Herevízsérv - Okok, tünetek és kezelés

A herevízsérv (hydrocele) a herét körülvevő burkok között jelen lévő folyadék kóros felhalmozódása. Keletkezése után többnyire lassan, folyamatosan növekszik, és zavaró méreteivel okoz panaszokat. Cikkünkben a herevízsérv okairól, tüneteiről és kezelési lehetőségeiről olvashat.

A fiúcsecsemők 10 százalékánál fordul elő születéskor. Ugyanakkor felnőtteknél is bármely életkorban kialakulhat a mellékherék (esetlegesen nemi úton terjedő betegségek által kialakult) gyulladása, vagy a herezacskó sérülése következtében.

Fontos, hogy bármiféle hereduzzanat észlelésekor azonnal forduljon urológus szakorvoshoz! Csak így lehet az esetleges rákos megbetegedést kizárni!

A herék anatómiája

A herék (páros szerv) a herezacskóban találhatók. Eredetileg a hátsó hasüregben (retroperitoneum) fejlődnek ki, ahonnan a magzati élet alatt szállnak le, mely folyamat során a here a későbbi burkainak nagy részét a hasfal különböző rétegeiből (izmok, kötőszövetes lemezek) nyeri. Így a here külső rétegei a születés után ideális esetben az alábbi módon épülnek fel: Kívül a herezacskót (scrotum) bőr borítja. Ez alatt egy felületes, illetve egy mélyebb kötőszövetes réteg helyezkedik el, melyek között a herezacskó izomrétege helyezkedik el (musculus dartos). A hereszövet cérnaszerű csatornácskákból áll, melyet egy erős, tartós kötőszövetes lemez (tunica albuginea) fog össze. E lemez, illetve a dartos izomzat alatti lemez között található egy kettős réteg – tunica vaginalis (egyik a here felszínére, a másik a dartos réteg alatti kötőszövethez tapadva), mely között a here mozgását biztosító folyadék van. A tunica vaginalis egymással összefekvő felszíne hártyával borított, hogy megelőzze az összetapadást. Ezek a hártyák termelik, illetve szívják fel a herét körülvevő folyadékot.

A herevízsérv kialakulásának okai és a tünetek

Ha ennek a folyadéknak a háztartása felborul – például gyulladást, sérülést, vagy akár egy herevisszértágulat-műtétet követően – akkor a mennyisége felhalmozódhat. Ilyen módon néhány decilitertől akár több liter „víz” is összegyűlhet a here körül. Ez általában lassan (akár évek alatt) alakul ki, legtöbb esetben közvetlen fájdalmat nem okoz, de a növekvő herezacskó kellemetlen lehet. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a rosszindulatú heredaganat is jelentkezhet fájdalmatlan herezacskó-növekedés formájában, tehát ilyen tünetek esetén minden esetben minél hamarabb andrológushoz vagy urológushoz kell fordulni. A herevízsérv is okozhat szövődményeket, mely bevérzés, hegesedés, gyulladás vagy a here nyomásfokozódása kapcsán alakulhatnak ki.

Hogyan diagnosztizálható a herevízsérv?

A kivizsgálása egyszerű, a fizikális vizsgálat mellett a here ultrahangos vizsgálata egyértelműen megmutatja a herevízsérvet. További vizsgálatok csak néhány szövődményes esetben válnak szükségessé a diagnózis felállításához.

Hogyan kezelhető a herevízsérv?

A herevízsérv leszívása jellemzően nem eredményez tartós megoldást a problémára, a folyadék egy idő után újratermelődik. A megoldást legtöbb esetben a műtéti beavatkozás jelenti. Ilyenkor a folyadék mellett a folyadékot termelő burkot is részlegesen vagy teljesen el kell távolítani, mely megakadályozza a herevízsérv kiújulását. A herék az operáció után kissé kitapadhatnak a herezacskóhoz, mely tartós problémát jellemzően nem okoz.

Amennyiben a hezevízsérv tartósan fennáll, bevérzett, gyulladt, heges területeket tartalmaz, úgy a műtét is technikailag több felkészülést igényel a here megkímélésének érdekében, főleg fiatal, fertilis korú páciens esetén.

A műtétet követő első héten tartózkodni kell a fizikai megterheléstől, illetve ajánlatos herekötő viselése. Jeges borogatás segít a műtét utáni duzzanat és fájdalom csökkentésében. Az átlagos gyógyulási idő 3-4 hét.

Mielőbb forduljon orvoshoz!

Bárki, aki a herezacskó növekedését észleli, forduljon minél hamarabb szakemberhez, hiszen egy nem fájdalmas vizsgálattal pillanatok alatt kideríthető, hogy milyen probléma sejthető a tünet hátterében.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Benyó Mátyás, urológus