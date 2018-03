A mielóma multiplex korszerű kezelése

A mielóma multiplex a csontvelői plazmasejtek rosszindulatú daganatos megbetegedése. A betegek várható túlélése az utóbbi években megjelent szereknek és a kiegészítő kezelésnek köszönhetően jelentősen javult. A jó kockázati csoportba tartozó betegek túlélése az őssejt átültetéssel akár a 10 évet is meghaladhatja. Ezzel együtt a betegség továbbra sem gyógyítható, viszont növelhető a túlélés, és javítható az életminőség a panaszmentes időszak megnyújtásával.

Ugyan protokoll alapján indul és zajlik a beteg kezelése, minden esetben a hematológus szakorvos határozza meg az ideális terápiát a beteg életkorának, általános állapotának és társbetegségeinek függvényében.

Jó hír, hogy az utóbbi években számos új gyógyszert próbáltak ki, és vezettek be eredményesen a nemzetközi gyakorlatba. A magyarországi bevezetésnek sajnos időnként csak a finanszírozás szab határt. Klinikai tanulmányok keretein belül azonban több olyan gyógyszer is elérhető a hazai betegek számára, melyek már igazoltan jó hatékonyságúak, de országunkban még nem finanszírozott az alkalmazásuk.

Hirdetések

Az első lépés a terápiaválasztásban

A mielóma induló kezelésénél meg kell határozni, hogy a beteg alkalmas-e őssejt átültetésre (az életkor, az általános állapot és társbetegségek alapján). Egyéni megítélésre van szükség, hiszen más gyógyszerek kombinációjával és más dózisokkal kezelendő a fiatal, jó állapotú, transzplantációra alkalmas beteg, és máshogy az idős vagy elesett állapotú beteg.

A fiatal (65-70 év alatti) betegek egyértelműen profitálnak abból, ha őssejt átültetés történik. A transzplantációt követően növekszik náluk a betegségmentes időszak és a túlélés ideje is.

Idősebb korban viszont az általános állapot, illetve a társbetegségek korlátozhatják a kezelés erősségét. Ekkor már nem kerül sor őssejt átültetésre a szervezetet érő nagy megterhelés miatt, emellett pedig szükség lehet alacsonyabb dózisú kezelésre is.

Gyógyszer-kombináció: az új típusú szerek is a terápia részévé válnak

Alapvetően mindkét betegcsoport esetén több, általában három gyógyszer kombinációjával indul a kezelés, amely kemoterápiás szert, szteroidot és lehetőség szerint egy új típusú, nem kemoterápiás szert tartalmaz.

Fontos megjegyezni, hogy az utóbbi években számos olyan új szernek igazolódott a hatása, amely nem tartozik a hagyományos kemoterápiás szerek közé. Ugyan nincs a citosztatikumokra jellemző mellékhatásuk, de ezek is okozhatnak változatos panaszokat.

Az új típusú szerek közé tartoznak a következő hatóanyagok:

thalidomid

lenalidomid

bortezomib

carfilzomib

ixazonib

daratumumab

Fontos mérlegelni az egyéni szempontokat

A kezelés tehát jól meghatározott protokollok által, de mégis mindig törekszünk az egyénre kialakítva meghatározni. Rengeteg szempontot kell figyelembe venni, leginkább azt, hogy mely gyógyszer elérhető és támogatott Magyarországon. Amelyik nem, azt sem a kórház, sem a beteg nem tudja finanszírozni. Vannak egyedi méltányossági kérések is, amikor egy-egy beteg számára engedélyezik a gyógyszer adását.

A klinikai tanulmányok inkább nagyobb centrumokban folynak, vagy ott, ahol őssejt átültetésre is van lehetőség. Bár a beválasztási kritériumok elég szigorúak, azok a betegek, akik tanulmányba kerülnek, ténylegesen olyan gyógyszert kaphatnak, amelyekről tudjuk, hogy jó hatásúak, de itthon még nem elérhetőek.

A beteg általános állapota és társbetegségei is befolyásolják a kezelést

A terápia megválasztása előtt számításba kell venni, hogy fennáll-e veseelégtelenség, májbetegség, szívelégtelenség, vérszegénység, csontérintettség, cukorbetegség vagy nehezen beállítható magas vérnyomás. Szempont továbbá, hogy tud-e a beteg néhány naponta injekció vagy infúzió beadás céljából jelentkezni az ellátóhelyen, nehezített-e a mozgása, esetleg ágyban fekvő beteg-e.

Fontos megérteni, hogy nem lehetséges rangsorolni sem a kezeléseket, sem a gyógyszereket. Nincsen első vagy legjobb kombináció. Minden betegnél egyénileg kell dönteni, hogy számára várhatóan melyik gyógyszer a legmegfelelőbb, és melyiknek van kevés olyan típusú mellékhatása, amely például egy meglévő társbetegséget rontani tud. Mindezek után még mindig fennáll annak a lehetősége, hogy nem jól reagál a beteg az először választott gyógyszer kombinációra. Ekkor újabb kezelési módot keresünk számára, amely tünetmentességhez vezethet.

A kezelés eredményességét a legtöbb esetben vérvétellel lehet ellenőrizni és követni. A terápia mindaddig tart, amíg a legjobb terápiás választ el nem érjük. Ha az eredmények nem megfelelőek, vagy a javulást követően romlanak, más gyógyszer-kombinációkat kell alkalmazni.

Nehezebb a betegségbe visszaesettek kezelése

Az ő betegségük már jóval ellenállóbb az ismert szerekkel szemben, gyakran nehezen lehet újra betegségmentes (vagy közel betegségmentes) állapotot elérni. Fiataloknál szóba jöhet az ismételt őssejt átültetés lehetősége, ha előtte sikerül a daganatos sejtek nagy részét eltávolítani a keringésből, illetve csontvelőből.

A tényleges kezelés mellett nagyon fontos a kiegészítő kezelés

A kiegészítő kezelés a betegség, illetve az alkalmazott gyógyszerek okozta tünetek kivédésére, a folyamattal járó panaszok csökkentésére szolgál.

Ezek közül a leggyakoribbak:

Biszfoszfonátok: mivel a betegségben gyakori a csontérintettség, a törések, a csigolya összeroppanás, ezért csontvédő hatású biszfoszfonát adható.

Kalcium, D-vitamin:szintén a csontok épségét szolgálják.

Sugárkezelés: nagyon kiterjedt, erős fájdalmat okozó, vagy gerincvelőt nyomó csigolya eltérések esetén jöhet szóba.

Növekedési faktor: vérszegénység, kezeléshez társuló alacsony fehérvérsejt szám esetén alkalmazható.

Antibiotikum, vírusellenes gyógyszer:bizonyos terápiás gyógyszerek mellé alkalmazhatók a fertőzések megelőzése céljából.

Véralvadásgátló: egyes terápiás gyógyszerek növelik a trombózis kialakulásának kockázatát, emiatt e gyógyszerek mellé véralvadásgátlót kell adni.

Intenzív kutatások, pozitív eredmények

Egyénre szabott kezelés mellett tehát jelentősen növelhető a betegek betegségmentes túlélése. A mai terápiás lehetőségek mellett a túlélés 10 év, vagy még annál is több lehet. Reményre az okot, hogy minden újabb gyógyszer és vizsgálat arra irányul, hogy a mielóma multiplex ne csupán tünetmentessé tehető betegség legyen, hanem gyógyítható is. Az utóbbi években drámaian javultak a betegek eredményei, ezért reméljük, hogy joggal bízhatunk abban, hogy hamarosan meg tudjuk majd gyógyítani a mielómát is!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus