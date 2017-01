Cukorbetegen a személyi edzőnél - Mire számítson?

A cukorbetegség terápiájának egyik lényeges oszlopa a rendszeres, személyre szabott testmozgás. Bár sokan vannak, akik önmaguktól állnak neki a sportolásnak, ám azt tudni kell, hogy a nem megfelelően összeállított edzésterv igen veszélyes lehet. Nem csupán ezért, mert így kisebb mértékű javulás érhető el, hanem számolni kell az esetleges hipoglikémia bekövetkeztével is.

Éppen ezért érdemes személyi edzőhöz fordulni diabetes esetén, aki a beteg mellett áll, segíti őt, motiválja, miközben a paciens maximális biztonságban érezheti magát. Hogy pontosan mire kell számítani az edzőteremben, arról Csontos Szabolcs, az Életmód Orvosi Központ mozgásterapeutája beszélt.

A mozgás szerepe a cukorbetegség terápiájában

A szervezet inzulinigénye egyenes arányban áll a testsúllyal. Minél nagyobb plusz súlyt cipel valaki, annál nagyobb mennyiségben van szüksége erre a hormonra, hogy a szervezet cukorfelvétele és hasznosítása megfelelő legyen. Ezért a túlsúly nem csak hozzájárul a 2-es típusú diabetes kialakulásához, de ront is a meglévő állapoton, és megnöveli a szövődmények kialakulásának kockázatát. Természetesen ennek megfelelően, ha a beteg súlyt veszít, az pozitívan hat a betegségre és elősegíti a az értékek normalizálódását- mondja dr. Polyák Annamária, a Budai Endokrinközpont diabetológusa.

Így tehát a rendszeres testmozgás a cukorbetegség terápiájában kiemelt szerepet kap, és már pár hetes edzés is jelentős javulást eredményezhet. Hatására ugyanis csökken az összkoleszterin és az LDL szint, valamint mérséklődik az éhomi vércukor- és inzulin mennyisége, így javul az inzulinrezisztencia is. Kutatásokban ráadásul bebizonyították, hogy nyolc hetes rendszeres mozgás a HbA1c értéket 0,66%-kal képes csökkenteni 2-es es típusú cukorbetegeknél még akkor is, ha a BMI közben változatlan marad. Ennek oka, hogy a testmozgás hatására nő a glükóz felhasználása az izmokban és javul a sejtek inzulinérzékenysége (ez a hatás a sportolást követő 24-48 órán keresztül megmarad), és mindemellett az izomszövet összehúzódáskor aktívvá válik az izom inzulint nem igénylő cukorfelvételi mechanizmusa is.

Cukorbetegség esetén minimum heti 150 perc közepes intenzitású kardio mozgásra van szükség, és fontos, hogy a legújabb tanulmányok szerint két kardio edzés közt legfeljebb 72 óra telhet el. Emellett fontos az izomerő növelő edzés is heti 2-3 alkalommal, valamint a legújabb ajánlások szerint a hajlékonyságot és egyensúlyt javító mozgásformák szintén hasznosak a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknek, különösen az idősebbek számára.

Ezekre készüljön a személyi edzőnél

A probléma vázolása után első lépésként az életmódorvoslásban jártas edző alaposan átnézi a beteg friss orvosi papírjait és laboreredményeit. Ez nem csak amiatt fontos, mert így biztonságos edzéstervet lehet összeállítani, de a későbbiekben így a szakember is nyomon tudja követni a paciens vérvételi eredményeit.

Fontos, hogy csakis abban az esetben szabad elkezdeni sportolni, mikor a vércukorszint megfelelően be van állítva!

Ezt követően állapotfelmérés következik, ami magában foglalja többek között az illető BMI-jének kiszámítását, fizikumának átnézését, fittségi állapotának, testösszetételének, zsír/izom arányának, izomerejének vizsgálatát- mondja Csontos Szabolcs, az Életmód Orvosi Központ mozgásterapeutája.

Amikor személyi edzőt választ, érdemes olyan szakembert keresnie, aki otthonosan mozog a cukorbetegek mozgásterápiájában, ugyanis – főleg az inzulinnal kezelt betegek esetében- fokozottan kell ügyelni a hipoglikémia elkerülésére. Erről az állapotról akkor beszélünk, amikor a vércukorszint 3,5 mmol/l alá esik. Hipoglikémia során kevesebb cukor kering a vérben, mint arra szükség lenne, így a sejtek, szövetek nem képesek elegendő mennyiségben azt felvenni, tehát éheznek, mivel mozgás hatására több „üzemanyagot” igényelnének. Viszont ha az inzulinpótlás miatt több inzulin van a vérben, akkor a szervezet úgy érzékeli, hogy a cukor szintetizálására nincs szükség, így a glükózszint leesik.

Ezekre ügyeljen, mikor edzeni megy

csakis orvosi beleegyezéssel kezdjen neki a mozgásnak

sose álljon neki az edzésnek üres hassal

legyen önnél mindig szénhidrát (pl. szőlőcukor)

sose kezdjen neki a mozgásnak edző jelenléte nélkül

ne feledkezzen el a megfelelő folyadékpótlásról

jó minőségű sportcipőt válasszon, elkerülve ezzel a sebek kialakulását

az adott testedzésnek megfelelő inzulint adja be magának

edzés után még 12 óráig óránként mérje a vércukorszintjét az esetleges késleltetett hipoglikémia esélye miatt



Csontos Szabolcs, mozgásterapeuta