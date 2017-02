A korai felismerés titka

Sokat hangoztatott kifejezés a korai felismerés, jelentőségét viszont a legtöbben csak akkor érezzük, ha komoly műtéttől, súlyos következménytől menekülünk meg általa. Dr. Szabó Andrea, radiológus szerint a korai diagnózisok felállításának egyik legalkalmasabb, biztonságos eszköze az ultrahang.

Fájdalom, kockázat? Nincs!

A hanghullámoknak csak egy része hallható az emberi fül számára, az ezen skála felett lévő hangok tartományát nevezzük ultrahangnak (UH). Az UH az emberi testben is képes terjedni, a terjedés sebessége a szövetek vastagságától, összenyomhatóságától, víztartalmától és kis mértékben a hőmérsékletétől is függhet. Ez a megfigyelés adta az alapját az UH-diagnosztikának is, amelyet az 1940-es évektől alkalmaznak terápiás célokra.

-Az UH-vizsgálat teljesen fájdalom- és kockázatmentes eljárás, amely nagyon pontos információt ad, és amely annyiszor ismételhető, ahányszor csak szükséges- ismerteti dr. Szabó Andrea, az Oxygen Medical radiológus szakorvosa. – A hasi vizsgálatra éhgyomorral és lehetőleg telt hólyaggal kell érkezni, ez persze más testtájak esetében nem szükséges. A zselés anyaggal bekent vizsgálófejet a vizsgálandó szerv fölé illesztik, miközben a fej ultrahangokat bocsát ki és a szervek által visszavert hangokat felfogja. Ezeket a hangokat végül egy számítógép alakítja látható képpé.

A megelőzés alapkövei

Mindössze néhány vizsgálat elégséges lehet ahhoz, hogy megtudjuk, változtunk-e valamit, és még tünetmentesség esetén is pontos képet kaphassunk egészségi állapotunkról. Vérvétel, mellkasröntgen, hasi UH, magas vérnyomás esetén nyaki- , nőknél emlő-, férfiaknál prosztataszűrés UH-gal. Ez a vizsgálatsorozat a megelőzés alapköve lehetne – hangsúlyozza dr. Szabó Andrea, az Oxygen Medical radiológus szakorvosa.

A sokakat rettegésben tartó daganatok esetében is a késői diagnózis az egyik legveszélyesebb elem. Első lépcsőben ugyanis csupán egyetlen sejt „bolondul meg”, mindaddig viszont, amíg ez az elváltozás 1 centis lesz, a rosszindulatúságtól függően minimum 5 év telik el. Ez azt jelenti, hogy egy nem tapintható, 3-4 milliméteres daganatot egy UH-vizsgálattal 2-3 évvel korábban észre lehet venni, mint egy már tapintható, 1 centis elváltozást. Így elkerülhetővé válik akár a kemoterápia vagy a masztektómia is.

Férfiaknál az egyik legjellemzőbb probléma a prosztatát érinti. 45-50 éves kor körül ez a szerv elkezd növekedni, ami vizelési panaszokat okoz. UH-gal bármilyen szakaszban kimutatható a növekedés mértéke, de a daganatszűréshez szükséges egy vérvétel is. Ugyanis csak az utalhat rákos megbetegedésre, ha a vérben a PSA-szint emelkedett. Az UH-diagnosztika azonban ebben az esetben is döntő jelentőségű.

Kinek ajánlott?

Az éves egészségszűréseket bárkinek érdemes elvégeztetnie, van azonban néhány olyan rizikófaktor, amely feltétlenül szükségessé teszi az UH-os nyomonkövetést.

Ha előfordult már emlődaganat a családban, 30-35 felett évi egy vizsgálat idejében feltárhat egy kóros folyamatot, vagy éppen megnyugtathat.

Magas vérnyomás betegség esetén fontos a rendszeres nyaki UH.

Ízületi UH-vizsgálatot olyan jellegű baleset után érdemes végeztetni, amikor a röntgen vagy a CT nem mutat ki törést. Ezek a képalkotó eljárások ugyanis csak a csontokat tudják vizsgálni, a lágy részeket nem. Tehát egy esetleges szalagszakadás csak UH-gal mutatható ki. A szakadás korai felismerése esetén pedig lehetőség van a szükséges 6 hétig viselni a rögzítés, míg enélkül csupán 1 hétig van fent a rögzítőkötés.

