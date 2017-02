Visszatérő szempanaszait bőratka is okozhatja

Már gyermekkorban megtanultuk, hogy ne piszkáljuk a szemünket, mert így könnyen vihetünk át a kezünkről kórokozókat. De mit tegyünk, ha a fertőzés forrása a szemünk közvetlen környezetében él, a szempillák tövében megbújva okoz különböző tüneteket? Erre a lehetőségre is gondolni kell, ha gyakran szenved szemszárazságtól, égő érzéstől, gyulladástól, szemei gyakran viszketnek és váladékozás jelentkezik.

Bőratka a szempillák közt

A bőratka egy apró, szabad szemmel nem látható élősködő, mely a szőrtüszőkben él és faggyúval táplálkozik. Korábbi kutatások szerint jelenléte fontos szerepet játszik bizonyos bőrbetegségek – elsősorban a rosacea és a pattanás – kialakulásában, de több vizsgálat igazolta azt is, hogy bizonyos szemproblémák megjelenéséhez is közük lehet. Az Archives of Medical Science folyóirat korábbi számában megjelent kutatásban, szakemberek a szempillákon vizsgálták a bőratkákat. A 290 résztvevőtől vett szempilla mintákat mikroszkóp alatt kielemezve megállapították, hogy 41 százalékuk esetében kimutatható a bőratka jelenléte.

Olvasson tovább! Milyen tünetekkel érdemes bőratka szűrésre menni?

Hirdetések

Gyorsan szaporodnak és könnyen terjednek

A bőratkák száma a serdülőkor környékén drasztikusan megnövekedhet. A bőratkák ugyanis elhalt bőrsejtekkel és faggyúval táplálkoznak, a hormonális változások következtében pedig ebben a korban a bőr faggyútermelődése intenzívebbé válik, ezáltal a bőratkák életfeltételei is jelentősen javulnak – magyarázza Peterman Krisztina mesterkozmetikus, a problémás bőrűek kezelésére specializálódott Dermatica szakembere. A 0,1-0,4 milliméter hosszúságú élősködők igen gyorsan szaporodnak. Egy atka egy alkalommal 12-14 petét rak le a faggyúmirigyekben, ezért a kor előrehaladtával számuk tovább emelkedhet. A bőratkák emellett könnyen is terjednek, közös törölköző, szempillaspirál, vagy fésű használatával is átadható, de elterjedését segíti a rossz higiéniai környezet – mosdatlanság, hetekig nem cserélt törölköző és ágyneműhuzat – is.

Szemhéjszéli gyulladást is okozhatnak

A Klinika Oczna folyóiratban közült tanulmányban, lengyel kutatók a bőratka szerepét vizsgálták a krónikus blepharitis kialakulásában. A 435, 3 és 96 év közötti résztvevőtől szempilla mintákat gyűjtöttek, majd azokat mikroszkóp alatt vizsgálták. A kor előrehaladtával egyre több résztvevőnél mutatták ki az atka jelenlétét. A 3-15 évesek 13 százalékánál, a 19 és 25 év közöttiek 34 százalékánál, a 31 és 50 év közöttiek 69 százalékánál, 51 és 70 év közöttiek 87 százalékánál, 71 év felett pedig 96 százaléknál. Azon résztvevők közül, akiknél kimutatták az atka jelenlétét, 58 százalékuk küzdött rendszeresen a szemhéjszéli gyulladás visszatérő tüneteivel.

Az atkák jelenléte a kúszóhályog kialakulásával is összefügghet

A Medical Hypotheses folyóirat közelmúltban megjelent tanulmánya szerint azok körében, akiknél a Pterygium, vagy kúszóhályog nevű szembetegség tünetei jelentkeztek, majdnem minden esetben igazolni tudták a bőratkák jelenlétét. A vizsgált 69 résztvevő közül 39-nél diagnosztizálták a szemrés területében jelentkező fájdalommentes – ha begyullad, akkor égő, irritáló érzéssel kísért – kötőhártya megvastagodással járó betegséget. Ebben a csoportban 93,33%-os arányban mutatták ki a bőratkák jelenlétét, míg az egészséges egyének között mindössze 20.51%-os volt az előfordulása.

Fontos a bőrflóra helyreállítása

A fokozott faggyútermelődés mellett a rossz higiéniai környezet is kedvező életfeltételeket biztosít az atkák elterjedéséhez. Peterman Krisztina szerint azonban nem lehetetlen megszabadulni tőlük, de kitartó, több hónapos odafigyelésre van hozzá szükség. Az egyes atkák életciklusa ugyan mindössze 14-28 nap, ám mivel igen gyorsan szaporodnak, a folyamatos utánpótlásuk biztosított. Ebbe a folyamatba a bőrflóra helyreállítását célzó kozmetikai kezeléssel, speciális hatóanyagokkal tudunk beavatkozni, így gyakorlatilag a megmaradásukhoz kedvezőtlen életfeltételeket teremtünk. Annak érdekében, hogy megelőzzük a panaszok kiújulását, egy teljes kúrát érdemes végig csinálni, ami megközelítőleg három hónapot vesz igénybe.



Peterman Krisztina, kozmetikus