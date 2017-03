Összefüggés a prosztatagyulladás és a daganat közt?

Amerikai kutatások szerint a krónikus prosztatagyulladásban szenvedők körében több mint kétszerese a prosztatarák előfordulása, bár az összefüggés nem ok-okozati. Dr. Szűcs László, urológus a korai felismerés és kezelés jelentőségére hívta fel a figyelmet.

Az összefüggés nem ok-okozati

A Baltimore-i Johns Hopkins Kimmel Cancer Center kutatói a krónikus prosztatagyulladás és a prosztatarák összefüggéseit vizsgálva fontos következtetésekre jutottak. Kiderítették, hogy különösen a súlyosabb típusú, gyorsabban növekvő daganatok állnak összefüggésben a korábbi gyulladásokkal.

Prosztatavizsgálat: kellemetlen, de nem fájdalmas A prosztata fizikális vizsgálata a végbélen keresztül történik (rektális digitális vizsgálat). Ez úgy történik, hogy a beteg álló helyzetben előrehajol, vagy féloldalasan fekszik felhúzott lábakkal. Ezek a testhelyzetek megkönnyítik a vizsgáló orvos számára a végbélen keresztül a prosztata megtapintását. A vizsgálat egyszerű, gyors, és bár kellemetlen, de nem fájdalmas.



Prosztatavizsgálat - Mire számíthat az orvosi rendelőben?

Ugyanakkor a tudósok felhívták a figyelmet arra is, hogy nem a gyulladás vezet a rák kialakulásához, és magát a gyulladást nem is lehet diagnosztikai jelzésnek tekinteni ebben a vonatkozásban. Az összefüggést egyelőre a következőképpen lehetne leírni: Mivel a gyulladás növeli a vérben az ún. PSA (prosztata-specifikus antigén) szintjét, a magas PSA-val rendelkező, gyulladástól szenvedő férfiakat gyakrabban küldik biopsziára. A biopszia pedig elvezethet a daganat diagnózisához is, még ha nem is a gyulladás okozta a daganatot.

Hétből egy férfit érint

A probléma rengeteg férfit érint, az American Cancer Society felmérései szerint a prosztatarák a második leggyakoribb daganatfajta az amerikai férfiak körében, hétből egy férfit érint élete folyamán. Éppen ezért fontosak a témát érintő további kutatások, amelyek arra vonatkoznak, mi okozhatja a prosztata gyulladását, hogyan vezethetnek az okok a daganatig és hogyan lehet mindezt megelőzni. Érdekes módon, a kutatók a korábbi, szexuális úton terjedő betegségek és a prosztatagyulladás közti lehetséges kapcsolatot is szeretnék tovább vizsgálni.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Dr. Szűcs László urológus a korai felismerés jelentőségét hangsúlyozván összegezte azokat a tüneteket, amelyek jelentkezésekor feltétlenül szakemberhez kell fordulni:

Sűrű vizelési inger, vizelési nehézség vagy képtelenség.

Szakaszossá váló vizelés, utócsepegés.

Székelési nehézség (ez utóbbi azért fordulhat elő, mert a prosztata növekedése a végbél területét is érintheti).

Akut gyulladás jele lehet a hidegrázás, láz, gát- és deréktáji-, esetleg a herékben jelentkező fájdalom. Krónikus gyulladásnál nem jellemzőek az ilyen erőteljes panaszok.

A gyulladást okozhatják például nemi úton terjedő baktériumok (ezért a sűrű partnerváltás rizikófaktor), húgyúti fertőzés, de sok esetben nem mutatható ki kórokozó. A kivizsgálás a legenyhébb panasz esetén is elengedhetetlen, elsősorban a rosszindulatú elváltozások kizárása miatt.

A szakember felkészült arra, hogy számos kezelési lehetőség közül (antibiotikum, gyulladáscsökkentők, vizelést javító gyógyszerek, hólyag ingerlékenységet gátló gyógyszerek, prosztata masszázs, kismedencei gyakorlatok, életmódváltás), rendeljen hatékony, tartós megoldást.

(Oxygen Medical)