Mikor forduljon orvoshoz ízületi fájdalmával?

A rheumatoid arthritis ízületi merevséget, fájdalmat és fáradtságot okozhat. A betegség megjelenését követően a mindennapi tevékenység végzése nehézkessé válhat, nehéz lehet egy kilincs kinyitása, a kulcs elfordítása, vagy a toll kézbe fogása is.



Depresszió. A fájdalommal való együttélés, illetve a betegségből fakadó kiszámíthatatlanság depressziós tünetekhez vezethet.



Csontritkulás. A rheumatoid arthritis jelenléte emellett fokozhatja az osteoporosis kialakulásának kockázatát, különösen, ha Ön corticosteroidokat is szed.



Szívbetegségek. Egyes kutatók szerint a rheumatoid arthritis fokozza a szív- és érrendszeri betegség kockázatát. Ennek oka az lehet, hogy a rheumatoid arthritis ráterjedhet az artériákra és a szívizomra, valamint a tartósan fennálló gyulladás is szerepet játszik a fokozott szív-érrendszeri kockázatban.



Mozgáskorlátozottság. A múltban a rheumatoid arthritistől szenvedő betegek idővel kerekesszékbe kerültek, mert az ízületek károsodása olyan mértékű volt, hogy a betegek már járásképtelenné váltak. Ma már ez nem így van, mivel sokkal jobb gyógyszerek és öngondozási módszerek állnak rendelkezésre.