Egy keveset emlegetett, de sérülékeny szervünk: a lép és betegségei

A sportsérülések, balesetek, verekedések kapcsán a hasat ért trauma az esetek negyedében érintheti a lépet. Bokszolóknál, kerékpárral versenyzőknél, autóbalesetet szenvedőknél, verekedések áldozatainál látjuk leggyakrabban ezt a fajta sérülést.

A lép sérülékeny szervünk - Óvjuk az ütéstől!

Bár a lép megnagyobbodását számos kórképhez kapcsolódóan megfigyelhetjük, de elsődlegesen a lépből kiinduló kórképet ritkán látunk. E szervhez kapcsolódóan érdemes beszélnünk a súlyos, akár életet veszélyeztető léprupturáról, a lépinfarktusról, valamint a léptrombózisról. Egy-egy nagyobb ütés, sérülés, komoly bevérzéseket okozhat. Éppen ezért a sportolás során is érheti trauma.

Léprepedés - Súlyos következményekkel jár, ha nem vesszük komolyan

A léprepedésnek két formáját szokás elkülöníteni. Az egyik az ún. egyszakaszos lépruptúra, amikor az ütést, sérülést követően azonnal megtörténik a lép tokjának átszakadása, nagy mennyiségű vérzéssel, súlyos sokkos állapotot alakítva ki. A ruptura másik formája az ún. kétszakaszos repedés, amikor az ütés pillanatában csak kisebb mértékben sérül a lép, ezért a szervet körülvevő tok nem reped meg azonnal.

De az erő hatására a lép állománya azonban vérezni kezd, és órák, napok vagy akár hetek múlva, amikor a kiáramló vérmennyiség szétfeszíti a tokot, megtörténik a valós ruptura, a fentihez hasonlóan jelentős vérvesztéssel és schokkal.

Éppen ezért minden olyan esetben, amikor felmerül a lép környéki hasi ütés/sérülés valószínűsége, szükséges egy alapos vizsgálat során kizárni a lép sérülésének lehetőségét, így előzve meg a későbbi, akár katasztrófához vezető vérzést. A vizsgálóeljárások közül ilyenkor a részletes kórelőzmény megismerésén, és a fizikális vizsgálaton túl segítséget jelentenek a képalkotó vizsgálatok, az UH vagy a CT.

Amennyiben ezek nem adnak egyértelmű eredményt, sor kerülhet az ún. haspunkcióra is, ami egyértelműen megmutatja, hogy a hasüregben található folyadék tartalmaz-e vért, vagy a hasüreg endoszkópos vizsgálata is segíthet, a léprepedés kizárásában vagy megerősítésében. Ha a sérülés következtében akár első, akár második szakaszban megtörténik a lép tokjának átszakadása, akkor a beteg állapota hirtelen és gyorsan súlyosbodik. Sápadt bőr, verejtékezés, szapora pulzus, alacsony vérnyomás jellemzi ezt az állapotot, aminek oka a hirtelen nagy vérvesztés, illetve a hasüregbe kiáramló vér hashártyára kifejtett izgató hatása. Ez utóbbinak tünetei az erős hasi fájdalom, hányinger, hányás, az izomvédekezés miatt sokszor kemény, betapinthatatlan has. Azonnali orvosi beavatkozás hiányában, rövid időn belül tudatvesztés következik be.

A lép eltávolítása - A gyors orvosi ellátás segíthet

A megoldást legtöbbször sebészi beavatkozás jelenti.

Kisebb sérülés esetén lehetőség van a lép tokjának megvarrására, vagy egyéb sebészeti beavatkozásokkal a vérzés elállítására úgy, hogy nem kerül sor a lép eltávolítására.

Uralhatatlan vérzés, kiterjedt sérülés esetén, azonban a lép sebészeti eltávolítása (ún. splenectomia) jelenti az egyetlen megoldást. Ez hosszútávon komoly következményekkel nem jár, de mivel a szervezet védekezőképességében lép hiányában csökken, megnő az ún. postsplenectomiás fertőzések valószínűsége.

A lép betegségei között szintén megemlítendő a lépinfarktus, mely a szervet ellátó ér elzáródásakor alakul ki. Éles, bal bordaív alatti fájdalommal jár, amit gyakran hányinger, hányás kísér.

Az orvos a vizsgálat során léptáji nyomásérzékenységet, illetve a szerv megnagyobbodását találja. Az állapot oka általában a keringés más részéről, legtöbbször a szívből vagy a nagy verőérből származó vérrög. A diagnózis felállításában képalkotó vizsgálatok segíthetnek, pl. a CT-n jól látszik a vérellátás hiánya miatt elhalt szöveti rész.

Léptrombózis is előfordulhat - Minden szokatlan tünetre figyelni kell!

Részben hasonló a léptrombózis is, de ilyenkor az elzáródás nem a lép verőerében, hanem a gyűjtőérben van.

A kialakulás oka általában valamely környező szerv infekciója, a véna gyulladása vagy valamilyen trauma. Mivel a vér elfolyása akadályozott, nagyon gyorsan kialakul egy jelentős szervmegnagyobbodás, ami orvosi vizsgálat során tapintható, illetve a tok feszülése miatt, erős bal bordaív alatti fájdalommal jár. A diagnózis megerősítésében, ebben az esetben is az UH vizsgálat segít.

A lép tehát önmagában ritkán betegszik meg, de a primeren e szervből induló fent ismertetett kórképek, többnyire azonnali orvosi beavatkozást igényelnek. Éppen ezért érdemes tudnunk róluk, és a has bal oldalára lokalizálódó, bordaív környéki trauma esetén, illetve ezen a tájon érzékelt fájdalom fellépésekor, érdemes mielőbb orvoshoz fordulnunk.



