Mire utalhat a hirtelen hízás?

Talán még azok sem szeretnének hirtelen nagy súlyt felszedni, akik kicsivel szeretnének gömbölydedebbek lenni. Bár a hirtelen fogyás sokkal riasztóbb, mint a testsúly gyarapodása, ez is jelezhet súlyos megbetegedést.

Vannak olyan okok, amik nyilvánvalóan hízáshoz vezetnek. Ilyen ok például, ha valaki, aki korábban sportolt hirtelen abbahagyja a testedzést, de az étrendjén nem változtat. Ekkor az addig felhasznált kalóriamennyiség raktározásra kerül, és a volt sportoló elhízik.

Hasonló jelenség következik be akkor is, ha az egyén baleset következtében tartósan mozgásszegény életmódra van kárhoztatva, és nem csökkenti a bevitt ételmennyiséget. Ilyen esetekben, már egy-két hónap alatt is felszaladhat 5-10 kg. A hirtelen hízás megviseli a szerveket, és járulékos panaszok alakulnak ki. Ilyenek a magas vérnyomás, ízületi fájdalmak és a testkép változásából eredő pszichés zavarok is.

Hormonális okok

Hormonális okok is vezethetnek hirtelen, nagy súlygyarapodáshoz. A pajzsmirigy alulműködése esetén, tehát amikor nem termelődik elegendő pajzsmirigy hormon, a beteg igen fáradékony és több kilót hízik rövid idő alatt.

Ez egyrészt valódi hízás az anyagcsere lelassulása miatt, de súlyos esetben mixoedema is kialakul. E miatt az arcvonások is elmosódnak a beteg szinte nem is hasonlít korábbi önmagához. Az ilyen beteg gondolkodása lelassul, aluszékony, fáradékony, fázékonnyá válik a hízás mellett. A kórkép hormonpótlással gyógyítható.

Hízáshoz vezet a mellékvesekéreg fokozott hormontermelése is (Cushing-szindróma). Ennek oka lehet magában a mellékvesében (pl. hormontermelő daganat) vagy az „irányító központban” az agyalapi mirigyben is. Ilyenkor jellegzetesek a beteg hasán megjelenő széles lila striák, a végtagok viszonylagos vékony volta, és a piros holdvilágszerűen telt arc.

Kívülről bevitt hormontartalmú gyógyszerek is vezethetnek súlygyarapodáshoz. Ilyenek a steroidtartalmú gyulladáscsökkentők, amiket ritkán, és indokolt esetben kapnak csak a betegek. Ezeknek viszont, sajnos szinte kivédhetetlen mellékhatásuk a hízás.

A női hormon tartalmú fogamzásgátlókat is megvádolják sokszor, mint elhízást kiváltó készítményeket. A modern, alacsony hormontartalmú készítmények ilyen mellékhatása lényegesen kevesebbszer fordul elő, inkább a túlzásba vitt evés, és a kevés mozgás az oka a testsúly gyarapodásának. Egyes pszichiátriai szerek (antidepresszánsok) mellékhatásaiként is javul az étvágy, ami plusz kilókhoz vezet.

Ördögi kör

Meg kell említeni, hogy nem csak a hormonzavar okozhat hízást, hanem a hízás is hormonzavart, s ilyen alapon ördögi kör alakulhat ki. Ezen az alapon jön létre az elhízott nők policystás petefészek szindrómája (PCOS) is, ami egy önmagát súlyosbító hormonzavar ördögi körébe taszítja a beteget, amennyiben szigorú diétával és testmozgással nem csökkenti a testsúlyát. Ha viszont életmódváltással sikerül a kört megszakítani, helyreáll a szervezet hormonális egyensúlya.

Balesetek következtében agysérülés léphet fel. Ennek következtében károsodhat a hipofízis-hipothalamusz rendszer, ami bizonyos esetekben elhízáshoz vezethet. Ilyen esetekben nehezen befolyásolható a testsúlygyarapodás. A hipotalamikus hízásra jellegzetes a betegek testalkata. Ők extrémen elhíznak, hasuk kötényszerűen lelóg.

Hirtelen testsúlynövekedés nem csak zsírlerakódás miatt léphet fel, hanem vízvisszatartás miatt is. Vesebetegségek, szívbetegségek ödémaképződés miatt okoznak hirtelen súlygyarapodást. Ilyenkor azonnali orvosi segítségre lehet szükség.

Összességében azt lehet mondani, hogy ha hirtelen súlygyarapodás lép fel, ismeretlen okból, mihamarabbi kivizsgálásra van szükség, hogy a nagyobb bajt elkerülhessük.

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, endokrinológus