Ezért alakul ki a köszvény

Lehet nem specifikus is a betegség kezdete, előfordulhat gyengeség, láz, hidegrázás, általános rossz közérzet. A specifikus tünetek közé tartozik a hirtelen kialakuló köszvényes roham, egy vagy több ízület éjszakai fájdalma, az érintett ízület vagy ízületek érintésre is fájdalmassá válnak, gyakran a takaró érintése is fáj.



Mik a kezdeti tünetek?