Amikor káros a sok folyadék

Vannak helyzetek, amikor a megnövekedett folyadékfogyasztás szükségszerű és javallott. Ehhez nem szabad elfelejteni, hogy annak is több folyadékot kell fogyasztania, aki diétázik, ugyanis esetében a kevesebb étellel eleve kevesebb víz kerül a szervezetbe, illetve az anyagcsere takarékos működése miatt kevesebb víz keletkezik a táplálékok lebontása során. Ugyanakkor a só- és fehérjegazdag ételek mellé szintén több vizet célszerű inni, mivel az ásványi anyagok és fehérjék megnövekedett felszívódása miatt a vér besűrűsödik, ozmolaritása megnő, amit csak folyadékutánpótlással lehet a normál tartományban tartani. Lázas betegség fennállásakor kötelező a fokozott folyadékbevitel, mivel a lázas beteg étvágya általában rossz, illetve az emelkedett testhőmérséklet is extra vizet von el a szervezetből. A húgyúti fertőzések során is jótékony az ivás forszírozása, hogy a kórokozókat a megnövekedett mennyiségű vizelet mintegy kimossa a szervezetből. Ugyan a gyakoribb vizeletürítés kezdetben fokozza a fájdalmat, ám összességében mégiscsak jó hatású. Meleg időjárás, száraz éghajlaton való tartózkodás, illetve erőteljes fizikai aktivitás kifejtésekor szintén ajánlott a fokozott folyadékutánpótlás.