Kell-e cumi a gyereknek?

Mindnyájunk szemefénye, a várva várt csillag a család egén a baba, kinek nevelése már megszületése előtt kezdődik, amikor kopogtat és mi döntünk: vállaljuk!

Miután megszületik a család szemefénye, a kis baba, elmúlnak az első szülői csókok, megjelennek a dolgos hétköznapok és ezzel a szülői felelősség is. A mi felelősségünk, hogy a kis jövevény testét és lelkét óvjuk, és olyanná neveljük, hogy majd két évtized múlva boldogan elmondhassuk: íme a mi gyermekünk, kiben örömünk telik.

Hirdetések

Fogzás és a kisgyerekek fogainak ápolása

A tejfogak száma 20, melyek már a magzati élet 8. hetében elkezdenek fejlődni érdekes módon, úgy hogy először a kis fog koronája fejlődik ki, és később a gyökere. Leghamarabb az először kibúvó kis alsó tejmetszők koronája lesz kész olyannyira, hogy nem is ritkán, a baba foggal születik. Fogzás és a kisgyerekek fogainak ápolása>>

A baba általában 280 várandóssági napra /40 hét/ születik. Addig az élet csodájaként az édesanya testében fejlődik, egyetlen édesapa által megtermékenyített sejtből. Ez idő alatt a méhlepényen át az anya testéből (véréből) táplálkozik, elvéve mindent, amire kis teste felépítéséhez szüksége van. Építi többek között a csontjait, és ha nem kap elegendő szervetlen anyagot, többek között kalciumot, elveszi azt az anya csontjaiból, ezért romlik folyamatosan a terhes hölgyek addig ép fogazata.

Hát ezért kell(ene) nagyon jól táplálkozni, és szinte havonta fogorvosi kontrollra járni, és emellett többek között állandó kalciumbevitelről gondoskodni, hogy az édesanya ne saját egészégével fizessen magzatáért.

Születés után az anyatej mindent biztosít, amire a kis fejődő szervezetnek szüksége van. Lássuk ezt egy kicsit részletesebben az Anyatejgyűjtő Állomás internetes közleményéből, Schneider Margit tollából.

Az anyatej összetétele nem állandó, hanem folyamatosan változó. Gondoljunk csak arra, hogy a szülést követő első hétben sűrű sárgás színű tej ürül, amelyet colosztrumnak neveznek.

A colosztrum tápanyag-összetétele a magasabb fehérje és ásványianyag-tartalomban és az alacsonyabb zsír és szénhidráttartalomban különbözik az érett anyatejtől. Ugyanakkor a colosztrum az érett anyatejnél nagyobb koncentrációban tartalmaz immunglobulinokat, mindenekelőtt IgA-t (speciális nyálkahártyavédő ellenanyag).

Ezt követi az „átvezető időszak”, a lactáció 6-15. napja között termelődő átmeneti anyatej, amelynek tápanyag és immunglobulin tartalma a colosztrum és az érett anyatej között van.

Az érett anyatej, amely összetevőiben már eltér a colosztrumtól, egy fehér hígabb tej. Összetételét az alábbi táblázat mutatja:

Colosztrum Érett anyatej Tehéntej Energia (Kcal) 67 70 66 Zsír 3 G 4,2 G 3,7 g Tejcukor 5,7 G 7,4 G 4,8 g Fehérje 2,3 G 1,07 G 3,5 g Vas 0,1 Mg 0,1 mg nyomokban Kalcium 48 Mg 35 Mg 117 mg Foszfor 16 Mg 15 mg 92 mg Nátrium 50 Mg 15 mg 50 mg Kálium 75 Mg 60 mg 140 mg

Ezen túl a koraszülöttek édesanyjának a teje is eltér az átlagostól, a baba igényei szerint alakul az összetétele.

Továbbá egy-egy napon és egy-egy szoptatáson belül is változik az anyatej összetétele, hiszen szoptatáskor először egy híg vízszerű tej ürül, amelyet ún. „szomjoltó tejnek” is neveznek, majd a szoptatás második felében ez sűrűbbé válik, amely zsírdúsabb, kalóriadúsabb tej. Kimutatták, hogy egy szoptatás alatt akár a négyszeresére is nőhet az anyatej zsírtartalma.

Az anyatej vizsgálata bizonyította, hogy a csecsemő számára az anyatejes táplálás nagyon fontos, sokkal előnyösebb, mint a mesterséges táplálás! Kezdetben ugyanis ez a baba kizárólagos táp- és védő anyaga, ami mindent tartalmaz, amire a babának szüksége van.

Az embernek két garnitúra, tökéletesen funkcióképes fogazata fejlődik, és csak rajtunk áll, mennyire becsüljük azt meg, tehát meddig lesz!

(WEBBeteg - Dr. Szendrey Gábor, fogszakorvos)

A cikk folytatásához kattintson ide!