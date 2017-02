A szaunázás kockázatai - Milyen betegségek esetén legyünk elővigyázatosak?

A szauna szervezetünkre gyakorolt előnyös hatásait többnyire ismerjük, azonban vannak esetek, amikor ellenjavallt a használata. Hogyan hat a szaunázás légzőszervekre, a mozgásszervekre, nemi szervekre, hormonális rendszerünkre és a bőrbetegségekre?

Szauna és a légzőrendszer

A szaunázás téma cikkei 3/1 Szauna és szívbetegségek

3/2 Szauna és egyéb betegségek

3/3 Szauna és alkoholfogyasztás, gyógyszerszedés

A szaunázás során enyhén nő a légzési perctérfogat, a légvételek gyorsabbá és felületesebbé válnak. A légzőrendszert jellemző további paraméterek (pl. vitálkapacitás, kilégzési csúcsáramlás, erőltetett kilégzéssel egy másodperc alatt kilégzett légtérfogat) mind javulnak, a légcsere javulását eredményezve. Azonban a paraméterek mindegyike nagyjából 10 százalékkal nő, és a szaunát elhagyva néhány perc alatt visszaáll a kezdeti értékre.

Hörgőasztmás betegek körében végzett tanulmányok egy része szerint, a rendszeres szaunázás kedvezően befolyásolja a tüdőt jellemző paramétereket, és a betegek maguk is javulásról számoltak be. Néhány vizsgálat a szaunázást rendszeresen művelők körében jelentősen kevesebb felső légúti hurutról számol be.

Hirdetések

Szauna és mozgásszervi betegségek

A szaunázás szabályai A forró gőzös törökfürdővel ellentétben a szaunában meleg, ám relatíve száraz levegő van. Az ajánlott hőmérséklet 80-100 °C a szauna mennyezeténél és 30 °C a padló szintjén. A levegő relatív páratartalma egy tipikus szaunában 10-30 százalék közötti, ami 40-90 grammnyi vízpárának felel meg egy kilogrammnyi levegőben a fenti hőmérsékletnél. Fontos biztosítani a szauna megfelelő szellőzését.

A szaunázás során egymást követően többször (átlagosan 2-4-szer) 5-20 percet töltenek a kamrában, amelyek között módot biztosítanak a szervezet normális hőmérsékletének visszaállására. Ez - vérmérséklettől függően - történhet langyos, hideg, sőt akár jeges vízben történő fürdőzéssel, de ugyanezt a célt szolgálhatja, ha 15-20 percet töltenek szobahőmérsékleten. A szaunakabinban eltöltött idő alatt jelentős mennyiségű vizet veszít a szervezet, amelyet ásványvíz, vagy egyéb alkoholmentes ital formájában pótolni kell.

Meglehetősen ellentmondásosak az ebben a témakörben fellelhető vizsgálatok eredményei, főként, mivel a mozgásszervi betegségek egyik legfőbb, és az életminőséget leginkább meghatározó jellemzőjét, a fájdalmat nehéz tárgyilagosan mérni.

Mind a fájdalom enyhülését, mind a fájdalom fokozódását leírták különböző közlemények, talán valamivel több a kedvező hatásokról beszámoló vizsgálat. Több esetben is előfordult, hogy a betegek a szaunázás után közvetlenül a panaszaik mérséklődéséről számoltak be, azonban 12-24 órával a szaunázás után panaszaik ismét felerősödtek, ráadásul többen a kezdetinél erősebb fájdalomról számoltak be.

A fájdalom későbbi felerősödését - egyes beszámolók szerint -, a szaunázást követő néhány perces, hideg vízzel történő zuhanyzással el lehetett kerülni.

Szauna és a bőr

Általánosan elmondható, hogy még a rendszeres szaunázás sem károsítja a bőrt. Néhány bőrbetegségben (pl: pikkelysömör - psoriasis vulgaris) a szaunázás kifejezetten előnyös lehet, mert megakadályozhatja vastag pörkök képződését. Atópiás hajlammal rendelkező egyénekben azonban a szaunázás kínzó bőrviszketést okozhat.

A nyilvános szaunákban gombás eredetű bőrfertőzéseket el lehet kapni, ám ez megfelelő higiénés szabályokkal kiküszöbölhető.

Szauna és a hormonális rendszer

A szaunázás során aktiválódik a szimpatikus idegrendszer, a szervezet só-, és vízháztartásáért felelős renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer és a hipotalamusz, a hipofízis, és a mellékvesekéreg is. A hormonális változások mindegyike csak átmeneti, rövid ideig tart, és semmiféle hosszútávú hatását eddig még nem sikerült kimutatni. Összességében elmondható, hogy a hormonális változásokat a meleghatás, az izzadás és a keringési rendszer átrendeződése okozza.

Szauna és a reproduktív rendszer, szauna és terhesség

Minden a szaunázásról Cikksorozatunk első részében a szaunázás és a szívbetegségek kapcsolata volt a téma. A következő részben a szauna és a gyógyszerszedés valamint alkoholfogyasztás kapcsolatáról lesz szó, illetve megtudhatja azt is, hogy a gyerekek esetében mire kell figyelni szaunázás során.

Az esetleges hiedelmekkel szemben, eddig egyetlen vizsgálat sem bizonyította a rendszeresen szaunázó férfiak termékenységének csökkenését, nem szaunázó társaikkal szemben.

Nincs semmiféle kedvezőtlen hatása annak, ha egy szövődménymentes terhesség során, a várandós nő szaunázik.

Feltétlenül meg kell említeni azonban, hogy magasvérnyomás-betegségben szenvedő terhesek szaunázása esetében, a méh érrendszerének összehúzódását tapasztalták, ami kedvezőtlen a magzat szempontjából. Így terhességi magasvérnyomás esetén, a szauna mindenképp ellenjavallt.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Horváth Balázs, általános orvos