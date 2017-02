A HCV-fertőzés nem csak az érintettnek teher

A tudományos fejlődésnek köszönhetően a HCV-fertőzés gyógyítható. Azonban ahhoz, hogy sikeres legyen a vírusirtás, a legfontosabb lépéseket a betegnek kell megtennie. A szűrésen való részvétel, majd a betegség diagnosztizálása után a folyamatos együttműködés a hepatológus szakemberrel kulcsfontosságú.

A hepatitis C néma gyilkos lehet. Évekig, akár évtizedekig nem jelentkeznek olyan tipikus tünetek, amelyek a betegségre utalnak. Enyhe fáradtság, ismeretlen eredetű hasfájás, esetleg enyhe eltérések a májfunkciós labor értékekben mind a vírus okozta krónikus májgyulladás tünetei lehetnek. Közben a fertőzés alattomosan pusztítja a májat, súlyos károsodáshoz, akár májrákhoz is vezethet. Mint minden betegség esetén, itt is igaz, hogy minél korábban sikerül felismerni a problémát, annál nagyobb az esélye annak, hogy a vírus kiirtásával a szövődményeket is megelőzzük, és a beteg újra teljesen egészséges lesz.

A felismerés önmagában azonban még nem elég

Nagynéném a diagnózis után nagyon sokáig titkolta a betegségét a családja, ismerősei, egy ideig még önmaga előtt is. Az ő esetében az igazi áttörést a sorstársakkal való közösség hozta meg, méghozzá egy, a vírusos májbetegekkel foglalkozó betegszervezethez tudott csatlakozni. Megnézte a Vírusos Májbetegek Országos Egyesületének honlapját (www.vimor.hu), majd ellátogatott az egyik eseményükre is. Itt találkozhatott más érintettekkel, átérezhette, hogy nincs egyedül a problémával. Megtudhatta, hogy milyen feltételekkel érhetőek el a gyógyulást hozó terápiás megoldások, valamint azt, hogy melyek azok a hepatológiai centrumok, ahol megkaphatja a kezelést. Bár a VIMOR egy budapesti betegszervezet, azok sem maradnak segítség nélkül, akik távolabb laknak a fővárostól, hiszen közel egy tucat, hepatitis fertőzött betegek érdekeit képviselő, és őket támogató betegszervezet működik az országban, melyek elérhetősége szintén megtalálható a VIMOR honlapján.

Mint a fertőző betegségek általában, a HCV fertőzés sem csak a fertőzöttet érinti, hanem népegészségügyi, társadalmi terhet is jelent. Speciális megoldásra, kiemelt ellátásszervezésre van szükség ahhoz, hogy jól osszák el az anyagi forrásokat, és a leginkább rászoruló, legsúlyosabb betegek jussanak hozzá először a legkorszerűbb terápiákhoz. Magyarországon a szakma képviselői egy központi nyilvántartási és pontozási rendszert dolgoztak ki (regiszter), amely biztosítja, hogy minden hónapban azok részesülnek kezelésben, akik állapotuk alapján leginkább rászorulnak. Az állapot mellett az esetleges egyéb betegségeket, de a rendszeres kontrollokon való megjelenést is figyelembe veszik.

A VIMOR klubban természetesen mindenki tudni akarta, hogy milyen szempontok alapján kerülnek sorra a betegek a kezelésnél. A kezelőorvos a tünetek és szövődmények, egészségügyi állapot alapján pontokat ad, amelyek összege adja meg, hogy mennyire sürgős a betegnek a terápia, és így mikor kaphatja meg. A beteg leletei mellett plusz pontokat jelentenek további tényezők is, pl. ha valaki egészségügyi dolgozó vagy egyéb, súlyos társbetegségben szenved, mint például az autoimmun, vérképzőszervi betegségek. Számít az életkor, a nem és az esetleges jövőbeli gyermekvállalás is. Gyorsítják a korszerű terápiához való hozzáférést, ha a hepatitis C vírusfertőzés más szervekben is elváltozásokat okoz, pl.: a bőrben lévő erek gyulladását vagy bizonyos vesebetegségeket. A kérvények kitöltését a májbetegségekre szakosodott, arra kijelölt centrumokban dolgozó kezelőorvos végzi, de kérdésekkel lehet fordulni a VIMOR-hoz is.

A várólistás rendszer gördülékenyen és áttekinthetően működik, a gyógyultak száma pedig folyamatosan növekszik.

