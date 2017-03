A magzatvízről: ha túl sok vagy túl kevés

A magzatvíz nagyon sok funkciót tölt be a gyermek életében a terhesség ideje alatt. Oltalmat, védelmet és a fejlődéshez elengedhetetlen világot biztosít. Azonban ha a magzatvíz mennyisége nem megfelelő - túl sok vagy éppen túl kevés -, számos probléma forrása lehet.

A terhesség során a magzat magzatvízzel körülvéve helyezkedik el az anyaméhben. Ez védi a fejlődő kis szervezetet a külső káros hatásoktól, biztosítja az állandó hőmérsékletet, és fontos szerepe van a tüdő fejlődésében is. A magzatvizet a magzatburok (az amnion és a chorion), a magzat kültakarója, később veséje is termeli, valamint az anya vérplazmája is részt vesz a létrejöttében.

A magzatvíz mennyisége a terhesség során fokozatosan növekszik, szülés előtt eléri az 1-1,3 litert! Mivel a magzatvíz rendszeresen - 3-4 óránként - kicserélődik, így könnyen érthető, hogy a magzatvíz-forgalomban bekövetkező bármely zavar a mennyiség gyors növekedését vagy csökkenését okozhatja.

Oligohydramnion

Azt az állapotot, amikor az átlagosnál jóval kevesebb a magzatvíz mennyisége, oligohydramnion-nak nevezzük. Ez a terhességek közel 2 százalékában jelentkező tünet. Ha a normálisnál kevesebb a magzatvíz, akkor a méh- és a haskörfogat növekedése is kisebb, mint az a terhességi kor alapján várható lenne. A terhes ilyenkor rendszerint a szokásosnál gyengébb, de gyakran fájdalmas magzatmozgásokat érzékel. Ilyenkor a diagnózis felállítása ultrahang segítségével lehetséges.

Az oligohydramnion okai közül a legfontosabbak a méhen belüli növekedési visszamaradás, a túlhordás, a magzati oxigénhiány, illetve ha a magzat veséjének vagy vizelet-elvezető rendszerének valamilyen fejlődési rendellenessége. Ez utóbbi esetben a vizelettermelés vagy a vizelet kiürülése szenved zavart, emiatt csökkenhet a magzatvíz mennyisége. Hüvelyi fertőzés, valamint méhnyak-elégtelenség miatt a magzatburok idő előtt megrepedhet, így folyamatosan szivároghat a magzatvíz, ezért mennyisége szintén lecsökkenhet.

Ha túl kevés a magzatvíz, az méhen belüli fejlődési zavart eredményezhet. A magzat kényszertartásban van a hely szűke miatt, ezért fülei, orra lelapulhatnak. Dongaláb, a csípőizület deformációja, növekedésbeli elmaradás, tüdőfejlődési zavar, medencevégű fekvés is kialakulhat a lecsökkent magzatvíz miatt.

Abban az esetben, ha magzati oxigénhiány áll az oligohydramnion hátterében, akkor a magzatot minél előbb világra kell hozni a súlyos idegrendszeri károsodások megelőzése miatt. Azonban általánosságban elmondható, hogy bármely okból kifolyólag csökken jelentősen a magzatvíz mennyisége, a megoldást általában a terhesség megszakítását jelentheti, ráadásul az esetek mintegy felében császármetszéssel kell a gyermeket világrahozni.

Polyhydramnion

Kórosan megnövekedett mennyiségű magzatvízről beszélünk, ha az adott terhességi korra számított normális mennyiség másfélszeresét meghaladja. Ritkábban fordul elő, mint az oligohydramnion, a terhességek kb. 1 százalékában. Figyelemfelhívó lehet, ha a has mérete, növekedési üteme, feszülése - széles striák megjelenése - és a testsúly gyarapodása a számított terhességi korhoz képest túl nagy.

A kismama gyakran nehézlégzésről és renyhe magzatmozgásokról számol be. Lábai, bokái és hasfala duzzadt, ödémás, nőgyógyászati vizsgálat során a magzat alig tapintható ki, és szívhangjai is tompábban hallhatóak. A diagnózist ultrahang-vizsgálattal lehet felállítani, mely során az látható, hogy a magzat szinte "lebeg" a magzatvízben.

A polyhydramnion lehetséges okai közé sorolható az anyai cukorbetegség, Rh-szenzibilizáció, szifilisz és vesegyulladás. De méhen belüli fertőzés, ikerterhesség és különböző fejlődési rendellenességek - Down-kór, hydrocephalus, duodenumatresia, hydrops fetalis, anusatresia - is állhatnak a háttérben.

A polyhydramnion leggyakoribb szövődménye a koraszülés, ugyanis feszül a méh, és emiatt könnyen megreped a magzatburok. Súlyos következmény lehet továbbá szülés során a lepény korai leválása, fájásgyengeség, illetve a magzat beilleszkedési és fekvési rendellenességei. Szülés után a túlnyújtott méh nehezebben tud összehúzódni, ezért elhúzódó vérzésre is lehet számítani.

Teendők kórosan sok magzatvíz esetén

Ha csak enyhe polyhydramnion áll fenn, súlyos tünetek nélkül, akkor nincs szükség feltétlenül kezelésre. Amikor azonban a kismamának kifejezett panaszai vannak - hasi fájdalom, nehézlégzés, fulladás -, akkor ágynyugalom, sőt akár kórházi megfigyelés is szükségessé válhat. Vízhajtók alkalmazása és a folyadékfogyasztás csökkentése nem alkalmasak a betegség kezelésére, sőt, kimondottan veszélyesek is lehetnek.

Nagyon súlyos esetben bizonyos magzatvízmennyiség lebocsátásával lehet könnyíteni az anya állapotán, de ez általában csak átmenetileg hatásos. Ha az ágynyugalom, valamint a magzatvíz rendszeres (kétnaponta) lebcsapolása ellenére a terhes állapota nem javul, kifejezett mellkasi panaszai vannak, akkor a császármetszés az egyetlen megoldás az anya biztonsága érdekében.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária, általános orvos