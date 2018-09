Állandó fáradtságot érez étkezés után? Lehet, hogy IR-rel küzd!

Az inzulinrezisztencia (IR) alapvetően a cukoranyagcsere betegsége, ám igen sokrétű következményt vonhat maga után. A tünetei is igen változatosak, ilyen például az étkezést követő fáradtságérzet. Dr. Koppány Viktóriát, a Budai Endokrinközpont PCOS- és inzulinrezisztencia-specialistáját kérdeztük.

A hasnyálmirigy által termelt, a sejtek cukorfelhasználását segítő inzulint a sejtek nem ismerik fel, nem kötik meg, így nem tudja kifejteni hatását az inzulin. A rezisztencia eredménye, hogy a sejtek nem tudják a cukrot a vérből felvenni, a cukor a vérben felhalmozódik. Ez kettős eredménnyel jár: míg a sejteknek az energiát más forrásból kell beszerezniük, a vérben a felesleges cukor okoz problémákat.

Az inzulinrezisztencia tünetei nagyon változatosak lehetnek. Ha étkezés után 1-2 órával fáradtságot, esetleg koncentrációs zavart, szapora szívverést tapasztal, gondolnia kell a inzulinrezisztenciára (IR), mint lehetséges betegségre is.

Mi áll a háttérben?

Amennyiben az inzulin nincs jelen elegendő mennyiségben, illetve ha valamilyen okból nem képes ellátni feladatát, akkor zavar alakul ki az energia háztartásban. Gyors felszívódású szénhidrátok bőséges fogyasztását követően (pl. fehér lisztből készült pékáruk, tészták, édességek) hirtelen megnő a vércukorszint, majd ellensúlyozásként az inzulin mennyisége is, ennek következtében pedig leesik a glükózszint. Ez okozza az álmosságérzetet, a fáradékonyságot, és társulhat hozzá remegés, szapora szívverés is – avat be a részletekbe dr. Koppány Viktória.

A betegséget cukorterheléses laborvizsgálattal mutatják ki. Az inzulinrezisztencia vizsgálat során meghatározott mennyiségű cukrot kell elfogyasztani, és azt vizsgálják, hogy ez a cukor hogyan jelenik meg a vérben. A vizsgálat során többször vesznek vért: egyszer a cukor elfogyasztását megelőzően, majd ezt követően többször. A vér cukorszintjét minden mintában megmérik. Az inzulinrezisztencia vizsgálatot tovább lehet pontosítani, amennyiben nem csak a vér cukorszintjét határozzák meg, hanem megmérik az inzulinszintet is.

Az IR kezelésének fontos része az életmódváltás egyénre szabott diétával és mozgásprogrammal, valamint gyógyszeres terápiára is szükség lehet!

(Budai Endokrinközpont - Dr. Koppány Viktória, endokrinológus)