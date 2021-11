A felfázás hideg időben is elkerülhető

A hideg hónapokban a leggyakoribb panaszok egyike a felfázásból adódó gyakori vizelési inger, alhasi fájdalommal. Főleg a nőknél gyakori probléma, de a férfiakat sem kíméli, ha nem figyelnek oda egészségük megóvására.

A gyakori vizelési inger a legelső tünet, mely figyelmeztet arra, hogy nincs minden rendben a húgyhólyaggal. Ennek akár teljesen ártalmatlan oka is lehet: egyeseknél például csekélyebb lelki megterhelés vagy stressz hatására is hirtelen vizelési inger jelentkezik. A fokozott vizelettermelést a hideg is kiválthatja, már az is elég, ha hosszasan tartózkodunk télen a szabadban olyan cipőben, amiben fázik a lábunk.

Hirdetés

Gyakori ok a bakteriális fertőzés

Hidegben az elsődleges szempont a belső szervek melegen tartása, ezért a bőr vérellátása csökken, a végtagok hidegek, a bőr pedig sápadt színű lesz. A vesék vérellátása fokozódik, ezzel együtt a vizeletmennyiség is nő. Ha meleg helyiségbe megyünk, a szervezet működése visszaáll a normális kerékvágásba.

Más a helyzet, ha a húgyhólyagba baktériumok jutottak, ott megtelepedtek, elszaporodtak és gyulladást váltottak ki. Ilyenkor a panaszok nem szűnnek meg olyan gyorsan, mint előző esetben, hanem idővel egyre súlyosbodnak. A hólyag nyálkahártyája tartós ingerlés alatt áll, emellett van még egy komoly veszélye a fertőzéseknek, mégpedig az, hogy a baktériumok a húgyvezetékeken át eljuthatnak a vesékbe, ahol vesemedence-gyulladást okozhatnak.

Mindez azonban egy kis odafigyeléssel elkerülhető. Meg kell akadályozni, hogy hólyaggyulladás alakulhasson ki. Főleg az altestet kell melegen tartani a hideg hónapokban. Különösen érvényes ez a nőkre, mivel a húgycsövük rövid, és a baktériumok könnyen eljuthatnak a hólyagig.

Mit tehet, hogy megelőzze a húgyhólyaggyulladást?

A vizeletét ne tartsa vissza, ha lehetősége van rá, minél hamarabb ürítse ki a hólyagot.

Igyon sok folyadékot: az ásványvíz és a teák (borókabogyó, medveszőlőlevél, mezei zsurló) a legmegfelelőbbek! Ezek a teák azonban csak rövid ideig fogyaszthatók, mivel hosszú távon ingerelhetik a veséket. A tőzegáfonya is segít a húgyúti fertőzések megelőzésében. Kérjen bővebb felvilágosítást a gyógyszertárban!

Ha nem szűnnek meg a panaszok két napon belül, vagy erős fájdalmai vannak, mihamarabb forduljon orvoshoz. Szüksége lehet antibiotikumos kezelésre!

Egyes esetekben azonnal indokolt a húgyúti fertőzést kivizsgálni, illetve kezelni. Azonnal forduljon orvoshoz például, ha terhes, cukorbeteg, katétert visel vagy daganatos betegségben szenved!

Olvasson tovább! A visszatérő húgyúti fertőzés megelőzése

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundinfo

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos