A benőtt köröm állapotai

A körömbenövés a nagylábujj körmére jellemző. A körömbenövés leginkább a fejlett országok lakóinál fordul elő. Azokban az országokban, ahol nem viselnek cipőt, nem jellemző ez a probléma.

Benőtt köröm - Hogyan előzze meg, mit tehet ellene? A benőtt köröm népbetegség, kezelése az egyik leggyakoribb ambuláns (járóbeteg) műtét. Milyen okokra vezethető vissza az elváltozás kialakulása és hogyan kezelhető?

Benőtt köröm - Hogyan előzze meg, mit tehet ellene?

Ha a köröm melletti bőrrel problémák vannak, ami előfordulhat bizonyos ritka betegségeknél, az megnöveli a körömbenövés kialakulásának esélyét. A leggyakoribb ok viszont a szűk cipők viselése. A szűk cipők összepréselik a lábujjakat, így a bőr nekinyomódik a köröm szélének. A rosszul vágott köröm maga is okozhatja a problémát. A túl rövidre vagy ívesre vágott köröm szélei benőhetnek. A köröm ferdén növését okozhatja az öregkor, a végtagok rossz vérellátása vagy a tüdő működésének rendellenességei is. Egyéb, ritkább tényezők szintén vezethetnek körömbenövéshez, például csontkinövés a köröm alatt, sérülés vagy különféle fertőzések.

A körömbenövés stádiumai

A benőtt köröm kezelése

A körömbenövésnek három stádiuma van. Az első stádiumban a bőr a köröm két oldalán vörös, érintése fájdalmas. Ez irritáció vagy gyulladás miatt tapasztalható. A második stádiumban a bőr már fertőzött, és fölé ér a köröm széleinek. Az érintett területből folyadék vagy genny folyhat. A harmadik stádiumban a bőr már régóta fertőzött, és gyógyulni próbál. Ilyenkor sarjszövetet növeszt, ami vörös, és könnyen vérzik.

A körömbenövés kezelése annak stádiumától függ. Az első stádiumban javasolt a meleg vízben történő lábáztatás, a szandálok és a kivágott cipők viselése, továbbá a köröm eltolása a bőrtől egy apró vattacsomóval. A tünetek egy-két nap alatt enyhülni fognak, de a kezelést érdemes két-három hétig folytatni. A második fázis kezelése hasonló, de közben lehetséges, hogy antibiotikumokat is szedni kell. Ha nagyon fáj a köröm, el kell távolítani, ez helyi érzéstelenítés mellett történik. A harmadik stádiumban részleges vagy teljes körömeltávolítás a megoldás.

A cukorbetegeknek a diabéteszes neuropátia miatt fokozott figyelmet kell fordítaniuk a lábukra és a körmeikre. Lehetséges, hogy nem tapasztalnak fájdalmat, mégis komoly problémákat okozhat náluk a körömbenövés. Fontos orvoshoz fordulniuk abban az esetben, ha a bőr a lábujjköröm mellett kipirosodik.

Forrás: WEBBeteg

N. A., fordító

Lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos