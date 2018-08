A képek szerzői jogi védelem alatt állnak, felhasználásuk törvénysértő.

Lábszárfekély kötözése

Jelentős hangsúlyt kell fektetni az orvosi utasítás szerinti sebkezelésre. A kezelés történhet antibiotikus kezeléssel a különböző fertőzések elkerülése végett. Manapság könnyen be lehet szerezni különböző, ún. intelligens kötszereket, amelyek felfogják az esetlegesen termelődő váladékot és szagokat is. A megfelelő kötszertípus kiválasztása tapasztalt szakemberek feladata. A kötszer felett is alkalmazni kell a rugalmas pólyát, sőt a fekély gyógyulása után is.

