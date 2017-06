Ízületi gyulladás - A legfontosabb tudnivalók

Ízületi gyulladásnak nevezzük bármely ízületünk gyulladással járó megbetegedését, mely jelentkezhet heveny vagy krónikus formában, érinthet egy vagy több ízületet, kialakulhat többféle úton, azonban a végeredmény az érintett ízület(ek) duzzanatával, vörösségével, melegségével, fájdalmával és funkciójának csökkenésével járó állapot.

Fertőzéses eredetű ízületi gyulladás Az ízületi fertőzés (szeptikus arthritis) vagy csontvelőgyulladás (osteomyelitis) oka leggyakrabban bakteriális fertőzés. A kórokozó többféle úton juthat az ízületbe.



A fenti panaszok mellett jelentkezhetnek általános tünetek, úgymint általános gyengeség, rossz közérzet, hőemelkedés vagy akár láz is. A betegség nőket és férfiakat egyaránt érint, gyakorlatilag bármely életkorban előfordulhat, általánosságban elmondható, hogy az életkor előrehaladtával az előfordulás növekszik.

Mi okozza a fájdalmat?

Az ízületet a csontok végein található porcok, az ízületi tok, valamint az ezt kitöltő ízületi folyadék alkotja. Gyulladás esetén a tokot belülről határoló ízületi hártya gyulladásos folyamata zajlik, emiatt az ízületi folyadék felszaporodik, ez okozza tulajdonképpen a duzzanatot, valamint a feszülés miatt érzünk fájdalmat. Ha a folyamat hosszú időn át, heteken, hónapokon, vagy akár éveken át fennáll, krónikus formáról beszélünk, mely általában jelentős mozgáskorlátozottsággal, az ízület merevségével és deformitásával jár.

Hol alakulhat ki ízületi gyulladás?

A betegség érinthet egyetlen (monoarthritis) vagy több (polyarthritis) ízületet. Az ízületi gyulladás helye alapján szintén több besorolás létezik, jól ismert pl. hogy a köszvény általában a nagylábujjon jelentkezik vagy a rheumatoid arthritis a kéz és/vagy a láb kisízületein.

Mitől alakulhat ki?

Az okokat tekintve megkülönböztetjük a fertőzéses eredetű úgynevezett infect arthritiseket, a steril gyulladással járó autoimmun folyamatokat (rheumatoid arthritis), anyagcserezavar miatt kialakuló kórképeket (pl. köszvény), különböző betegségekhez kapcsolódó arthritiseket (pl. pikkelysömör esetén arthritis psoriatica).

Az ízületi gyulladás diagnózisa

A diagnózis felállítása nem mindig egyszerű, ezért kulcsfontosságú a beteg alapos kikérdezése, a részletes fizikális vizsgálat, de szükség lehet kiegészítő vizsgálatokra is, vérvétel kapcsán láthatjuk a gyulladásos paraméterek emelkedését, képalkotó vizsgálatokkal (röntgen, MR) az ízület eltéréseit, deformitásait jeleníthetjük meg. Bizonyos esetekben szükség lehet pl. az ízületi folyadék vizsgálatára (infect arthritis).

Hogyan kezelhető?

Az ízületi gyulladás kezelésekor egyik legfontosabb a pihentetés, az érintett rész nyugalomba helyezése. Helyileg alkalmazhatunk jegelést, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású krémeket, géleket, vagy tapaszokat.

Amennyiben a panaszok indokolják, szükség lehet gyógyszeres kezelésre, ilyenkor elsősorban a NSAID rövidítéssel jelölt gyógyszercsoportot hívjuk segítségül. Ezek az úgynevezett nonszteroidok, melyek fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatással is bírnak. Jótékony hatásuk mellett azonban adagolásuk óvatosságot kíván, gyakori mellékhatás fordulhat elő ezen gyógyszerek alkalmazása során, elsősorban gyomorpanaszokat okozhatnak. Súlyosabb esetekben szteroid adása is szükséges lehet, illetve speciális indikációban a biológiai terápiát is egyre nagyobb sikerrel alkalmazzák.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Sándor