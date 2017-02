Lisztérzékenység - A búza mint életveszélyes méreg

A búza, a búzalisztből készített élelmiszerek képezik az európai ember étrendjének alapját. Száz emberből kettőnek viszont ez az alapélelmiszer életveszélyes méreg, ugyanis lisztérzékeny. De vajon honnan tudhatja, hogy fennáll ez a betegség?

A lisztben lévő fehérje, a glutén egyik frakciója, a gliadin olyan káros autoimmun folyamatokat indít el a genetikusan arra érzékeny emberekben, melyek végül a vékonybél, a nyirokrendszer daganatos megbetegedését, cukorbetegséget, magas vérnyomást, mikroelemhiányt, súlyos emésztési panaszokat s akár életveszélyes állapotot eredményezhetnek.

A gluténfogyasztás hatására jellegzetesen sérül a vékonybél nyálkahártyája, ami súlyos tápanyag-felszívódási zavarokat okoz. Gyakran jelentkezik vashiány a nem diagnosztizált lisztérzékenyeknél.

Tízből csak két betegnél van diagnosztizálva a betegség

A lisztérzékenységben, a cöliákiában a legnagyobb gond az, hogy tíz betegből ma még csak kettő jut el a helyes diagnózishoz, a többiek akár évekig tünetmentesek, vagy változatos tüneteket mutatnak, amiből sajnos nem derül ki az alapbetegség. A lisztérzékenység örökletes, így ha egy gyermeknél kimutatják a lisztérzékenységet, akkor a családot is célszerű letesztelni.

A cöliákia diagnózisához a tünetek értékelése mellett vérből ki kell mutatni a cöliákiára jellemző gliadin elleni antitesteket. Az IgA és IgG szint mellett a transzglutamináz (TTG) szint jelzi a betegséget. A gasztroenterológus vékonybél-biopsziával, szövetminta vételével mutatja ki a bélbolyhok sérülését, a gyulladásban levő sejtek arányát, s ez a döntő a diagnózis kimondásában.

A lisztérzékenység figyelmeztető tünetei

Minden eset egyedi - Történet a felismerésről

Szinte minden lisztérzékeny saját, egyedi történetet mesél arról, hogy hogyan derült ki a betegsége. Van, aki szédülésre panaszkodott, ami egyre gyakrabban ismétlődött, majd annyira súlyosan állandósult, hogy teljes kivizsgálás vált szükségessé, ami szerencsére felfedte az alapokat, a lisztérzékenységet.

Másoknál a serdülőkorban derül ki, hogy a növekedés leállásáért, a menzesz elmaradásáért, a változatos emésztési zavarokért a lisztérzékenység a felelős. A betegeknél pszichés zavarok, csontritkulás, aftás fekélyek, izomgörcsök, száraz bőr, a könyökön, vállon, fenéken kiütések alakulnak ki. Csecsemőknél hasmenés, felpuffadt has, „pókhas”, zsíros széklet, vagy éppen székrekedés jelentkezik.

Minden eset egyedi, mégis sok hasonlóságot lehet találni a leírásokban. Itt egy példa név nélkül az internetről:

„23 éves koromban jött ki először egy apró kb. 2 mm-es hólyagos kiütés a térdemen. Fájdalmas égő és viszkető volt. Hol elmúlt, hol kijött. Később a könyökömön is. Gondoltam, száraz a bőröm, különféle testápolókkal kezeltem. 28 évesen első gyermekem születése után megjelent egy kiütés a farpofámon is, később több is. Azt gondoltam, éjszaka párszor a műszálas szőnyegpadlón ültem a kicsi mellett, talán az nem tesz jót. Második gyermekem terhessége alatt fordultam bőrgyógyászhoz, aki azt mondta, terhességi csalánkiütés. Ezek után évről évre több kiütésem lett, néha gyérültek, néha belobbantak. Bőrgyógyászok hadát jártam végig, kaptam különböző kenőcsöket, tablettákat, voltam szerintük pszoriázisos, gombás, allergiás, csalánkiütéses, de egyik sem tudott meggyógyítani. Nyári éjszakákon nem tudtam aludni a melegtől belobbanó, fájdalmas, égő, viszketéstől, nem tudtam ráülni a kerékpárra, nem mertem sehol levetkőzni. Mivel nem tudta senki, mi is ez, állandóan attól rettegtem, megfertőzöm a családtagjaimat, mindent mostam, fertőtlenítettem magam után.

52 éves koromban új házi orvosom lett, kértem tőle egy beutalót kandida szűrésre, hátha az okozza. Ő kérte, mutassam meg a kiütéseket, rápillantott, kérte menjek be hozzá másnap a Kórházba az Infektológiára, mert ez lisztérzékenység, és beküldi a vérmintámat tesztre. A teszt pozitív lett. Majd harminc év után kiderült. Le voltam taglózva.

Én, aki imádtam a süteményeket, több tányérral ettem a kifőtt tésztákat (mellesleg végig vékony alkatú maradtam), többet nem fogyaszthatom ezeket a kedvelt ételeket. De egyetlen hónapnyi diéta után tünetmentesen élek már lassan két éve, és tulajdonképpen nem is jelent nagy megerőltetést a diéta alkalmazása. Most sokkal kevesebb gluténmentes kenyér-, süteményfélét fogyasztok, mint régebben (nem csak az ára miatt), pótolom gyümölcsökkel és főzelékekkel, így egészségesebben étkezem, fittebb vagyok.

Lisztérzékeny betegek táplálkozása

Ahogy visszagondolok gyermekkoromra, számtalanszor voltam kivizsgáláson ismeretlen eredetű hasi fájdalmak, fejfájás, vérszegénység, soványság miatt, de akkoriban ilyen betegségre senki nem gondolt. Hát ennyi idős koromra súlyosbodtak a tünetek, így derült ki. Nem vagyok elkeseredve, sőt nagyon örülök a kellemetlen tünetek elmúltának. A hiányzó ételeket nagyon szívesen szagolom, és simán le tudom tenni. Nem mondom, ha néha elmegyek egy cukrászda, vagy pékség előtt nagyon meg tudom kívánni a finomságokat, de ez csak egy futó pillanat.”

Szinte minden történet azt sugallja, hogy nagyon nehezen, évek szenvedése után sikerül eljutni a diagnózisig.

Hogyan kezelhető a lisztérzékenység?

A terápia egyszerű, de kíméletlen: élethosszig tartó, teljes gluténmentes diéta. A diétának szigorúnak kell lennie. Már a legkisebb mennyiségű glutén elfogyasztása is fenntarthatja a tüneteket. Glutén a búzán kívül a rozsban és az árpában fordul elő, de a zab is gyakran szennyezett ezekkel a gabonákkal, bár önmagában nem tartalmaz glutént.

Van, akinek szenvedés a péksütemények és a kenyér hiánya:

„Én már 20 éve diétázom, előtte 15 évig vizsgáltak fölülről lefelé, de nem jöttek rá. Aztán a terhesség kihozta, de akkor már nagyon rosszul voltam. A gyerek nem lisztérzékeny, én meg diétázom. Egyáltalán nem szoktam meg, mindig finom kenyérre vágyom, ami nincs. Megtanultam sütni kenyeret, süteményt, de az nem olyan. Sokat utazom, mindig egy hátizsák ennivalóval. Ez van, csinálom, és egészséges vagyok!”

Mit ehet a lisztérzékeny beteg?

A kukorica, a rizs, a cirok, a köles és az etióp eredetű teff a legfontosabb gluténmentes gabonák. Ezekkel jól lehet helyettesíteni a búzalisztet, és ezekre lehet alapozni a gluténmentes étrendet. Legnagyobb kihívás a kenyér elkészítése, de ma már egészen jó kenyereket készíthetünk burgonyakeményítő, rizsliszt, cirokliszt és kukoricakeményítő felhasználásával, de egy jó recept még mindig igazi kincset ér. A hajdina, guarmag, szentjánoskenyérmag, tápióka, tökmag, szezámmag, napraforgó, sárgaborsó, szója, rizs, kukorica, cirok, köles és már a teff is elérhető alapanyag nálunk is, ízletesek, a legtöbb ételben, süteményben, rántásban, habarásban, rántott ételekben még finomabbak is a búzánál.

Fontos lenne, hogy minden tizenéves fiatalt, aki később serdül, alacsonyabb növésű, és minden hasfájós, emésztési gondokkal küzdő kisgyereket időben szűrjenek lisztérzékenységre, mert egyetlen vérvétellel évek szenvedését lehet megelőzni.

A diagnosztizált betegek és a családjuk számára nagyon nagy szükség van olyan receptekre, amelyekből finom gluténmentes ételek készíthetők. Az USA-ban egyre többen állnak át gluténmentes étrendre a nem cöliákiások közül is. A tapasztalatok az mutatják, hogy a gluténmentes diéta a cukorbetegeknek kifejezetten előnyös.

Ez a könyv kincs minden lisztérzékenynek, lehetőség arra, hogy finomat együnk és új ízeket próbáljunk ki. Jó étvágyat az elkészített ételekhez!



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Prokisch József, vegyész, egyetemi docens