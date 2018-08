A szőrtüszőgyulladás okai és kezelése

A szőrtüszőgyulladás a szőrtüszőre lokalizálódó gennyes elváltozás. A kiváltó mikroorganizmus a legtöbb esetben a Staphilococcus aureus baktérium. Hogyan tudjuk megelőzni és orvosolni ezt a gyakori problémát?

Benőtt szőrszálak Gyakori kérdések Hónapok óta nagyon sok a benőtt szőrszál a lábszáraimon. Mit tudok tennem?



Dr. Tóth Gyöngyi, bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos válasza az Orvos válaszol rovatban

A gyulladás klinikai megjelenési formája 1-3 mm átmérőjű sárga gennyhólyag, melynek közepén a szőrszál található. A leggyakrabban a lábszárak, a combok, a kar, a hajas fejbőr, az áll területén és a bajusztájékon jelenik meg.

Elkülönítése az alábbi kórképektől szükséges:

akne

az arcon rosacea

visszahajló szőrszál okozta gyulladás

gombás fertőzés

Gram-negatív folliculitis

Fontos megemlíteni a borotválkozás során kialakuló szőrtüszőgyulladást, hiszen ez az egyik leggyakoribb bőrgyógyászati gyulladásos kórképek között szerepel, mellyel legtöbben nem is fordulnak orvoshoz. Egyik oka a helytelen borotválás, azaz a bőr nincs kellően felkészítve a borotválásra, nem elég puha, könnyen sérül.

Másik ok a higiénia hiánya vagy gyengesége, gyakran nincs fertőtlenítve a borotva, több családtag is használja, illetve borotválás után maga a bőr sincs lefertőtlenítve. Harmadik ok alkati tényezőkön alapszik, például elhízás, cukorbetegség esetén hajlamosabb lehet valaki a szőrtüszőgyulladásra.

Javasolt a borotválkozás előtt meleg vizes fürdő vagy zuhany, a bőr megfelelő síkosítása, puhítása, minden esetben fertőtlenített borotva használata, illetve borotválkozás után a bőr megfelelő fertőtlenítése. Ezek mellet javasolt még borotválások között a bőr rendszeres ápolása, hidratálása, puhítása, a bőrtípusnak megfelelő kozmetikai készítmények használata.

Szőrtüszőgyulladás a szeméremajkon "Észrevettem egy borsó alakú kitüremkedést a nagy szeméremajkam belsején. Azóta viszketni is kezdett, de egyben fáj is. Körülötte a bőr egészen piros. Szőrtüszőgyulladás lehet?



Az orvos válaszol

Kezelési módok

Felszínes gyulladások esetén elegendő a szőrszál eltávolítása, lokális fertőtlenítő használata. Súlyosabb esetekben, ha nagy kiterjedésű vagy mély folyamatokról van szó, mérlegelendő antibiotikum elindítása, mellette fertőtlenítő hatású helyi kezelést alkalmazva.

A furunculus és a carbunculus tünetei és kezelése

A furunculus a szőrtüszőre lokalizált mélyebb szöveteket is érintő gyulladásos bőrbetegség. Ha több egymás melletti furunculus képződik, azt carbunculusnak nevezzük. Fájdalmas, gyulladt bőrelváltozás, mely leggyakrabban a tarkót, a végbéltáji régiót, az arcot érinti. A gyulladást láz kísérheti. Gyakran cukorbetegség bőrtüneteként alakul ki, ezért ezen mélyebb gyulladásos folyamatok esetén érdemes a vércukrot kontrolláltatni, még akkor is, ha eddig nem ismert a cukorbetegség.

Kattintson a képre!

Helyileg párakötést javasolt alkalmazni a kezdeti folyamat esetén a beolvadás elősegítésére, súlyosabb esetben sebészi kimetszés is szükséges lehet. Gyakran van szükség belsőleg adott antibiotikumra, célszerű a kórokozó tenyésztése és érzékenységének meghatározása a célzott antibiotikum-terápia céljából.

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos