A terhesség legkellemetlenebb mellékhatásai

A nők általában úgy érzik, felkészültek a terhességgel járó kellemetlenségekre, ám a legkellemetlenebb mellékhatásokról nem nagyon esik szó. Pedig sokat segíthet a kismamáknak, ha tudják, nem csak ők szenvednek a kínos tünetektől.

Az alábbiakban felsoroljuk a leggyakrabban előforduló, legkellemetlenebb eseteket, illetve ezek lehetséges kezelésére adunk tanácsot.

Hirdetések

1. Gázok

Főleg az első trimeszter idején tudja megkeseríteni a kismama életét. Fő oka a megnövekedett progeszteronszint, mely lassítja a bélmozgást, ezáltal több gáz termelődik, mely akkor bugyog odabenn hangosan, vagy távozik, mikor a legkevésbé számít rá.

Megoldást jelenthet, ha jobban odafigyel az étkezésére. Brokkoliból, hüvelyesekből fogyasszon kevesebbet, illetve csökkentse a szénsavas üdítőitalokat. Sokat segít, ha többször eszik keveset. Nem szerencsés a bélgázok elleni készítmények használata, hiszen a terhesség idején kerülendő a gyógyszerfogyasztás.

Olvasson tovább! A bélgáz kialakulásának okai és a megelőzés lehetőségei

2. Hányás

A várandósság elején jelentkező reggeli rosszullétekről legendák keringenek, ám senki nem beszél arról, hogy a hányinger milyen pillanatok alatt válik valóssággá- számos kínos szituációt teremtve. Az émelygés jóformán minden terhesség része, ám a folyamat némileg enyhíthető és lassítható.

Segíthet, ha a magzatvédő vitamint nem reggel, hanem az esti órákban veszi be, mindig étkezés közben. Ha így sem enyhülnek émelygéses tünetei, kérje ki orvosa tanácsát egy alacsonyabb vastartalmú vitaminról, mivel általában ez az összetevő okozza a gyomorpanaszokat. Javasolt még citrom- vagy gyömbérízű keménycukorka, esetleg jégkocka szopogatása, mivel ezeknek hányingercsökkentő hatásuk van.

Olvasson tovább! 6 tipp a reggeli rosszullétek ellen

3. Inkontinencia

Ez nem rémhír, sajnos az inkontinencia a terhességgel együtt jár. A problémát az okozza, hogy a növekvő méh nyomja a húgyhólyagot, így nagyon nehéz még a legkisebb mennyiségű vizeletet is visszatartani.

Megoldást jelenthet, ha kevesebbet iszik, amikor nem tartózkodik otthon, illetve ha a napi folyadékmennyiség nagy részét az esti órákban juttatja be a szervezetébe. Ez azonban azzal jár, hogy az éjszaka folyamán kell sűrűn látogatni a mellékhelyiséget, illetve magában foglalja annak kockázatát, hogy reggelre esetleg nedves lesz a lepedő.

Segítséget jelent, ha rendszeresen végez Kegel-gyakorlatot, mely a vizelet-visszatartó izmokat erősíti. Emellett javasolt a tisztasági betét használata, hogy ne érje kellemetlen meglepetés.

Olvasson tovább! Bővebben az inkontinenciáról

4. Sajtszag

Noha valószínűleg a külvilág nem érzékel belőle semmit, a kismama számára így is kellemetlen. Amiről beszélünk, az a terhesség során jelentkező hüvelyfolyás, mely kellemetlen szagokkal, viszketéssel járhat. A dolog hátterében ismételten a terhességi hormonok, illetve a magzat növekvő testsúlya áll. Szerencsére van néhány dolog, amivel enyhíthetőek a tünetek.

Tisztasági betét használata és gyakori cseréje segít a kényes terület tisztántartásában és a kellemetlen szagok, valamint viszketés enyhítésében. Az intim dezodorok használata azért nem javasolt, mert a megváltozott hormonháztartás miatt érzékenyebb bőrön égető, viszkető érzést okozhat. Ne feledjük, hogy a várandósság idején sokkal kifinomultabb a szagokra való érzékenység, ezért lehetséges, hogy ami a kismama számára kellemetlen szag, azt mások nem is érzékelik.

5. Feledékenység

A második trimesztertől szinte minden kismamánál megfigyelhető a feledékenység. Sokan ezért a tomboló hormonokat hibáztatják, ám leginkább azzal magyarázható, hogy a leendő anyuka próbálja eddigi teendőit ugyanolyan intenzitással ellátni, mint azelőtt, ehhez járulnak a terhességi tünetek, valamint aggódás a baba egészségéért, félelem a jövőtől, a szüléstől, gondolatok a babakelengye és babaszoba összeállításáról. Csoda-e, ha ilyenkor időnként kihagy az emlékezete? Mindez teljesen természetes, aggodalomra semmi ok!

6. Ingerlékenység

Sajnálatos módon a terhességgel járó hormonváltozás a legnyugodtabb nőből is kihozza a legingerlékenyebbet! Azonban nem csak agresszívvé, hanem túlérzékennyé is válhat, s a legenyhébb érzelmi megnyilvánulás hatására is képes könnyekre fakadni.

Bár mindezt nehéz elviselni, nem tud ellene mit tenni. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy abban az esetben, ha mindig ingerlékeny, morcos, vagy képes végigbőgni a nap nagy részét, jobb, ha beszél orvosával. A terhesség képes előhozni olyan érzelmi problémákat is, melyekért nem a hormonok felelősek!



Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika, gyermekgyógyász