Tévhitek a másnaposságról

Kutyaharapást szőrével? Gyógyszerek? Vagy elég valamit enni? Pár jótanács, amely segítségével úgy ébredhet, hogy ne bánja meg az előző éjjelt - már ami az alkoholt illeti.

Első hiedelem: A reggeli mimóza koktél (egyharmad rész pezsgő, kétharmad rész narancs juice) enyhíti a másnaposságot

Próbáljuk meg másnaposságunkat minél hamarabb orvosolni, de ne feltétlenül egy újabb adag véralkoholszint emelővel. A másnaposság valóban akkor áll be, ha a véralkoholszint elkezd csökkenni, a legrosszabb állapotba azonban akkor kerülünk, amikor teljesen kiürül szervezetünkből.

A legjobb reggeli koktél egy izotóniás ital, mely visszaállítja az elvesztett elektrolitokat (kémiai hírvivők, melyek segítenek a testi funkcióink eredményes ellátásában), valamint igyunk vizet, hogy megakadályozzuk a kiszáradást, ami gyöngeséggel, szédüléssel, fejfájással és szájszáradással jár!

Második hiedelem: Vegyen be egy fájdalomcsillapítót, mielőtt lefeküdne aludni!

A legtöbb fájdalomcsillapító ártalmatlan a májra nézve, de alkoholfogyasztás után a máj el van foglalva az alkohol lebontásával. A fájdalomcsillapító okozta folyamatok így más útra terelődnek, és akár májgyulladást is okozhatnak.

Ragaszkodjunk a nem szteroid gyulladáscsökkentőkhöz, és ne vegyük be azokat lefekvés előtt! A gyógyszerek hatóerejének csúcspontja ugyanis a negyedik órában következik be, tehát ébredéskor már nem lesz ránk hatása. A legjobb megoldás, ha ébredés után vesz be egy fájdalomcsillapítót, így - bár az ébredéskor nem segít - sokkal jobban érzi magát egy órával később!

Harmadik hiedelem: Mindig a legkevesebb kalóriát tartalmazó ital a legjobb a választás

A hiedelemmel ellentétben a valóság az, hogy jobban be lehet rúgni diétás koktélok fogyasztása után. Az ok, hogy a kevesebb kalóriát tartalmazó italok gyorsabban kiürülnek a gyomorból. A gyorsabb anyagcsere következményeként hamar telítődik a máj, aminek hatására a legtöbb alkohol végül tovább kering a véráramban.

Negyedik hiedelem: Lefekvés előtt egyen valamit, mert az felszívja az alkoholt és tompítja a másnaposságot!

Alkoholfogyasztás után már nem sokat ér az evés, inkább az ivás előtt érdemes a gyomorba kerülnie az ételnek. Emésztés közben lassabban bontja le a szervezet az alkoholt, ezáltal a legkevesebb lehetőséget biztosítja annak, hogy felhalmozódjon a véráramban, és másnap fejfájást okozzon. Minden étel lassítja a felszívódást, de a zsíros ételek a leghatékonyabbak.

Ötödik hiedelem: A bor jobb, mint a sör!

A bor valóban sok egészséges hatóanyagot tartalmaz, de a vizsgálatok azt mutatták ki, hogy azok az emberek, akik mérsékelten fogyasztanak sört, annak egészséges hatásait is jobban tapasztalják - beleértve a szívelégtelenség megelőzését, az Alzheimer-kór és a csontritkulás kialakulását.

Ha az a kérdés, hogy melyik italféle okoz kevésbé másnaposságot, a sör tűnik jobb választásnak. Ennek oka, hogy a vörösborban található anyagok (mint például a csersav) fejfájást tud kiváltani az arra fogékony embereknél, és ez hozzáadódik a másnaposság tüneteihez.

Hatodik hiedelem: A testsúlytól függ, mennyire bírja az ember az alkoholt

Ez abban az esetben lehet igaz, ha az ember fokozatosan felkészíti testét az egyre nagyobb dózisú alkohol fogyasztására. Valójában azonban az alkoholtól a nők jobban képesek becsípni, mint a férfiak. Ennek oka, hogy a férfiak teste nagyobb százalékban tartalmaz vizet, ezért az alkohol sokkal jobban fel tud hígulni a szervezetben és emiatt kevésbé észrevehetőek hatásai. A férfiak szervezetében továbbá több olyan enzim is található, amely az alkohol lebontásában játszik szerepet.

(WEBBeteg; Cs.K., fordító Forrás: WebMD.com)