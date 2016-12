Miért népbetegség a fogszuvasodás? Tipikus hibák az otthoni fogápolásban

Sokan rettegnek a fogorvostól, hiszen a rendelőkben a hangsúly a már kialakult betegségek megszüntetésén van. Dr. Dima Mária Magdolna, a Heim Pál Kórház fogászati prevenciós megbízott osztályvezető főorvosa ezzel szemben azt hirdeti, hogyan óvhatjuk meg fogaink egészségét.

„Magyarországon egy ember évente 2200 forint értékű fogászati kezelést vesz igénybe. Mindössze egy tubus fogkrémet és fél fogkefét használ el. Nem csoda, ha a 60 éven felüliek fele fogatlan, de sok gyereknek is hiányzik 2-4 maradandó foga, már 14 éves korára. Egyéni felelősségünk, hogy megteszünk-e mindent a fogszuvasodás, a fogínygyulladás, a fogágybetegségek megelőzéséért. Reális cél, hogy egész életünkön át megtartsuk saját fogainkat, azok mind esztétikailag, mind funkcionálisan jól működjenek. Ehhez legtöbbször elég jobban odafigyelnünk, néhány szokásunkon változtatnunk”– vallja.

A szülői példa nem mindig jó

A családból hozott minták meghatározóak az életünkben, néha azonban felül kell őket bírálnunk. Ilyen például a hazánkban jellemzően magas szénhidrátbevitel, amely finoman szólva sem fogbarát, különösen, ha arra az étkezések közt kerítünk sort. Sokan úgy tudják, egy alma még megengedhető az esti fogmosás után, rosszabb esetben a helyett. Ez nem igaz. Közvetlenül a fogaink tisztítása előtt sem ajánlott egyébként savas ételeket, italokat fogyasztani, mert ez árthat a zománcnak.

Tegye fel a kezét, akinek két fogkeféje van!

Fogkefét mindig az életkorunknak megfelelően válasszunk! A szuvasodás kialakulásában központi szerepet betöltő lepedék leghatékonyabban a medium (középkemény) sörtékkel távolítható el. Azonban azok, akik kopásban, fognyaki érzékenységben szenvednek, sensitive (puha) jelzésűt válasszanak!

Átlagos használatban fejenként két fogkefét szokásos alkalmazni – egyet a reggeli és egyet az esti fogmosáshoz –, és 2-3 havonta, valamint fertőző betegségek után kell cserélni őket.

Melyek a leggyakrabban elkövetett fogmosási hibák? „A fogmosást száraz fogkefével kezdjük! Ne csak az alapos, az ínyre és a nyelvre is kiterjedő, körülbelül 3 perces tisztításra, öblítésre legyen gondunk, takarítsuk ki a fogközöket is! A fogkefe személyes higiéniai eszköz. Ne használjunk egyszerre többen egy fogkefét, a fogkefénket pedig soha ne kérjük vagy adjuk kölcsön, még családon belül sem! Sajnos ilyen esetek is vannak” – sorolja a prevenciós szakértő.

Az aminfluorid egyedülálló tulajdonságai

„Sokszor kérdezik a pácienseim, milyen fogkrémet használjanak. Modern, klinikailag igazolt fluoridos fog- és szájápolási termékeket javaslok nekik. A fogászati gyakorlat ugyanis azt mutatja, a szuvasodás sok esetben egy alacsony fluoridbevitelből származó hiányállapotra vezethető vissza” – folytatja dr. Dima Mária Magdolna.

A káriesz mindig a fogfelszínen keletkezik. Egy aminfluoridot tartalmazó fogkrém egyenletes, összefüggő, ellenálló kalciumfluorid-raktárakat alakít ki a fogak felszínén, és a szuvasodást okozó baktériumok mechanikus eltávolításán túl gátolja azok savtermelését, szaporodását is a fogmosások közötti időszakban. Számos tanulmány bizonyította, hogy az aminfluorid képes még a kezdődő káriesz visszafordítására is. Hatéves kortól ezért hetente egyszer aminfluorid-tartalmú gél vagy zselé bedörzsölése is ajánlható, ebben a hatóanyag koncentráltan, szerves formában van jelen.

Amikor a fájdalom jelez, már nagy a baj

Minduntalan halljuk, hogy félévente keressük fel a fogorvosunkat – mégis csak kevesen tesszük meg. A rossz fog azonban magától nem gyógyul meg, sőt, később éppen egy elodázott kontroll miatt lesz szükség valamilyen komolyabb, költségesebb és fájdalmasabb beavatkozásra.

Az elhanyagolt mosoly pedig nem csupán esztétikai vagy önbizalmi kérdés, hiszen kellemetlen tünetek sokaságát okozhatja. Ilyen a teljesség igénye nélkül a 90%-ban szájüregi eredetű rossz lehelet, a tisztátlan arcbőr, a makacs fejfájás, a fáradékonyság, de hosszú távon szív- és érrendszeri problémák vagy vesebetegségek is felléphetnek.

