Orrsövényferdülés - Tünetek és az operáció

Kismértékű orrsövényferdülés (deviatio septi nasi) rendszerint nem okoz panaszokat, az orrüreget lényegesen szűkítő ferdülések viszont akadályozzák az orrlégzést, amely a rossz közérzeten, horkoláson kívül esetleg arcüreggyulladásra, légúti fertőzésekre is hajlamosíthat.

Az orrsövény porcból és csontból álló, nyálkahártyával fedett lemez, amely normális esetben, az orrüreg középvonalában válaszfalat alkot a jobb és a bal oldali orrüreg között. A fejlődés során, azonban a csontos és a porcos orrsövény különböző mértékben növekszik, ennek következtében pedig a két rész találkozásánál, gyakran alakulnak ki különböző fokú elferdülések.

Az orrsövényferdülés kialakulásában szerepe lehet az orrot ért ütésnek is. Amennyiben a középvonaltól való eltérés valamelyik irányba jelentős, az egyik orrfél szűkebb, a másik tágabb lesz. Előfordulnak S alakú ferdülések is, ezek mindkét orrfelet egyaránt szűkíthetik.

Műtéti eljárások A ferde orrsövény többféle technikával operálható. Az orvosi dokumentációban (pl. zárójelentésben) ezen technikák megnevezése leggyakrabban a következő szakszavakkal olvasható: septumresectio, Killian-féle septumresectio, resectio septi nasi, septoplastica, Cottle-féle septoplastica, plastica septi nasi.

Mivel orrsövényferdülés esetén nehezítetté válik az arcüreg szellőzése, gyakoribbá válik az arcüreggyulladás, illetve gyakoribb a középfülgyulladás kialakulása is. A normális orron át történő légzés akadályozottsága miatt, előtérbe kerül a szájlégzés, ez pedig garat- és gégehurutra, valamint alsó légúti fertőzésekre hajlamosít. Az orrsövény ferdesége, olykor az orr külső alakján is látható, lehet az egész orr tengelye ferde, máskor a sövény alsó éle, valamelyik orrnyílásban aszimmetrikusan megjelenik.

Hogyan zajlik az orrsövényferdülés operációja?

A panaszokat okozó orrsövényferdülés megoldása mindig műtéti. Hangsúlyozni kell, hogy az orrsövényferdülés csak műtéttel korrigálható, gyógyszeres, egyéb más kezelési eljárások a műtétet nem váltják ki. Az orrsövényferdülés okozta gátolt orrlégzésre, helytelen például orrnyálkahártya összehúzó orrcseppek alkalmazása, hiszen ezek az okot nem oldják meg, tartós használatuk pedig káros következményekhez vezethet.

A műtét indoka lehet önmagában a jobb orrlégzés, a kellemesebb közérzet biztosítása. Súlyosabb esetekben, az orrlégzési zavarnak már másodlagos következményei is kialakulhatnak: elhúzódó felső légúti hurutok, orrmelléküreg gyulladások, az alsóbb légutak érintettsége, krónikus torok és garatbántalmak, a fülkürt működésének zavarai, a középfül krónikus gyulladásai. Ilyen esetekben az orrsövényferdülés műtéti megoldása még inkább indokolt. Olykor a horkolásos panasz hátterében is az orrsövényferdülés áll, amelyet orrsövényműtéttel szintén javíthatunk. Kiemelendő azonban, hogy a horkolásnak számos más oka is lehet, melyeket az orrsövényműtéttel befolyásolni nem lehet.

Valamennyi technika közös jellemzője, hogy a ferde orrsövény csontos-porcos lemezéről, részben vagy egészében leválasztják a lágyrészborítást. Ezt követően a csont- és porclemezeket kibillentik ferde helyzetükből, részlegesen el is távolíthatják, kiegyenesítik, a középvonalba helyezik a korábban szabálytalanul álló részeket.

Ezután a kétoldali lágyrészborítást visszafektetik rá, és az egész szerkezetet az új helyzetében rögzítik. Ezeknél a technikáknál, csak az orrüregen belül van műtéti metszés és szükség szerint varrat. A rögzítést többnyire tamponnal, esetleg varratokkal végzik, melyet néhány nap múlva eltávolítanak.



