Létező betegség az iskolafóbia?

Mindannyian emlékszünk azokra a napokra, amikor egyáltalán nem volt kedvünk iskolába menni. Ez természetes, de azt azért sokan szkepticizmussal fogadnánk, ha valaki kijelentené, hogy az iskolafóbia létező betegség.

Nigel Blagg, az Iskolafóbia és gyógymódja című könyv szerzője szerint ezt a betegséget már 1960 óta ismerik.

„Az iskolafóbiások erős szorongást éreznek. A szüleik engedélyével maradnak ki az iskolából. Gyakran fáj a hasuk, a fejük, sokszor émelygés is megfigyelhető náluk. Minden próbálkozás, hogy az iskolába vigyék őket, dührohamot, sikoltozást, agressziót válthat ki belőlük.”

A szkeptikusok szerint ezek a gyerekek egyszerűen rosszcsontok, de Blagg szerint az iskolafóbiások általában szociálisan kiegyensúlyozott, „jó” gyerekek.

Az iskolafóbia legsúlyosabban az 5-6 és a 11-14 éveseket érinti. Blagg szerint nagyjából a gyerekek egy százaléka iskolafóbiás. A fiatalabbaknál egyfajta „szeparációs szorongás” is megfigyelhető, miután elválnak a szüleiktől az iskola kapujában. A pszichológusok szerint ez viszont nem feltétlen a fóbia tünete. Egy iskolafóbiás gyerek a szülei jelenlétében is szorong az iskolába menés gondolatától, nem csak az elválás után. Abban is vita van, hogy a jelenséget iskolafóbiának, vagy iskolaelutasításnak kellene-e nevezni, de a legnagyobb vita tárgya, hogy létező pszichológiai betegségről van-e szó egyáltalán?

Létezik megoldás a félelemre

Azok szerint, akik úgy vélik, létező fóbiáról beszélhetünk, a legjobb megoldás, ha a fóbiás gyerekek magántanulóként zárkóznak fel a tananyagban, amíg úrrá nem tudnak lenni a félelmükön. Az otthonmaradás mellett azzal érvelnek, hogy egy arachnofóbiást se próbálnánk azzal gyógyítani, hogy pókokat teszünk a kezébe, így hát az iskolafóbiásokat sem szabad iskolába küldeni.

Napjainkban az iskolák megpróbálnak stresszmentes környezetet teremteni a gyerekeknek, és sok lehetőség van a középiskolába lépés előtti viszonylagos akklimatizálódásra is. Frank Furedi szociológia professzor viszont úgy vélekedik, mindezek mellett is nehéz a gyerekeknek az új környezetbe beilleszkedni. Véleménye szerint minél többet hangsúlyozzuk, hogy nehéz és nagy lépések ezek, a gyerekek annál feszültebbek lesznek az iskolától.

(DRportal, Forrás: news.bbc.co.uk)