Amit az anyatej-adományozásról tudni érdemes

Az újszülöttek és csecsemők táplálásra messzemenően a legalkalmasabb az anyatej. Nem véletlen, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásában az szerepel, hogy a babák 6 hónapos koráig tökéletesen elegendő számukra édesanyjuk teje, nincsen szükségük semmiféle kiegészítő táplálékra. Sajnos sok édesanya küzd az anyatej hiányával, vagy valamilyen okból kifolyólag nem tudja saját tejjel táplálni a gyermekét. Ezzel szemben vannak olyan anyukák, akinek túl sok anyateje van. Közös megoldás számukra az anyatej-adományozás.

Optimális esetben a női emlő már a terhesség alatt olyan változásokon megy keresztül, melyek mind hozzájárulnak az utód megfelelő mennyiségű anyatejjel történő ellátásához. Már röviddel a szülést követően kinyerhető belőle néhány csepp sárgás-fehér színű, sűrű állagú folyadék, az úgynevezett előtej (colostrum), mely rengeteg hasznos tápanyagot, védőanyagot tartalmaz az éppen világra érkezett kisbaba számára. Ez az előtej olyannyira értékes, hogy a WHO szakemberei első oltásként is emlegetik.

Az előtej megjelenése után, néhány nappal a szülést követően megtörténik az emlők tejbelövellése, és onnantól kezdve a kereslet-kínálat elv alapján a baba rendelkezésére áll az anyatej.

Amikor nincs saját anyatej

Mi történik azokkal a kisbabákkal, akiknek az édesanyja valamilyen okból nem képes őket szoptatni? Ez lehet súlyos betegség, gyógyszerezett állapot, vagy akár az anyatej hiánya is. Bár manapság már igen széles palettával állnak rendelkezésre a biztonságosan alkalmazható tápszerek – és a kutatások is azt mutatják, hogy a tápszerrel táplált baba szinte semmiféle hátrányt nem szenved az anyatejes kortársakhoz képest –, azok számára, akik nem akarnak lemondani az anyatej nyújtotta előnyökről, létezik egy tökéletes megoldás: az anyatej, amely más szoptatós édesanyától származik.

Mit kell tennem, ha anyatejet szeretnék leadni?

Aki szeretne belépni az anyatej-adományozó rendszerbe, akár mint adományozó, akár mint igénylő, annak a körzeti védőnő, illetve a gyermekorvos felé kell jeleznie a szándékát.

Akik anyatejjel szeretnék táplálni gyermeküket, azonban saját szervezetük ezt nem teszi lehetővé, azok számára lehetőség van a csecsemőjük gyűjtött női tejjel történő táplálására, melyet bizonyos esetekben állami egészségügyi finanszírozással, a tb támogatás keretein belül is megtehetnek.

Ingyenes a gyűjtött anyatej azokban az esetekben, amikor az édesanyák bizonyos oknál fogva saját tejükkel táplálni nem tudják a csecsemőt, pl.:

súlyos betegség fennállásakor, mely miatt gyógyszereket kell szednie az anyukának,

fizikai alkalmatlanság esetén,

bizonyos pszichiátriai kórképek fennállásakor

ha a baba koraszülött vagy kis súlyú és az anya nem tudja tejével táplálni

ha a baba súlyos táplálkozási allergiában, emésztési zavarban szenved

Ilyenkor a gyermekorvos vényre felírhatja a gyűjtött női tejet. Egyszerre csak egy havi adagot írhat elő az orvos a napi maximális limitet figyelembe véve a kicsi 8 hónapos koráig.

Ki adhat le anyatejet?

Ahhoz, hogy valaki anyatejet adományozhasson, bizonyos kritériumoknak meg kell felelnie:

nem szedhet gyógyszert

nem fogyaszthat alkoholt

nem dohányozhat

Mindemellett természetesen ügyelnie kell arra, hogy saját szoptatott gyermeke anyatejben ne szenvedjen hiányt. Ez tökéletesen megoldható, ha saját babáját igény szerint táplálja, azaz, amikor csak a csecsemő megéhezik, mellre helyezi, és engedi, hogy igényeinek, kívánalmainak megfelelően juthasson a számára szükséges mennyiségű táplálékhoz.

Kötelező vizsgálatok az anyatej-adományozás megkezdése előtt

Ahhoz, hogy a női tej gyűjtése és adományozása biztonságos legyen, a tejet adományozni kívánó, szoptatós édesanyáknak bizonyos vizsgálatokon át kell esniük:

Tüdőszűrés (1 éven belüli negatív eredmény fogadható el). Fontos tudni, hogy a szoptatás ideje alatt elvégzett tüdőszűrés vizsgálatnak nincs semmiféle kockázata, kártékony hatása sem az anyatejre, sem a szoptatott saját csecsemőre nézve.

(1 éven belüli negatív eredmény fogadható el). Fontos tudni, hogy a szoptatás ideje alatt elvégzett tüdőszűrés vizsgálatnak nincs semmiféle kockázata, kártékony hatása sem az anyatejre, sem a szoptatott saját csecsemőre nézve. Szifilisz vizsgálat (Wassermann vizsgálat, Wa): egyszerű vérvételről van szó, melyet a várandósság alatt is kötelezően elvégeznek, így sok esetben elegendő csupán előkeresni a negatív eredményt, melyet 1 éven belül lehet elfogadni.

(Wassermann vizsgálat, Wa): egyszerű vérvételről van szó, melyet a várandósság alatt is kötelezően elvégeznek, így sok esetben elegendő csupán előkeresni a negatív eredményt, melyet 1 éven belül lehet elfogadni. Vérvétel HIV szűrésre: ebben az esetben a vérben keringő HIV vírus elleni ellenanyagot keresik, azaz azt vizsgálják, hogy jelen van-e a HIV vírus a szervezetben.

ebben az esetben a vérben keringő HIV vírus elleni ellenanyagot keresik, azaz azt vizsgálják, hogy jelen van-e a HIV vírus a szervezetben. Székletvizsgálat: ehhez beutalót, vizsgálati tartályt a háziorvos ad. 1 hónapon belüli negatív lelet fogadható el.

Természetesen az anyatejet adományozó édesanyák térítésmentesen vehetik igénybe azokat a szűrővizsgálatokat, melyek az anyatej adományozás feltételei.

Az édesanyák otthon lefejt tejét a gyűjtőállomástól kapott üvegbe kell tenni, és a szállításig meghatározott feltételek mellett tárolni (fontos tudni például, hogy fagyasztani szigorúan tilos). Az, hogy az anyatej hogyan jut el a gyűjtőhelyre, területileg változik: vannak helyek, ahol már 200 milliliternyi lefejt tejért is autóval szállnak ki, máshol az édesanya feladata a lefejt anyatej állomásra történő eljuttatása. Sok esetben biztosítanak mellszívót is a tej lefejéséhez. Ezeket a feltételeket célszerű még az adományozás megkezdése előtt a védőnővel, gyermekorvossal, vagy a területileg illetékes Anyatejgyűjtő Állomással tisztázni.

A tejet leadó édesanyák bizonyos időnként, a leadott anyatej mennyiségétől függően anyagi juttatásban részesülnek.

Másfélszeresére emelik a leadott anyatej áráért kapott juttatást 2016 augusztusában az ifjúságügyért felelős államtitkár, Novák Katalin jelentette be, hogy az eddigi 1800 forint helyett 2700 forintot fognak kapni az anyatej literjéért azok az édesanyák, akik anyatejgyűjtő állomáson adják le az anyatejet.

Mi történik a leadott anyatejjel?

Az összegyűjtött anyatej mennyiségét pontosan megmérik, így dokumentálhatóvá válik, hogy egy-egy édesanyától pontosan mekkora adag tej érkezett be. Ezt követően mintát vesznek az anyatejből, hogy bizonyos mikrobiológiai vizsgálatokat elvégezhessenek belőle. A vizsgálati folyamatban fontos annak a megállapítása, hogy nem történt-e meg az anyatej hígítása, mert ez kedvezőtlenül befolyásolná az anyatejet megkapó csecsemő táplálhatóságát. A pasztörizálást és újabb teszteléseket követően az anyatej kiadhatóvá válik, elosztását az Anyatejgyűjtő Állomás végzi.

Azok az édesanyák, akik jelenleg éppen szoptatják saját gyermeküket, és úgy érzik, hogy még emellett is bőséggel van tejük, bátran jelentkezzenek védőnőjüknél! Nem is annyira az anyagi haszon reményében, sokkal inkább azért a jóérzésért cserébe, amivel ismeretlenül is hozzájárulhatnak az önhibájukon kívül anyatejet nélkülözni kényszerülő csecsemők egészségesebb fejlődéséhez.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász