A norovírus-fertőzés rizikófaktorai, lefolyása és komplikációi

A norovírus-fertőzés egy akut gyomor-bélrendszeri megbetegedés, melyet az azonos nevű vírus okoz. Heves hányással és erős hasmenéssel jár. A panaszok többnyire néhány nap alatt maradandó károsodás nélkül lecsengenek, azonban kisgyermekekre és idős emberekre nézve veszélyes lehet a vele járó nagymértékű folyadékvesztés miatt.

A norovírusok a Caliciviridae családba tartoznak. A norovírus elnevezés nem egyetlen fajt takar, hanem vírusok egy csoportját: a Norovirus nemzetségbe tartozó (számos altípussal rendelkező) fajok gyűjtőneve. Az emberre csak a humán norovírusok jelentenek veszélyt. Ha a humán egészségügyben a norovírusokat említik, általában ezekre a humán patogénekre gondolnak. Az esetek többségében a rotavírusok mellett a norovírusok felelősek a vírus okozta emberi gasztroenteritiszek (fertőző gyomor-bélrendszeri gyulladások) kialakulásáért (bakteriális fertőzés is okozhat ilyen megbetegedéseket).

A Robert Koch intézet szerint világszerte a gyerekek körében minden harmadik, felnőttek körében pedig minden második gasztroenteritiszt a norovírusok okozzák. Néhány éve emelkedik az évenkénti fertőzések száma. A legtöbb norovírus-fertőzés a téli hónapokban, november és március között lép fel. Különösen a kisgyermekekre és csecsemőkre, valamint az idősekre, illetve a gyenge immunrendszerű emberekre (AIDS-betegek) jelent veszélyt a norovírus-fertőzés.

A norovírus-fertőzés rizikófaktorai

A norovírusok világszerte elterjedtek és rendkívül ellenállóak a környezeti hatásokkal szemben. A felületeken több mint 12 órán át életképesek maradnak, és +60 oC-ig ellenállnak a hőhatásnak. Számos fertőtlenítő szer hatástalan velük szemben. Nagyon erősen fertőzőképesek, már egészen kis mennyiségű vírus betegséget tud okozni. Egyetlen fertőzött személy elég ahhoz, hogy lokális epidémia (helyi járvány) alakuljon ki.

A norovírusok közvetlenül emberről emberre terjednek. A betegség állatról emberre nem terjed jelenlegi ismereteink szerint, norovírus-fertőzés soha nem terjedt át állatról emberre. A vírusok megtalálhatóak a fertőzött ember székletében és hányadékában, ahonnan többnyire a kezek vagy tárgyak közvetítésével jutnak be a szájüregbe (feko-orális úton). Ezenfelül fertőzés úgy is kialakulhat, ha valaki belélegzi (akár száján, akár orrán keresztül) a fertőzött ember hányadékából az apró nedvességcseppek útján levegőbe került vírusokat. Gyakori, hogy az immunrendszer a hideg évszakokban valamivel gyengébben működik és a nyálkahártyák kevésbé ellenállóak a kórokozókkal szemben. Ezért főként a téli hónapokban gyakoribbak a norovírus-járványok.

Fertőzés bekövetkezhet norovírussal szennyezett étel vagy ital fogyasztása által is. Előfordult már néhány helyi norovírus-járvány például szennyezett saláta vagy gyümölcsök fogyasztása következtében. Kórházakban és olyan közösségi létesítményekben, mint például az idősotthonok, egészségügyi intézmények és iskolák, gyakran előfordulnak norovírus-járványok, amelyek legtöbbször az elégtelen higiéniás intézkedésekre vezethetőek vissza.

Aki egyszer már átesett egy norovírus-fertőzésen, nem válik védetté, bármikor újra megfertőződhet, immunitás ugyanis csak pontosan azzal egy norovírus-altípussal szemben alakul ki, ami a fertőzést okozta, de a norovírusoknak rengeteg altípusuk van, amelyek ráadásul állandóan változnak. Ez az oka annak is, hogy a kutatók nem próbálkoznak védőoltás kifejlesztésével, hiszen szinte lehetetlen az összes altípust felderíteni.

A norovírus-fertőzés lefolyása

A fertőzés lefolyása általában gyors és heves, erős hányással és hasmenéssel jár. A szimptómák általában nagyon hirtelen jelentkeznek. Ezek az akut tünetek rendszerint 1-3 napig tartanak. A gyengeség és az általános betegségérzet azonban még pár nappal tovább megmaradhat. A betegség időtartama és lefolyása a páciens általános egészségi állapotától függ. Gyerekeknél előfordulhat, hogy a fertőzés nem okoz hányást, hanem önmagában jelentkezik a hasmenés, felnőtteknél általában mindkét tünet fellép. A norovírus-fertőzés néhány órán belül jelentős folyadékveszteséget okozhat. Amennyiben komplikációk nem lépnek fel és a beteg folyadék- és elektrolit-háztartása egyensúlyának fenntartásáról gondoskodnak megfelelő folyadék- és elektrolitpótlással, akkor a norovírus-fertőzés után maradandó károsodással rendszerint nem kell számolni. Kórházi kezelésre csak ritkán van szükség. A kórházi kezelés azonban elengedhetetlen abban az esetben, ha a csecsemő, kisgyermek, idős ember vagy gyenge immunrendszerű, de akár egyébként egészséges felnőtt folyadékveszteségét nem tudják pótolni.

Lehetséges szövődmények

Szövődmények csak akkor lépnek fel, ha az elveszített folyadékot nem pótolják, ami miatt a belső szervek károsodnak. A norovírus-fertőzés csak nagyon ritka esetben okoz halált. Súlyos lefolyás esetén azonban akár életveszélyes komplikációk is kialakulhatnak, mint amilyen a szívműködés zavara és a keringési rendszer összeomlása vagy veseelégtelenség.

Lappangási idő és a megelőzés lehetőségei

Az inkubációs idő (lappangási idő) a norovírusok esetében csupán néhány óra, vagyis ennyi idő telik el a vírusokkal való megfertőződéstől az első tünetek megjelenéséig. A lappangási időben egyénenként lehetnek kisebb eltérések. A legtöbb embernél a megfertőződéstől számított néhány órán, másoknál néhány napon belül lépnek fel az első tünetek. A norovírusok nagyon erősen fertőzőképesek. A megfertőzött személy már a lappangási idő alatt megfertőzhet más embereket, valamint végig a betegség akut fázisában, illetve utána is, még a tünetek lecsengése után 48 órával is. A székletben a vírusok 14 napig fertőzőképesek maradnak, és még hetekkel a betegség után is megtalálhatóak benne. A fertőzés átterjedése csak gondos higiéniás intézkedésekkel akadályozható meg, ezért ebben az időszakban: a ruhákat, amiket a beteg viselt, azonnal ki kell mosni. Az esetlegesen a ruhákon lévő norovírusok elpusztítása érdekében a mosás legalább 90 oC-on történjen. A norovírusok előfordulhatnak például a kilincseken, lepedőn, élelmiszereken és korlátokon. A felületeket és a tárgyakat, amelyekkel a beteg érintkezésbe került, rendszeres időközönként és a tünetek lecsengése után alaposan fertőtleníteni kell. A fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében elengedhetetlen a rendszeres kézfertőtlenítés a norovírusok ellen hatékony fertőtlenítő szerrel. A tünetek megszűnése után az érintetteknek még két napig otthon kell maradniuk, hogy ne fertőzzenek meg másokat. Noha a norovírus-fertőzést nem lehet direkt módon megelőzni, a higiéniás szabályok betartásával sokat tehet a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében.

