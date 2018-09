HPV-vakcina: a teljes átoltottság a cél

Az elmúlt három évben több mint százezer család igényelte a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást - mondta az InfoRádiónak Szőnyi György, a G1 Intézet orvosigazgatója.

Az érdeklődés 75 százalék körül volt azok között, akiket megszólítottak az iskolákban az iskolaorvosok, a védőnők, ez jelentős szám, de még mindig van hova fejlődni. Az lenne a legszerencsésebb, ha teljes átoltottságot lehetne elérni és 80-85 százalék fölé lehetne vinni ezt a számot" - közölte az orvosigazgató.

Több vakcina is létezik

Létezik két-, négy- és kilenckomponensű védőoltás. Abban különbözik, hogy minél több HPV-törzs ellen tud védeni a minél nagyobb komponensszámú oltás- magyarázta Szőnyi György. Mint mondta: a 2018-2019-es tanévben már az egyik legszélesebb körű védelmet nyújtó, 9 komponensű védőoltást kaphatják meg a fiatalok.

A HPV-fertőzés olyan betegségek kialakulásában jelent kockázatot, mint például a méhnyakrák, de a nemi szemölcsök kialakulásában is szerepet játszik, ami Magyarországon százezres kört érint.

A méhnyakon kívül, a hüvely, a hüvelybemenet, a gát tájéka, végbél környéke, de akár a szájüregi terület daganatait is meg lehet óvni, mert a humán papillomavírusnak ebben is komoly szerepe van. A kilenckomponensű védőoltással tudjuk ezen széles területet a legnagyobb mértékben levédeni - hívta fel a figyelmet Szőnyi György.

Nincsenek mellékhatások

Az elmúlt mintegy tizenkét évben több millió HPV elleni védőoltást adtak be a világon, de komoly mellékhatást még sosem tudtak összefüggésbe hozni vele – emelte ki az orvosigazgató. Elmondta azt is, hogy 12 éve ad be védőoltásokat, de eddig még rossz tapasztalata nem volt.

2018 májusáig világszerte összesen 89 országban érhető el a HPV-oltás oltóprogram keretében, 20 országban pedig ugyanazt a vakcinát használják, mint Magyarországon.

(InfoRádió)