Mely tényezők befolyásolhatják a mesterséges megtermékenyítés sikerességét?

Húsz évvel ezelőtt a mesterséges megtermékenyítés, vagyis az IVF (in vitro fertilizáció) beavatkozás még igen ritka és alig ismert beavatkozásnak számított. Manapság azonban az IVF az egyik leggyakrabban alkalmazott kezelés, amely a teherbeesési nehézséggel küzdő pároknak nyújt segítséget.

Az IVF alkalmazásával jelentős javulás történt a meddő párok termékenységi mutatóiban. Mivel azonban az eljárás igen sokba kerül, és számos vizsgálattal jár együtt, természetes módon a párok még a kezelések megkezdése előtt szeretnének tisztában lenni azokkal a tényezőkkel, amelyektől az IVF beavatkozás sikeressége függhet.

Habár minden eset más és más, ezért a szakemberek sem tudják megjósolni egy pár IVF kezelésének várható végkimenetelét. A beavatkozások sikerességi mutatóiból azonban egyértelműen kirajzolódik, melyek a legfontosabb tényezők, amelyek az IVF eredményességét befolyásolhatják.

A női életkor jelentősége

Az IVF sikerességét tekintve leginkább a nő életkora a döntő tényező: 24 és 34 éves kor között van ugyanis a legnagyobb esély arra, hogy sikerrel jár a beavatkozás.

A női életkor a következőképpen befolyásolja a mesterséges megtermékenyítést:

Életkor Sikeresség %-ban kifejezve 24-34 év között 32,2% 35-37 év között 27,7% 38-39 év között 20,8% 40-42 év között 13,6% 43-44 év között 5,0% 45 év fölött 1,9%

A terhesség esélyei rendszerint 28 és 31 év között kezdenek el lassan csökkenni. Később, 34 éves kor fölött jelentősen csökken a sikeres kezelések esélye, míg 45 éves kor után van a legkevesebb esély a beavatkozás sikerére.

A nők kora nem csupán az IVF végkimenetelét befolyásolja, hanem a vetélés és a halva születés előfordulását is: minél idősebb a páciens, annál nagyobb számban jelentkezhetnek komplikációk a terhesség alatt.

A kor előrehaladtával a petesejtek száma és minősége is csökkenni kezd. A petefészkekben termelődő petesejtek számát különböző vizsgálatokkal könnyedén meg lehet állapítani, viszont azok minőségének tesztelése sajnos egyelőre nem lehetséges. Jelenleg csupán a páciens kora alapján tudják az orvosok megbecsülni a felhasználható petesejtek lehetséges állapotát.

Az életkoron kívül mi befolyásolhatja még a kezelések sikerét?

Habár a nő életkora az egyik legjelentősebb tényező a mesterséges megtermékenyítés alkalmazásakor, számos egyéb faktor is befolyásolhatja az IVF végeredményét. A kísérőbetegségek mellett elsősorban a nem megfelelő életmód (például káros szenvedélyek, elhízás, alultápláltság stb.) csökkenti a teherbeesés esélyét.

Termékenységi problémák

Nem mindegy, hogy a meddő pár milyen típusú termékenységi problémával küzd. A legtöbb esetben az egyik félnél fedeznek fel olyan akadályozó tényezőt, amely a teherbeesés útjába állhat, előfordulhat azonban, hogy mind a női mind a férfi oldalon adódnak nehézségek, ami lényegesen lecsökkenti az IVF kezelések sikerességének esélyeit is. A felmerülő termékenységi probléma és annak kezelési módja is befolyásolhatja a beavatkozás végkimenetelét.

Az IVF kezeléseket igénybevevő nők 45%-a endometriózis miatt nem képes természetes úton teherbe esni, a mesterséges megtermékenyítés során azonban náluk – az esetek túlnyomó többségében – sikeresen zárulnak a kezelések.

Hasonlóan alakul a sikerességi ráta azon férfiaknál, akik az ondóvezeték elzáródása miatt nem képesek természetes módon gyermeket nemzeni. Náluk az esetek 40%-ában, körülbelül 18 hónap leforgása alatt sikerrel járnak a kezelések.

Korábbi terhességek

Sikeres korábbi terhességek esetében növekszik a mesterséges megtermékenyítés sikerességének esélye is. Ha a páciens már részt vett sikeres IVF kezeléseken, úgy a második mesterséges megtermékenyítés is könnyebben járhat pozitív eredménnyel. Ugyanígy, ha a korábbi várandósság alatt előfordult vetélés, úgy a későbbi vetélésnek is megnő az esélye.

Életmód

A dohányzó nők esetében kisebb az esély az embrió beágyazódására, és az IVF kezelésekből is körülbelül kétszer annyi szükséges a sikeres végeredmény eléréséhez, mint a nemdohányzók körében.

Szokjon le a dohányzásról! A dohányzás nemcsak a férfiak nemzőképességét befolyásolja, hanem a nők szervezetére is jelentős negatív hatást gyakorol. Több klinika is javasolja a dohányzásról való leszokást minimum 3 hónappal az IVF kezelések megkezdése előtt, növelve ezzel a teherbeesés esélyeit.

A nők testsúlya is komolyan befolyásolhatja a teherbeesést

Túlsúlyos páciensek esetében általában több IVF kezelésre van szükség, és a sikeresség esélye is csökken, ha a páciens túlsúllyal küzd. Éppen ez igaz az alultápláltságra is, ezért érdemes a testsúly normalizálására törekedni a beavatkozás előtt, amellyel növelhetők az esélyek.

Donoros kezelés

Donoros kezelésre általában akkor van szükség, ha a gyermekre vágyó páciens elmúlt 40 éves. Ha a donortól származó petesejt beültetése mellett döntenek, úgy a donor életkora kulcsfontosságú lehet, mivel a fiatal nőktől származó petesejtek felhasználásával rendszerint gyorsabban következik be a fogantatás. Amennyiben fiatal hölgytől származó petesejtet használnak fel a mesterséges megtermékenyítés során, úgy 55%-kal nő a sikeres teherbeesés esélye.

Sikeres megtermékenyítés: tények és tévhitek

Tévhit: Az 50% alatti sikerességi ráta gyengének számít

Tény: A 20-35% közötti sikerességi ráta átlagosnak mondható, míg a 40%-ot már igen jó arányként tartják számon. Érdemes még a beavatkozás előtt tájékozódni, és tisztában lenni az arányokkal, hogy felkészülhessen az eshetőségre, hogy nem fog sikerrel járni az első beavatkozás, és esetleg több kezelésre is szükség lehet, míg bekövetkezik a terhesség.

Tévhit: Egy fiatal, termékeny párnak minden hónapban 80% esélye van a megtermékenyítésre

Tény: A fiatal, egészséges pároknak, akik nem küzdenek semmiféle termékenységi problémával, minden hónapban körülbelül 15-20% esélyük van a sikeres megtermékenyítésre. Ezért tart általában a pároknak körülbelül 6 hónapig, míg természetes úton sikerül a fogantatás. Ez az oka annak is, hogy legalább egy évig ajánlott próbálkozni a teherbeeséssel, mielőtt a meddőségre gondolnának vagy a mesterséges megtermékenyítés szóba kerül.

Tévhit: Az IVF kezelések kevesebb, mint 10%-a zárul sikeres terhességgel

Tény: A beavatkozások körülbelül 36%-a mondható sikeresnek a megtermékenyítés szempontjából, míg az élve születések aránya majdnem eléri a 30%-ot, ami igen magasnak számít ahhoz viszonyítva, hogy az egészséges, termékeny pároknak csupán 15-20%-uk van a teherbeesésre minden hónapban.

Jó tanácsok

Szembenézni a termékenységi problémákkal már önmagában nagyon megterhelő feladat egy párnak, amelyhez általában még több stressz és feszültség adódik a kezelések ideje alatt. Amennyiben elmúlt 40 éves, könnyen elbizonytalanodhat az IVF kezelések sikerében, feladni azonban sosem szabad! Ne feledje: soha nem késő!

Ha bármilyen kérdése merülne fel a mesterséges megtermékenyítés folyamatával vagy sikerességével kapcsolatban, keresse fel orvosát, vagy tájékozódjon szakembertől!

Forrás: WEBBeteg

T. Zs., fordító; www.thehealtorange.com

Lektorálta: Dr. Pétervári László, szülész-nőgyógyász