Gumióvszerekkel kapcsolatos tudnivalók

Az, hogy a pár milyen eljárást alkalmaz a nem kívánt terhesség elkerülésére, sok tényező függvénye, érdemes átgondolni a választott módszer a hatékonyságát, kockázatait és költségvonzatát is. Optimális esetben a terhesség a pár számára legmegfelelőbb időpontban következik be. Ez azt is jelenti, hogy a gyermekvállalás előtti időszakban, valamint a tervezett gyermekek megszületése után gondoskodni kell a teherbe esés elkerüléséről. Amit a fogamzásgátlásról tudni kell