Halat enni nem csak karácsonykor érdemes

Általában rántva vagy levesnek, s leggyakrabban akkor is csak karácsonykor kerül az asztalra édesvízi hal. Pedig ezek a pikkelyes jószágok nem csak finomak, hanem bármely más húsnál egészségesebbek, nincs olyan korosztály vagy betegség, amely mellett ne volna ajánlott a fogyasztása.

Évente egy magyar felnőtt átlagosan 4 kilogramm halat fogyaszt el, aminek fele édesvízi, a másik fele azonban konzerv, vagy sósvízi hal. A halfogyasztás egy emberre vetített mennyisége ugyan évről-évre nő, ám még így sem közelíti meg azt a szintet, amit Európa más országának polgárai magukba tömnek egy évben. A portugálok, spanyolok és franciák például fejenként 30-40 kilogrammot is megesznek ebből a csúszós testű állatból, a legnagyobb születéskor várható élettartammal rendelkező japánok pedig ennek akár a kétszeresét is.

Egy 2000-ben végzett felmérés szerint azoknál az embereknél, akik hetente legalább egyszer esznek tengeri halat, 52 százalékkal kisebb a szívhalál előfordulása, mint azoknál, akiknek tányérjára csak havonta került ilyen tengeri finomság. Kutatások pedig azt is bizonyítják, hogy a halfogyasztásnak gyerekkorban közvetlen hatása van az intelligenciára. Az Omega 3 zsírsav ugyanis a sejtosztódást is segíti, igaz ennek pontos hatásmechanizmusa eddig nem ismert.

Hirdetések

A hal 15-20 százalék fehérjét tartalmaz, a halhúsnak a 80-85 százaléka pedig víz. A halhús ezért olyan könnyű szerkezetű, s ezért olyan könnyen emészthető. – Kivétel nélkül minden korosztályú, nemű és betegségű embernek ajánlható, ugyanis bárki meg tudja emészteni – mondta Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezetője. Ám ugyanennek a víztartalomnak köszönhetően roppant gyorsan romlik is. Így, ha 2-3 nappal a főzés előtt vásárolunk be belőle, azt már jobb fagyasztóba tenni.

A fehérjeösszetétel azonban még nem minden, a zsírtartalom alapján megkülönböztethetünk zsírosabb és szárazabb húsú halakat is. A halak zsírtartalmát az állat kora és táplálkozásai is befolyásolja. – Idén rossz volt a kukoricatermés, ezért a fogyasztók különösen jól járnak, ugyanis zsírnélküli magyar halak kerülhetnek az asztalra – bíztatott mindenkit a halfogyasztásra Lévai Ferenc.

Omega-3 zsírsavak A zsírsavak az élelmiszerekkel elfogyasztott zsírok, olajok lebontási termékei. Két nagy csoportjuk a telített és a telítetlen zsírsavak osztálya. A telítetlen zsírsavakat - néhány kivételtől eltekintve - a szervezet nem képes előállítani (esszenciális zsírsavak), ezért a napi szükséglet biztosításához nélkülözhetetlen a táplálék formájában történő bevitelük. Mit kell tudni az omega-3 zsírsavakról?>>

Kitűnő vitaminforrás

De nem csak ezért kell a táplálkozásunkba rendszeresen beiktatni halnapokat. – Az édesvízi hal gazdag Omega 3 zsírsavakban, melyek az érfalon lerakódott nehéz koleszterineket (pakkokat) tulajdonképpen feloldják, s ezáltal rugalmasabbá teszik az érfalakat – magyarázta a szakértő, hozzátéve: az itthon tenyésztett halak 50 százalékban természetes táplálékot kapnak, így tulajdonképpen a teljes aminosav összetétellel rendelkeznek, valamint vitamintartalmuk is magas.

A halban zsírban oldódó vitaminok (A és D) – amelyek képesek semlegesíteni a szabadgyököket, vagyis azokat az anyagokat, melyek bizonyítottan daganatok kialakulásához vezetnek –, valamint vízben oldódó vitaminok (B1 és B2) is találhatóak. Mindezeken túl pedig jelentős a vas-, szelén-, cink-, és jódtartalma is. A halkonzervek pedig a puha és ezáltal a hússal együtt elfogyasztott csontoknak köszönhetően még kalciumot is tartalmaznak.

Az ülő emberek tápláléka

A hal átlagosan 15-20 százalék fehérjét tartalmaz, ezen kívül energia- és zsírösszetétele is kitűnő, így a fogyókúrákba is jól beilleszthető. – A halban „univerzális” fehérjék vannak, amelyek az agyi teljesítőképesség maximalizálásához tökéletesek, s megfelelő konyhatechnológiával elkészítve nem is hizlalnak, így minden ülő munkát végző embernek fő tápláléka a hal kellene, hogy legyen – vélte Lévai Ferenc.

Olcsó halnak híg a leve

Persze, mindez csak akkor igaz, ha nem bő olajban, vagy zsírban, vastag panírban sütögetjük, hanem például pároljuk, vagy grillezzük. Érdemes karácsony kor is szakítani a hagyományokkal és új ételeket kipróbálni!

A szakértő szerint azonban, ha a fent felsorolt pozitív hatásokat valóban el szeretnénk érni, akkor csak ellenőrzött minőségű terméket tegyünk a kosárba. Néhány hónappal ezelőtt terjedt az interneten egy étvágygerjesztőnek egyáltalán nem mondható írás és videó a pangasius (vietnámi cápaharcsa) tenyésztéséről. Nos, amit abban láttunk, vagy olvastunk, nyugodtan higgyük el, s vásárláskor azt is vegyük fontolóra, hogy egyáltalán érdemes-e több ezer kilométerről idehozott, fagyasztott halakat vásárolni, vagy inkább friss, magyar halat.

Uniós program is indult a halfogyasztás népszerűsítésére A 2007-2013-as költségvetési ciklusban az Európai Unió csak hazánknak 13 milliárd forint pályázati pénzt biztosított a halfogyasztás népszerűsítésére és a halgazdaságok fejlesztésére, ugyanis uniós szinten is ennyire fontosnak tartják a szakemberek a halfogyasztást. A pénzből eddig 202 kisvállalkozás újult meg, s növelte termelőkapacitását.

A piacon pedig már több típusú magyar kaviár is kapható, amit itthon tenyésztett tokhalakból nyernek, s minőségük vetekszik a külföldi termékekével.

De nem csak az Uniónak fontos a halfogyasztás, az ÁNTSZ és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség közös programot is indított MENZA MINTA=MINTAMENZA néven, amelynek célkitűzései között szintén szerepel, hogy a gyerekek is minél több halat egyenek, akár az iskolai menzákon is.

(WEBBeteg – Kósa-Boda Veronika, újságíró)