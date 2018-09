Vényköteles, mégsem olcsóbb? - Ha nem támogatott egy gyógyszer, akkor miért kell hozzá recept?

A vény és az ártámogatás fogalmait gyakran egymáshoz társítjuk, és úgy gondoljuk, azért kell a vény, hogy olcsóbb legyen a gyógyszer. Viszont sokszor találkozunk azzal a gyógyszertárban, hogy az általunk kiváltott gyógyszer hiába receptköteles, a teljes árát kell kifizetnünk. Akkor hogy is van ez?

Miért vénykötelesek egyes gyógyszerek?

Azt, hogy egy gyógyszer kiváltásához szükség van-e vényre vagy sem, nem a gyógyszerre járó támogatás határozza meg, hanem az adott gyógyszer tulajdonságai. Egy gyógyszer akkor válik vénykötelessé, ha annak biztonságos alkalmazása csak orvosi felügyelet mellett oldható meg, vagyis rendszeres orvosi ellenőrzést igényel. Ilyen például, ha egy gyógyszer tartós alkalmazása függőséget okozhat, vagy különös odafigyelést igényel az adott gyógyszer más gyógyszerekkel való együtt szedése. Szintén vénykötelesek a fertőző betegségek kezelésére szánt gyógyszerek, illetve azok, melyek speciális beadási módjuk miatt rendszeres orvosi ellenőrzést igényelnek (pl. injekciók). Vagyis a vényköteles gyógyszerek nem azért vénykötelesek, hogy olcsóbbak legyenek, hanem mert a gyógyszer tulajdonságai, hatása, alkalmazása ezt szükségessé teszi.

Hirdetések

Egyes gyógyszerek esetében lehetőségük van a társadalombiztosításban részesülő betegeknek ártámogatást igénybe venni, ez azonban csak vény ellenében lehetséges. Az adott gyógyszerre igénybe vehető támogatás mértékét a felíró orvos a recepten a különböző jogcím kategóriák jelölésével jelzi a gyógyszertár számára.

Bővebben A vényeken mit jelentenek a jogcím kategóriák?

Hogyan válik támogatottá egy gyógyszer?

Az valóban igaz, hogy a gyógyszerekre ártámogatás csak vény ellenében vehető igénybe. Azt viszont, hogy mely gyógyszerek részesülhetnek ártámogatásban és melyek nem – vagyis, hogy mely gyógyszerekért lehet kevesebbet fizetnünk, és melyekért nem -, az egészségbiztosító dönti el. A gyógyszerár-támogatási rendszer több kategóriából áll, a támogatás mértékétől függően, a támogatási kategóriákba való besorolást pedig több tényező határozza meg. A finanszírozási kérdések mellett ilyen például az is, hogy az adott gyógyszert milyen típusú, mennyire gyakori és milyen súlyos következményekkel járó betegség kezelésére alkalmazzák.

Természetesen ezek mellett számos más tényező is szerepet játszik az ártámogatás meghatározása során, és az is előfordulhat, hogy egy gyógyszer esetében többféle támogatási kategória is lehetséges. Ilyenkor a támogatás mértéke a fennálló betegségtől is függ, illetve függhet attól is, hogy szükség van-e hozzá szakorvos javaslatára, esetleg csak szakorvos rendelheti a gyógyszert. Ezekről a feltételekről bővebben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján tájékozódhatunk.

Olvasson tovább! E-recept és EESZT - Itt vannak a válaszok a leggyakoribb kérdésekre!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész