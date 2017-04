A férfiaknak is ketyeg a biológiai órájuk

Tudományos tényekkel támasztották alá, hogy a férfiak is rendelkeznek biológiai órával, és számukra is ajánlatosabb inkább korábban szülővé válni. Az idősebb férfiak gyermekei nagyobb eséllyel születnek valamilyen rendellenességgel.

Egyre több bizonyíték van arra, hogy az életkor előrehaladtával a férfiak esetében is csökken a termékenység, ráadásul a késői életkorban nemzett gyermekek nagy eséllyel születési rendellenességgel jönnek a világra. Jelentősen több a skizofrén és autista gyerek azok között, akiknek édesapja 40-es éveinek közepén jár.

„A termékenységgel kapcsolatos problémák már sokkal hamarabb jelentkezhetnek”- állítja Dr. Harry Fisch, a Columbia Egyetem orvosa. „A férfiak tesztoszteronszintje 30 éves kor után évente 1százalékkal csökken, ráadásul az életkor előrehaladtával a DNS károsodás is egyre gyakoribb náluk.”

Fisch és kollegáik egy korábbi kutatásban kimutatták, hogy abban az esetben, ha mind az anya, mind az apa idősebb 35 évesnél a fogantatáskor, az apa életkora jelentős szerepet játszik a Down-szindróma kialakulásának megelőzésében. Ez a hatás sokkal tettenérhetőbb volt azokban az esetekben, mikor az anya elmúlt 40. Ilyenkor a Down-kór előfordulása 50 százalékban volt a spermiumhoz köthető.

Autizmus, skizofrénia, bipoláris zavar?

Más kutatások kimutatták, hogy a 45 év feletti apától született gyermekek szociális képességei sokkal gyengébbek, míg az 55 év feletti apák gyermekei sokkal nagyobb arányban szenvednek bipoláris zavartól, mint azon társaik, akik édesapja a 20-as éveiben járt a fogantatáskor.

Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a 40 év fölötti apák gyermekeinél hatszor nagyobb az autizmus előfordulásának kockázata. Az 50 év feletti apák gyermekeinél pedig háromszor gyakoribb a skizofrénia előfordulása. Fisch azt is kiemeli, hogy a férfiak biológiai órája gyorsabban ketyeg, mint azt gondolnák. A túlsúllyal küzdőknél például sokkal valószínűbb a termékenységi problémák jelentkezése. A túlsúly következtében csökken a tesztoszterontermelés, így a spermiumszám is. Jó hír azonban, hogy a normális testsúly visszanyerésével ez az érték is normalizálódik.

Fontos az egészséges életmód

Azoknak az idősebb férfiaknak, akik apává szeretnének válni azt javasolják, gondosan ügyeljenek az egészséges életmód betartására, annak érdekében, hogy spermáik is egészségesek legyenek. Mindemellett fontos, hogy ne dohányozzanak és alkoholt is csak alkalomszerűen, mértékkel fogyasszanak.

A kutatók természetesen hozzáteszik, mindez nem jelenti azt, hogy az idősebb korosztálynak le kellene mondania a szülővé válásról, hiszen nem elhet megmondani mi is az ideális életkor erre, különösen manapság, mikor a házasságok egyre később köttetnek, így kitolódik a családalapítás életkora is. Mindenesetre minél hamarabb, annál jobb.



