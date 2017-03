Mire utalhat a beszédhang változása, illetve a gyakori rekedtség?

Az utóbbi időben, mintha folyton berekedne? Minden megszólalás előtt köszörüli a torkát, az ismerősei figyelmeztették, hogy gyakran krákog? A hang megváltozását, rekedtséget a hang túlerőltetése, vagy dohányzás is okozhatja, de jelezhet akár pajzsmirigy, vagy autoimmun betegséget is.

Fertőzések

Torok- vagy gégegyulladás esetén gyakran jelentkezik rekedtség, ez a légúti betegségek egyik tünete is lehet. A fertőzés leküzdésével rendszerint rendeződik a hangszalagok állapota is, ám nem ritka, hogy a rekedtség akár még hetekig is eltarthat – magyarázza dr. Holpert Valéria, fül-orr-gégész, foniáter. Aggodalomra ad okot, ha a rekedtség a betegség elmúlását követően megmarad, hetek alatt sem javul, illetve ha a hang változása, a rekedtség önmagában, látszólag minden ok nélkül jelentkezik.

Dohányzás

A rekedtség ilyen esetben egy nagyon fontos tünet, amit komolyan kell venni, mert jelezhet akár daganatos elváltozást is a torokban. A kockázat különösen a dohányosok körében magas, ám a dohányfüst belélegzése önmagában is idővel a hang mélyüléséhez, rekedtséghez, gyakori köhögéshez vezet. Dr. Holpert Valéria szerint a dohányosok körében háromszor magasabb a kockázata, hogy valamilyen probléma jelentkezik a hangszalagokon. Az elváltozás lehet jóindulatú, gyakori a hangszalag polip kialakulása, de műtéti kezelést igényel.

Csomók, polip, ciszták

A hangszalag csomók általában a hangszalagok közepén kialakuló bőrkeményedés szerű képletek, melyeket általában a hang túlerőltetése – a helytelen beszédtechnika, vagy kevés pihentetés – okoz. A hangszalag polip általában az egyik hangszalagon jelenik meg, a kiváltó okok között itt is első helyen szerepel a hang túlerőltetése, illetve a dohányzás. A ciszták a hangszalagon, vagy annak közelében is kialakulhatnak, az orvos valószínűleg műtétet fog javasolni, ha zavaróak, nagymértékben rontják a beszédet.

Allergia és reflux

A légúti allergia is okozhatja a hang változását, rekedtséget. Az allergiás orrdugulás miatt gyakran jelentkezik hátsó garatfali csorgás, a torok felé lecsorgó orrváladék irritálhatja a hangszálakat. A gyakori köhögés is okozhat rekedtséget, az antihisztaminok szedése pedig kiszáríthatja a nyálkahártyát, ami szintén nem tesz jót a hangszalagoknak. Reflux, vagy túlzott gyomorsav képződés során a savas gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe, és gyakori, hogy a torkot, a hangszalagokat is irritálja, ez is állhat a háttérben, ha a hang rekedtessé válik.

Krónikus betegségek

A sokízületi gyulladás olyan autoimmun betegség, amely duzzadt, fájó ízületekkel, szem- és nyálkahártya szárazsággal jár, emellett háromból egy betegnél jelentkeznek hangszalag problémák is: torokfájás és a hangszalagok működési zavara miatt a hang elvesztése is előfordulhat. A nők körében különösen gyakori pajzsmirigy zavarok is okozhatnak hangproblémákat, rekedtséget. Ennek oka egyfelől a megnagyobbodott pajzsmirigy lehet, de hormonális eltérések is okozhatják: a rekedtség a pajzsmirigy alulműködés egyik tünete.

Hang-higiénia

A rekedtséget sokszor rossz szokásaink okozzák. Ilyen például a túl kevés folyadék fogyasztás. A megfelelően hidratált hangszalagok kevésbé sérülékenyek, a jelentős igénybevételt is kevésbé sínylik meg. A száraz levegő belélegzése sem kedvez a hangszalagoknak, télen a fűtés, nyáron a légkondicionáló miatt kell ügyelni a párásításra. A dohányzás, a dohányfüstös levegő belélegzése is irritálja a hangszálakat, hosszútávon pedig hozzájárulhat daganatos elváltozás kialakulásához is. Vannak, akik megszokásból krákognak, köszörülik a torkukat, köhécselnek, ezek azonban mind nagyon megterhelik a hangszalagokat, csakúgy, mint a túl hangos, vagy túl sok beszéd.

Forduljon időben orvoshoz!

A mindennapokban keveset gondolunk a hang épségének megőrzésére, a legtöbbször csak akkor vesszük észre, hogy milyen fontos a tiszta, érthető beszéd, ha valamilyen betegség miatt elmegy a hangunk. A hangszalagok egészségnek megőrzéséért dr. Holpert Valéria azt tanácsolja, hogy panasz esetén forduljunk orvoshoz, különösen, ha elhúzódó rekedtséget tapasztalunk. Emellett nagyon fontos a megfelelő beszédtechnika, enélkül a hang könnyen elfárad, és megjelennek a túlerőltetésből adódó problémák. Ez különösen azok körében fontos, akik munkájukból adódóan sokat beszélnek. „Ha estére rendszeresen berekedünk, vagy napközben sokat köszörüljük a torkunkat, az nem jó jel. Ilyenkor érdemes beszédtanár segítségét kérni a helyes, a hangszalagok számára sem megerőltető hanghasználat elsajátításához.”

