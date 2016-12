Magas vérnyomás és terhesség

A terhesség során jelentkező magas vérnyomás – függetlenül attól, hogy korábban is meg volt-e vagy csak a fogantatás után jelentkezett – különleges odafigyelést igényel. A magas vérnyomás és a terhesség kombinációja nem szükségszerűen veszélyes állapot. Az alábbiakban megtudhatja, mit tehet a maga és gyermeke egészsége érdekében.

Miért probléma a terhességi magas vérnyomás?

A magas vérnyomás a terhesség során számtalan rizikófaktort hordoz magában. Ezek közül a leggyakoribbak:

A placenta alacsonyabb vérellátottsága – Mindez csökkenti a magzat oxigén és tápanyagellátottságát, lassítja a fejlődési folyamatokat és növeli az alacsony születési súly kockázatát.

– Mindez csökkenti a magzat oxigén és tápanyagellátottságát, lassítja a fejlődési folyamatokat és növeli az alacsony születési súly kockázatát. Méhlepény leválás – Ilyenkor a méhlepény idő előtt leválik a méhről, ez megfoszthatja a magzatot a szükséges oxigéntől és tápanyagoktól, az anyánál pedig súlyos vérzést okozhat.

– Ilyenkor a méhlepény idő előtt leválik a méhről, ez megfoszthatja a magzatot a szükséges oxigéntől és tápanyagoktól, az anyánál pedig súlyos vérzést okozhat. Koraszülés – Előfordulhat, hogy a szülés idő előtti megindítása szükséges az életveszélyes komplikációk elkerülése érdekében.

– Előfordulhat, hogy a szülés idő előtti megindítása szükséges az életveszélyes komplikációk elkerülése érdekében. Szív-és érrendszeri megbetegedés – Azok a nők, akiknél preeclampsia fejlődik ki - leggyakrabban a terhesség 20. hete körül fellépő magas vérnyomás (magasabb mint 140/90) és fehérjevizelés (több mint 300mg/24óra) – a későbbiekben is a szív-és érrendszeri betegségek nagyobb kockázatának vannak kitéve, annak ellenére, hogy szülés után normalizálódik a vérnyomásuk.

Vannak-e különböző típusú magas vérnyomásos megbetegedések a terhesség során? Előfordulhat, hogy a magas vérnyomás már a terhességet megelőzően jelentkezik, míg más esetekben csak a terhesség alatt fejlődik ki. Krónikus magas vérnyomás – Amennyiben a magas vérnyomás a terhesség 20. hete előtt jelentkezik, vagy a szülést követően 12 héttel később is tart, krónikus magas vérnyomásról beszélünk. A nők nagy része először a terhességi ellenőrzésen szerez tudomást a betegségéről.

– Amennyiben a magas vérnyomás a terhesség 20. hete előtt jelentkezik, vagy a szülést követően 12 héttel később is tart, krónikus magas vérnyomásról beszélünk. A nők nagy része először a terhességi ellenőrzésen szerez tudomást a betegségéről. Terhességi magas vérnyomás – Amennyiben a terhesség 20. hete után jelentkezik a magas vérnyomás, azt terhességi magas vérnyomásnak nevezzük. Ebben az esetben a preeclampsiával ellentétben, a vizeletben nem található fehérje, és az állapot megszűnik a szülést követően.

– Amennyiben a terhesség 20. hete után jelentkezik a magas vérnyomás, azt terhességi magas vérnyomásnak nevezzük. Ebben az esetben a preeclampsiával ellentétben, a vizeletben nem található fehérje, és az állapot megszűnik a szülést követően. Preeclamsia – Vannak esetek, amikor a krónikus magas vérnyomás, vagy a terhességi magas vérnyomás egy komolyabb betegséget, preeclamsia-t okoz. Ilyenkor a vizeletben magas a fehérjeszám, és a vérnyomás értéke is meghaladja a 140/90-t. Kezelés nélkül súlyos, akár halálos komplikációkat okozhat mind az anya, mind a gyermek számára.

Mit kell tudni a preeclampsiáról?

A preeclamsia figyelmeztető tünetei – függetlenül attól, hogy lassan alakult ki, vagy hirtelen jelentkezett - a következők:

állandó fejfájás,

látászavar, fényérzékenység, esetlegesen látáskárosodás,

felső hasi fájdalom, jellemzően a jobb oldalon,

hirtelen súlygyarapodás (több mint 2.3 kg hetente),

arc- és kézödéma (bár ezek a panaszmentes terhességeknél is megfigyelhetőek).

Amennyiben Ön a preeclampsia tüneteit mutatja, gyakoribb ellenőrzésekre, esetlegesen kórházi megfigyelésre lesz szüksége. A preeclampsiára az egyetlen gyógymód a szülés.

Ha az orvosa úgy tapasztalja veszélyben az Ön, vagy gyermeke élete, a koraszülés lehetőségét fogja megfontolni, mely történhet előre programozva vagy császármetszéssel is.

Biztonságos-e vérnyomáscsökkentő gyógyszer szedése a terhesség alatt?

Bármely gyógyszernek, melyet a terhesség során szed be, hatása van a magzatra is. Noha egyes vérnyomáscsökkentő gyógyszerekről úgy tartják, szedésük biztonságos a terhesség alatt is, jelentős részüket (mint az ACE gátlókat vagy ARB -ket) nem javasolják.

A kezelés ennek ellenére igenis fontos. A szívinfarktus, stroke és egyéb problémák jelentkezésének kockázata nem múlik el magától, ráadásul a magas vérnyomás a magzatot is veszélyezteti.

Amennyiben a kezelőorvos a gyógyszerszedés mellett dönt, biztos lehet benne, hogy a legbiztonságosabb mellett fog dönteni. Fontos, hogy a gyógyszert csak az előírt dózisban szedje, és ne hagyja abba annak használatát az orvossal való egyeztetés nélkül.

Hogyan készüljek a terhességre?

Ha Ön magas vérnyomástól szenved és gyermeket tervez, mindenképpen keresse fel orvosát, esetleg egy kardiológust még a teherbeesés előtt.

Ők megfelelő életmódbeli tanácsokkal, esetleg gyógyszerrel fogják ellátni, melyek szükségesek az egészséges terhességre való felkészüléshez, illetve a minél panaszmentesebb várandóssághoz. Amennyiben Ön túlsúlyos, ajánlatos még a teherbe esés előtt lefogynia.

Milyen terhességi vizsgálatokra számíthatok?

A terhesség alatt az átlagosnál gyakoribb ellenőrzés javasolt. A vizsgálatok vérnyomás- és testsúlymérésből, vér- és vizeletvizsgálatból állnak.

Valószínűleg gyakoribb ultrahangvizsgálatra és szívhang monitorozásra is számíthat, a gyermek fejlődésének ellenőrzése céljából.

Hogyan előzhetem meg a komplikációkat?

A gyermeke egészségének kulcsa az Ön egészsége. Ha odafigyel magára, betartja az orvos utasításait, azzal máris sokat tett a lehetséges komplikációk elkerülése érdekében.

Amennyiben Ön fokozottan ki van téve a preeclampsia veszélyének, előfordulhat, hogy az orvos alacsony dózisú aszpirin terápiát ír elő a terhesség idejére, a betegség megelőzése céljából.

A szülésről

A szülés, születés módjai A vajúdók fájdalomküszöbe meglehetősen változó.

A komplikációk elkerülése érdekében előfordulhat, hogy néhány héttel a kiírt időponttól korábbra hozzák a szülést.

Amennyiben preeclampsiától szenved, lehetséges hogy erre még hamarabb sor kerül. A magas vérnyomás nem akadálya a szoptatásnak, a gyógyszerszedés ellenére sem.

Mindenesetre bármilyen kiegészítő gyógyszer szedése előtt kérdezze meg, ajánlott-e azok szedése mellett szoptatni.



Forrás: WEBBeteg

Cs.K., fordító

Orvos szerzőnk: Dr. Jóna Angelike, gyermekorvos