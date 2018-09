Egészségügyi betét és inkontinencia termékek: mi a különbség?

Noha az egészségügyi betétek és a nedvszívó inkontinencia termékek hasonló elven működnek, a nedvszívó képességükben, illetve a felhasználási céljukat tekintve jelentős különbségek vannak köztük.

Nedvszívó inkontinencia termékek

Súlyos vizeletinkontinencia esetén pelenkák vagy pelenkanadrágok viselése szükséges, illetve közepesen súlyos esetekben is sokszor ezek használata ajánlott az igen nagy nedvszívó kapacitásuk miatt. Ha azonban valakinek csak enyhe vizeletcsepegése van, felmerülhet a kérdés, hogy erre az esetre vajon megfelelnek-e az egészségügyi betétek, illetve ezek miben különböznek a vékonyabb, fehérneműbe rögzíthető és a vastagabb, betétrögzítő nadrággal viselendő inkontinencia betétektől. Cikkünkből megtudhatja a válaszokat.

A vékony és vastag inkontinencia betéteket kifejezetten a vizeletinkontinenciában szenvedő páciensek számára fejlesztették ki, így nagy mennyiségű folyadékot is képesek gyorsan megkötni. Ezek nedvszívó magja erős folyadékfelszívó képességgel rendelkezik, speciális anyagból készül, amely a vizeletben levő illatanyagokat, így az ammóniát semlegesíti és azzal együtt a szagokat is magába zárja. A felszívott vizelet az inkontinencia betétekből nem szivárog vissza.

Nagy nedvszívó kapacitásuk révén akár több órán át is viselhetők a következő cseréig.

Ezeknek a termékeknek az alakja a vizelettel való érintkezés következtében sem változik meg, anatómiailag formáltak, így viselésük során végig idomulnak a testhez.

Egészségügyi betétek

Az inkontinencia termékekhez hasonlóan az egészségügyi betétek is rendelkeznek nedvszívó maggal. Ezek a menstruáció ideje alatt a vérzés felfogását szolgálják, és az azzal járó szagokat is megkötik. Inkontinencia esetén azonban viselésük nem ajánlott, ugyanis ezek nem alkalmasak a vizelet megfelelő felszívására és magukban sem tudják azt tartani, így egyrészt rendkívül hamar átnedvesednek, másrészt a vizelet ingerli, irritálja a bőrt, harmadrészt pedig a nem megfelelő nedvszívó képesség miatt a kellemetlen szagok akadálytalanul kijutnak. Ráadásul vizelettel érintkezve az egészségügyi betétek alakja is megváltozik.

Minden célra az annak megfelelő terméket válassza!

Arra a kérdésre tehát, hogy az egészségügyi betétek megfelelnek-e inkontinencia esetén, a válasz egyértelműen nem. Az egészségügyi betétek kifejezetten a menstruációs vér felfogására lettek kifejlesztve és arra alkalmasak. Ezzel szemben az inkontinencia betétek speciálisan a vizelet felszívásában nyújtanak megbízható segítséget.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító, sanabest.de

Lektorálta: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter