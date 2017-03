Valódi megoldások visszér problémára

Napjainkban egyre több ember lábán jelennek meg zavaró visszerek, amiket sokan otthoni gyógymódokkal próbálnak kúrálgatni. Az egyik legnépszerűbb terápia az a kompressziós harisnya viselése, azonban a legfrissebb iránymutatások szerint ennek a módszernek azért vannak korlátai.

Kíméletes és hatékony eljárás a visszerek ellen A test leggyakrabban a nem megfelelő terhelésre valamilyen betegség kialakulásával reagál. Ilyen a visszeresség is, ami kezdetben csak kellemetlen, később fájdalmas és csúnya, végül pedig akár trombózishoz, vagy lábszárfekélyhez is vezethet.



Kíméletes és hatékony eljárás a visszerek ellen

Hogy valóban felesleges-e, és hogy mikor érdemes műtétre gondolni, arról Dr. Nyiredy Géza érsebész főorvos beszélt.

A National Institute for Health and Care Excellence (NICE) legújabb közleményében tudósok azt ajánlják az orvosoknak, hogy ne írják elő a pacienseknek a kompressziós harisnya viselését, mint elsődleges kezelést, mivel nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy bármit is használnának. Ezért azt javasolják, hogy a betegek inkább keressenek fel egy specialistát, aki személyre szóló terápiát tudnak javasolni.

A legnagyobb gond a kompressziós harisnyákkal az, hogy téves kényelembe ringató hatása van, így sokan azt hiszik, hogy ha már kialakultak a visszerek, akkor ezzel biztosan helyrehozzák a problémát. Pedig az igazság az, hogy a harisnya csak passzívan akadályozza az ödéma kialakulását, miközben a vér szív felé való áramoltatásához aktív izommunka szükséges - azt pedig a vádli mozgatása adja meg.

„Véleményem szerint a kompressziós harisnya a visszér kezelésének egy fontos eszköze lehet, mivel olyan súlyos szövődményektől óvhat meg, mint a visszérgyulladás, a lábszárfekély vagy a mélyvénás trombózis. Azonban nem árt tudni, hogy vannak esetek, amikor ez a fajta kezelés nem vezet eredményre- ilyenkor mindenképp javasolt a műtét. Ez főleg akkor ajánlott, ha az egyéb terápiák hatástalanok, ha a beteg állapota súlyosbodik, vagy esetleg életet veszélyeztető állapot alakul ki.- ”- mondja Dr. Nyiredy Géza érsebész főorvos.

Hasznos tippek visszér ellen Hazánk lakosságának 20-30 százalékát érinti a visszérbetegség. A panaszok már a 20-30 éves korosztály tagjai között is egyre gyakrabban jelentkeznek – pókhálóerek, seprűvénák, elszórtan látszó visszerek, lábdagadás, éjszakai lábikragörcs. Az idejében megkezdett kezelés nélkülözhetetlen az olyan súlyos szövődmények, mint a lábszárfekély, a visszérgyulladás, lábelhalás és tüdőembólia elkerülése végett.



Hasznos tippek visszér ellen

