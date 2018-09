Hirtelen kiugró vagy lassan emelkedő pulzus? Ez lehet az oka

Bioritmus: szívbetegséghez is vezethet a felborulása

A bioritmus kifejezéssel nap mint nap egyre sűrűbben találkozunk, ám sokszor nem pontosan tudjuk, mit is rejt magában a kifejezés. A nem megfelelő bioritmus számos betegség forrása is lehet. Az alvászavarok és a szívbetegségek egyes fajtáinak kialakulása is ezzel magyarázható.