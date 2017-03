Reuma vagy köszvény? Mi a különbség?

A reumát és a köszvényt gyakran összekeverik, érdemes odafigyelni a különbségekre. Melyek ezek?

Köszvény - Okok, tünetek, kezelés

A köszvényes beteg szöveteiben és ízületeiben húgysavkristályok gyűlnek össze. Ennek következtében az ízületek közelében lévő, illetve azok részét képező csontok és a vese is károsodhat, hosszú távon akár veseelégtelenség is kialakulhat. A köszvény kialakulásakor gyakorlatilag minden esetben már fennáll olyan veseprobléma, amely a húgysav kiválasztásának zavarával jár, és ez okozza a köszvényt.

A köszvény tünetei akut és krónikus formában is jelentkezhetnek.

Az akut formára jellemző valamely ízület vagy ízületek erős fájdalma, az ízületek felszínén a bőr kivörösödik, az ízületek megduzzadnak és meleg tapintásúak, a betegség lázzal is járhat. Egy ilyen roham rendszerint három napos.

A köszvény krónikus formája esetén az ízületek súlyosan károsodnak, vagy akár teljesen tönkremehetnek, ez fájdalommal jár, illetve jellemző a vesekőképződés és a veseelégtelenség. A köszvény tünetei kezelhetők gyógyszeres terápiával, azonban ajánlott emellett a táplálkozási előírások szigorú betartása is, ez a krónikus betegségben szenvedők állapotát jelentősen javíthatja.

Ha Önnél fennáll a köszvény gyanúja, vagy köszvényes panaszokkal küzd, mielőbb keresse fel orvosát!

Reuma - Okok, tünetek, kezelé

A reuma autoimmun betegség, amely az ízületeket támadja meg. Az immunrendszer eddig ismeretlen zavara okozza. Következtében az ízületek krónikus gyulladása alakul ki, ami erős fájdalommal és duzzanattal jár, a köszvényes tünetekhez hasonlóan.

A krónikus reumás folyamat általában nem csupán az ízületek károsodását okozza, hanem rendszerint egyéb szervek gyulladásával is társul. A köszvénytől eltérően a reumánál nem csak az csontok ízületei érintettek, a reuma ugyanis az izmokat, a kollagént és a szervek működését is érinti és befolyásolja. A reuma összefoglaló név, csaknem négyszáz különböző reumás betegséget ismerünk, ezért is nehéz diagnosztizálni a reumás betegségeket. A reumának számos kezelési módja lehetséges, melynek fontos eleme a fájdalomcsillapítás.





Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító, www.nutriinfo.de

Orvos szakértőnk: Dr. Lesznyák Judit