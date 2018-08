Az utazási betegség egyes embereknél előfordul, másoknál viszont nem jelentkezik. Mi ennek az oka, és hogyan lehet megelőzni a tüneteket?

Mi az oka annak, hogy az utazási betegség egyes embereknél előfordul, míg másoknál nem jelentkezik?

A téma cikkei 2/1 Utazási betegség: Mi okozza?

2/2 Utazási betegség: Hogyan lehet megelőzni?

Egyénenként változik, hogy az utazási betegség tünetei milyen erős ingerek hatására jelentkeznek. Az utazási betegségre leginkább a 2 és 12 év közötti gyerekek hajlamosak. Kisbabáknál az egyensúlyérzékelés még nem olyan fejlett, hogy a mozgási ingerek zavarhatnák őket. Fiatal felnőtt kortól a legtöbb ember kevésbé érzékeny az utazással járó egyensúlyváltozásokra, 50 éves kor fölött pedig csak igen ritkán fordul elő az utazási betegség.

A felnőtt korúak közül a nők gyakrabban érintettek, mint a férfiak. Az orvosok szerint a hormonháztartás is szerepet játszik a panaszok kialakulásában, mivel a menstruáció napjaiban és terhesség során hamarabb jelentkeznek az utazási betegség tünetei, mint egyébként. Az állatok is szenvedhetnek utazási betegségben: a kutyák rosszul lehetnek például autózás közben, sőt még a halak is lehetnek tengeri betegek, pl. ha az akváriumban való szállításuk közben erősen hullámzik a víz.

Hirdetések

Utazók hasmenése Az utazáshoz kapcsolódó hasmenéses megbetegedéseknek nagy részét el lehet kerülni néhány egyszerű szabály szem előtt tartásával, még akkor is, ha olyan helyre utazunk, ahol kérdéses a köztisztaság. Utazók hasmenése

Tippek az utazási betegség megelőzéséhez

Aki hajlamos az utazási betegségre, a legjobb, ha már indulás előtt megteszi a szükséges óvintézkedéseket. Így enyhébb tünetek jelentkeznek, vagy akár teljesen el is kerülhetők a tünetek.

Utazás előtt fogyasszon könnyű ételeket! Kerülje a zsíros ételeket! Ehet például gyümölcssalátát vagy szendvicset.

Ne igyon alkoholt! Az indulás előtti napon se! Lehetőleg a koffeinfogyasztást is kerülje, vagy legalább mérsékelje!

Buszon, vonaton, villamoson lehetőleg menetiránnyal szemben üljön, a legjobb az ablak melletti ülésen. Az autóbuszon, ha teheti, az első sorba üljön, hogy a szemét az úton tarthassa, ugyanezen okból autóban a sofőr melletti ülésen célszerű utazni. A buszon a középső ülések valamelyike is jó választás lehet, mivel itt a legkevésbé rázós az utazás.

Repülőgépen ajánlott a folyosó felőli oldalra ülni, mivel sokaknak jót tesz, ha időnként tehet néhány lépést.

Az utazási hányinger megelőzését szolgáló gyógyszerek normál esetben akkor a leghatékonyabbak, ha indulás előtt 30-60 perccel veszik be azokat. Az egyes gyógyszerek pontos alkalmazása kapcsán olvassa el a betegtájékoztatót vagy érdeklődjön a gyógyszerésztől!

Forrás: WEBBeteg

Fordító: B. M., szakfordító; netdoktor.de

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit