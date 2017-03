A bárányhimlő nem veszélytelen, ezért fontos a védőoltás

A bárányhimlő nem veszélytelen betegség, minden századik kisgyermeknél komoly szövődményeket okoz, a védőoltási program ugyanakkor nemzetközi adatok szerint hatékony - közölte a Házi Gyermekorvosok Egyesülete az MTI-vel.

A szervezet azt írta, hogy Magyarországon még mindig több tízezer gyermek betegszik meg évente, tavaly 38 ezer érintettet regisztráltak. Világszerte évi 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200 halálesetet okoz a bárányhimlő - tették hozzá.

Hét európai uniós tagállam után idén tavasszal Olaszország is úgy döntött, hogy az állami oltási rendbe emeli az ellenszérumot, és ezt fontolgatja jelenleg a svéd és a magyar kormány is - hangsúlyozták, megjegyezve: a vakcinációs program a megbetegedések és a kórházi ápolásra szoruló fertőzöttek számát is csökkenti.

Általános oltási program szükséges

Magyarországon már több város - Hódmezővásárhely, Kaposvár, Eger, Miskolc, Salgótarján - indított megelőzési programot. A bárányhimlő felszámolásához általános oltási program szükséges, aminek hatására a kapcsolódó egészségügyi kiadások is a töredékükre eshetnek - írták.

A közleményben idézték Ujhelyi Enikőt, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztályának osztályvezető főorvosát, aki elmondta, hogy ma már az Egyesült Államok 49 államában az általános iskolai felvétel alapkövetelménye, hogy a gyermek két adag ellenszérumot kapjon.

Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke azt hangsúlyozta, hogy nem csupán a járványok megelőzése szempontjából lenne jelentős, de számottevő megtakarítást is eredményezne, ha a vakcinát a nemzeti oltási rend keretében minden kisgyermek még a közösségbe kerülés előtt megkaphatná.

A védőoltás bevezetésére hozzávetőleg 1,5 milliárd forintot kellene fordítani, amely összeg dupláját, mintegy 3 milliárd forintot lehetne megtakarítani a közvetlen és közvetett költségeket figyelembe véve - közölték.

A bárányhimlő nem csak a gyerekeket veszélyezteti!

A lázzal, hólyagos kiütésekkel és viszketéssel járó, akár két-három hétig elhúzódó bárányhimlőn a gyermekek 90 százaléka még óvodás korában átesik. A megbetegedések kétharmada a 6 éven aluliakat érinti, de a fertőzés a 3-5 évesek között a leggyakoribb. A bárányhimlő a várandós nőkre és a betegségen még át nem esett felnőttekre is veszélyes - ismertették.

Az Országos Epidemiológiai Központ ajánlása szerint az az optimális, ha a kisgyermekek a közösségbe kerülés előtt, 16-18 hónapos korban kapják meg a bárányhimlő elleni védőoltást - olvasható a közleményben.

(MTI)