Fogyatékosság, depresszió és az ünnepek

Az ünnepi időszakban az emberekben több az együttérzés és jóakarat társaik iránt. Sajnos azonban az ünnepek sokakat stresszessé és depresszióssá tesznek. A túlzott elvárások a családi harmóniával kapcsolatban, az összejövetelek és az előkészületek miatti stressz, illetve a lehangoltság, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy tervezte, sok negatív érzést okozhat a legcsodálatosabb időszakban.

Stressz és depresszió

Úgy érzi, depressziós az ünnepek alatt? Ha igen, nincs egyedül. Az ünnepek nagyon megterhelőek, stresszesek a legtöbb ember számára, de a fogyatékossággal élők számára még inkább az lehet. A depresszió oka lehet olyan egyszerű dolog is, mint az alváshiány, de bonyolultabb dolog is, mint például a komplikált családi kapcsolatok. Lehet, hogy retteg a családtagok látogatásától, mert úgy érzi, nem lesznek elég támogatóak, vagy nem szeretné meghallgatni a tanácsaikat, mellyel szerintük legyőzheti a fogyatékosságát. Lehet, hogy nem tud nemet mondani a meghívásokra, és most külön problémát jelent az ajándékok és a megfelelő öltözet beszerzése.

Hatékony kommunikáció

Az egyik legnagyobb probléma, amivel ilyenkor meg kell küzdeni, a hatékony kommunikáció, akár barátokról, munkatársakról, akár családtagokról vagy segítőről, gondozóról legyen szó. Ha nem tudja nekik pontosan elmondani, mit is érez, mire vágyik, akkor az életét sem fogja tudni irányítani!

Sok fogyatékkal élő esik abba a csapdába, hogy mindig meg akarnak felelni a mások elvárásainak, úgy érzik, mindig kedvesen és beleegyezően kell viselkedniük az őket segítő, gondozó személyekkel, vagy azokkal, akik idejét igénybe veszik. Ebbe beletartoznak azok az ígéretek is, hogy részt vesznek egy olyan családi összejövetelen, melyről előre tudják, nem fogják rajta jól érezni magukat, vagy túlórát vállalnak, még akkor is, ha nincsenek elég jól hozzá.

Ha Ön is ezek közé az emberek közé tartozik, próbálja meg előre tudatni a többiekkel, mi az, amit szívesen bevállal az ünnepekre, és mi az, amiből kimaradna – lehetőleg még időben, jóval azelőtt, hogy felmerülne a kérdés!

Szezonális depresszió

Tudta, hogy nagyon sok ember szenved a téli lehangoltságtól, szezonális depressziótól? Ők általában lehangoltak, szomorúak az ünnepi időszakban. Bár a tünetek az év bármely szakában előfordulhatnak, a szezonális depresszió leginkább a téli hónapokban jelentkezik. Szerencsére hatékonyan kezelhető fényterápiával, pszichoterápiával és gyógyszerekkel. Amennyiben tapasztalja magán a tüneteket, ne vegye félvállról, mint olyasmit, amit egyedül kell legyőznie!

A depresszió gyakori tünetei a következők:

álmatlanság vagy túl sok alvás

szorongás

indokolatlan fogyás

reménytelenség vagy értéktelenség érzése

csökkent teljesítőkészség

a problémákra való koncentrálás

öngyilkossági gondolatok

alkohol és/vagy drogfogyasztás

Amennyiben a depresszió felsorolt tünetei közül bármelyiket tapasztalja, fontos, hogy beszéljen róla orvosával! A segítség kérése nem a gyengeség jele, sőt, azt jelzi, hogy elég erős személyiség és felelősséget vállal az életéért!

Barátok, család

A barátok és a család is sokat segíthet a fogyatékkal élő betegnek azzal, hogy figyelnek a depresszió tüneteire, illetve támogatják, mikor a segítséget kér. Időnként elég, ha meghallgatják a beteget, vagy segítenek eljutni az orvosi konzultációra. Fontos, hogy felismerjék az olyan negatív viselkedéseket, melyek további beavatkozásokat igényelnek!

Emellett a család és a barátok is segíthetnek abban, hogy enyhe, de nem túl erőszakos nyomást gyakorolnak a betegre, hogy minél több ünnepi programon, eseményen vegyen részt. Ne feledjék azonban, hogy bár jót tesz, ha kimozdul és emberek között van, a túl sok program akár további stresszhez vezethet! Segítség őt az ünnepi stressz csökkentésében – ezzel a legfontosabbat, a lelki békét és az egészséget adják neki ajándékba!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; verywell.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus