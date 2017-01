Potenciazavar: Nehéz a bikából nyuszivá válni

Az urológia mai állása szerint nincs elveszett beteg, az orvosi rendelőig vezető lépéseket azonban mindenkinek egyedül kell megtennie. Ahhoz nincs szükség bátorságra, hogy illegálisan szerzett potencianövelő termékekkel próbálják kúrálni magukat az érintettek – véli Dr. Török Alexander urológus.

Miért tabu napjaink társadalmában (főleg a férfiak körében) a szexuális probléma?



- A történelem során (és napjainkban is) a férfi, az erő a hatalom, a védelmező, a harcos volt. A harcos, az erős nem mutatkozhat gyengének. A potenciazavarral küzdő - és ez a 40 és 70 év közötti férfiak 52 százaléka -, még akkor is a szexuális teljesítményeivel dicsekszik baráti körben, amikor már évek óta nem volt megfelelő merevedése. Nagyon nehéz a bikából nyuszivá válni és ezt belátni.

Dr. Török Alexander 1957-ben született. 1986-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetemen urológus szakképesítést szerzett. Fő kutatási területe a potenciazavar kezelése és gyógyítása. Magyarországon elsőként alkalmazott péniszprotézis-beültetést és vénaelzáró műtétet.

Mi lehet a mozgatórugója annak, hogy sok potencia- és merevedési zavarral küzdő férfi inkább az internetes és különböző bulvár újságok hirdető hasábjain összevásárolt potencianövelő termékekkel próbálja orvosolni problémáit ahelyett, hogy szakorvoshoz fordulna?



- Kérdésre a válasz az előzőekhez nyúlik vissza. A problémával küzdő férfinak el kellene mennie a háziorvosához első lépésben. Ha a háziorvos nő, akkor máris nehéz helyzetben van, mert ki kell adnia egy titkát. Panaszkodnia kell a férfiasságáról és nem dicsekednie vele. Ez akkor is gond, ha a háziorvos férfi, mert ott sürög forog az asszisztencia, sőt sok esetben az asszisztensnő veszi fel az anamnézist a nagyforgalmú rendelőkben. Viszont nem kell kiadnia magát, ha a különböző hirdetések között válogat, anonim módon megrendeli a teljes gyógyulást ígérő "csodaszert". Ez azért is nagy probléma, mert nemegyszer van részem olyan szituációban, amikor a páciens megtörve ül a széken, és teljesen lemondva közli, hogy nagyon nagy baj van doktor úr, mert még a P…mix sem segített (nem is tud segíteni).

Okozhatnak tragédiát a nem gyógyszertárból származó, vény nélkül kapható termékek?

- Ezek nem ellenőrzött termékek. Bármi lehet bennük. A hamisítók nem a beteg érdekeit veszik figyelembe, hanem csakis a saját hasznukkal foglalkoznak. A másik oldala a dolognak az, hogy a piacokon, illetve az interneten nem kérdezik meg, hogy milyen gyógyszereket szed, milyen mellékbetegségei vannak, és hogy egyáltalán javasolt-e és nem életveszélyes-e az adott szer a páciens számára. Nem páciensként, hanem vevőként kezelik. Csak vegye meg, aztán, hogy mi történik az már mindegy.

Hogyan állhatja útját az egészségügy és a szakorvosok a gyógyszerhamisítványok terjedésének?



- Csakis azzal, ha beszélünk róla. Minél többet. Ha tudatosítjuk az emberekben, hogy nem mindegy, mivel gyógyítja magát. Az egészségügynek azonban nincs hatalom a kezében. A mostani törvények szerint, ha valami nincs gyógyszerként törzskönyvezve, hanem például étrendkiegiszítő, akkor tulajdonképpen bármit mondhat róla és hirdetheti is.

Mit üzen azoknak az olvasóknak, akik ilyen jellegű problémákkal küszködnek, de nem mernek szakorvoshoz fordulni?



- Biztosra mondhatom, hogy az urológia mai állása szerint a merevedési zavar szinte minden esetben jól kezelhető illetve gyógyítható. A megfelelő vizsgálati módszerekkel össze kell hangolni a terápiás lehetőségeket, és akkor nincs elveszett beteg. Ráadásul a kivizsgálás teljes mértékben fájdalommentes.

