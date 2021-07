Miért lehet fájdalmas a szex?

Visszatérő gombás fertőzés esetében a hüvelybemenet körül krónikus gyulladás alakulhat ki. Ilyenkor ezen a területen apró, fájdalmas kis repedések képződhetnek, amelyek a szexuális aktust is kifejezetten fájdalmassá tehetik.

A gombás hüvelyfertőzést leggyakrabban a Candida törzsbe tartozó gombák valamelyike okozza. A Candida gomba az egészséges szervezet egyik „bentlakójaként” megtalálható a bőrön és a nyálkahártyáinkon, így a szájüregben és a belekben, de ugyanúgy része a hüvelyflórának is.

Milyen panaszokat okozhat a gombás hüvelyfertőzés?

A fertőzés egyik leggyakoribb tünete az égő, viszkető érzés a szeméremtesten, a hüvelybemenet, valamint a húgycsőnyílás környékén. Ehhez a kellemetlen panaszhoz többnyire bővebb mennyiségű, sárgásfehér színű, sűrű vagy darabos hüvelyi folyás társul. Időnként a gombás váladék csupán a hüvelyfalon képez felrakódásokat, ami csak a nőgyógyászati vizsgálat során derül ki.

A hüvely gyulladása miatt a szex kifejezetten fájdalmas is lehet, időnként pedig az is előfordulhat, hogy a fertőzésre jellemző viszkető érzés és egyéb panaszok csak az együttlét során, vagy azt követően jelentkeznek. A mechanikai hatás következtében a gyulladás miatt meggyengült, sérülékeny szövetekből akár vérzés is jelentkezhet.

A hüvelyből távozó váladék irritálja a környezetet, ami a húgycsőnyílás közelsége miatt gyakran vizelési panaszokat is okoz. Az égő, fájdalmas vizeletürítés alapján sokan hólyaghurutra gyanakodnak, és szinte automatikusan antibiotikumos kezelést kezdenek, ami viszont a hüvelygomba okozta panaszokon még többet ronthat. Ezért érdemes vizelési panaszok esetén középsugár vizeletből a vizelet vizsgálatát is elvégezni a háziorvosnál, mert az eredmény segíthet a tünetek pontos eredetének tisztázásában.

Mindezen panaszokhoz gyakran alhasi fájdalom is társul, emiatt sokszor – tévesen – a petefészkek vagy a méh gyulladására, vagy éppen hólyaghurutra gyanakodnak.

A gombás hüvelyi fertőzés időnként a külső nemi szervek kifejezett gyulladásával jár együtt, és duzzanat, kipirosodás, fájdalmas, viszkető, égő érzés jelentkezik az egész szeméremtesten.

Gombás fertőzésre hajlamosító tényezők

Gombás hüvelyfertőzés akkor alakul ki, amikor az egészséges szervezetben is jelen lévő gombák szaporodását valamilyen tényező elősegíti. Nagyon sok olyan tényező van, amit folyamatosan vizsgálnak a kutatók, mert sem az okok, sem a pontos hatásmechanizmusuk nem egyértelmű, és az eddig rendelkezésre álló eredmények gyakran ellentmondásosak. Minden páciens esetében törekedni kell a panaszok kiváltó okának felderítésére, mert a hüvelygomba sajnos hajlamos a kiújulásra, különösen olyanoknál, akiknél a hajlamosító tényezőt nem sikerül kiiktatni.

Melyek lehetnek ezek a hajlamosító tényezők?

Női nemi hormonok emelkedett szintje a szervezetben

Az egyik legtipikusabb ilyen állapot a terhesség, hiszen ekkor mind az ösztrogén, mind a progeszteron szintje megemelkedik, ami befolyásolja a hüvelyi pH-értéket, ezáltal olyan körülményeket teremtve, amikor a már eleve jelen lévő gombák könnyebben szaporodnak.

Hormonpótló kezelések, magas hormontartalmú fogamzásgátlók szedése

Ez szintén hajlamosíthat a hüvelygomba elszaporodására. Itt jegyezzük meg, hogy napjaink korszerű, alacsony hormontartalmú fogamzásgátló gyógyszerei önmagukban nem okolhatók semmilyen hüvelyfertőzés kialakulásáért.

Az immunrendszer megváltozott működése

Ismét a várandósságot emeljük ki, hiszen az immunrendszeri működés megváltozásának ez az egyik leggyakoribb, és legtipikusabb időszaka a nők életében. Gondoljunk bele, a terhesség alatt az anyai szervezetnek egy félig idegen testet kell biztonságban növesztenie, gondoznia, táplálnia. Ilyenkor az immunrendszer működése is ehhez igazodik, ez pedig gyakoribb hüvelyfertőzésekhez is vezethet.

Sokan gondolják azt, hogy cukorbetegségben a magasabb vércukorszint segíti elő a hüvelygomba kialakulását. A visszatérő hüvelygomba – és más gombás megbetegedések – azonban éppen az immunrendszer megváltozott működése miatt fordulnak elő gyakrabban, hiszen a cukorbetegség kialakulásának hátterében is ez áll (mind az egyes, mind a kettes típusú kialakulásában van szerepe). A magas, illetve az ingadozó vércukorszint valóban megváltoztathatja a hüvelyi viszonyokat, ami a sejtek szerkezeti változását eredményezi, és emiatt a gombák könnyebben jutnak hozzá a számukra táplálékot biztosító cukor egy bizonyos típusához. Ez a cukor azonban nem azonos a vérben található cukorral.

Az immunrendszer működésének gyógyszeres befolyásolása egyes betegségek, például a tüdőfibrózis kezelésében fontos lehet, de a daganatos betegeknél alkalmazott kemoterápia, vagy a viszonylag gyakran alkalmazott szteroidterápia is gyengíti az immunrendszer működését.

A stressz szerepe szinte minden betegségben tetten érhető, az pedig közismert tény, hogy a krónikus stressz milyen mértékben befolyásolja a szervezet működését, és csökkenti a védekezőképességét. Tartós stressz esetén gyakoribb a hüvelygyulladás is, akár gomba, akár baktérium, vagy esetleg azok kombinációja okozza a panaszokat.

Antibiotikumok alkalmazása

Nem kell minden antibiotikumtól félni, de aki hajlamos a hüvelygombára, annak megelőzésként a hüvelyflóra védelmét biztosító készítményt mindenképpen érdemes antibiotikum szedése közben alkalmaznia.

Nem megfelelő személyi higiénia

A túl szoros, vagy műszálas fehérnemű viselése, a tamponhasználat, az illatosított betétek, a nem elegendő, vagy éppen a túlzásba vitt tisztálkodás, a gyakori hüvelyöblítés, mind-mind felelős lehet a visszatérő panaszokért.

A gombás hüvelygyulladás diagnózisa és kezelése

A jellegzetes tünetek alapján sok nő már magától is kitalálja, hogy mi a baja, és valóban sokszor igazuk is van. Mivel a patikákban recept nélkül is beszerezhetők egyes gombaellenes készítmények, így a legtöbben öngyógyításba kezdenek. Ezzel addig nincs is baj, amíg valóban egyszerű gombás, és nem másféle eredetű hüvelyfertőzésről, vagy egy gyakori, visszatérő problémáról van szó. Mindenképpen hasznos, ha nőgyógyászati vizsgálattal megerősítik a fertőzés jellegét, szükség szerint a hüvelyváladék vizsgálatával azonosítani tudják a gyulladást kiváltó kórokozót, hiszen nem minden hüvely környéki viszketés jelent gombás hüvelyfertőzést.

Az igazolt gombás hüvelyfertőzés kezelésére a megfelelő gombaellenes készítmény helyi alkalmazását szokták javasolni, gyakran – különösen visszatérő fertőzések esetén – szájon át szedhető gyógyszerekkel kiegészítve. Makacs tüneteknél akár hónapokon át tartó kezelésre lehet szükség.

Visszatérő panaszoknál mindig érdemes a partnert is kezelni. Ugyan nem egy klasszikus, nemi úton terjedő fertőzésről van szó, ám időnként valójában a partnerben jelen lévő idegen gombatörzs okozza a panaszok gyakori kiújulását. Éppen ezért nem javasolt a szex sem mindaddig, amíg tart a hüvelyi kezelés, és lehetőség szerint a partnereket egyidejűleg kell kezelni.

A hüvelygomba kiegészítő kezelése és a megelőzés

Minden gombás hüvelyfertőzés esetén törekedni kell a kiváltó ok megismerésére. Sajnos sokszor ez egyszerűen azért nem derül ki, mert az első egy-két gyulladás esetén a nők a patikában recept nélkül kapható készítménnyel általában – legalábbis egy időre – megszabadulnak a tüneteiktől. Amikor azonban többször visszatér a probléma, már rászánják magukat, és elmennek nőgyógyászati vizsgálatra, de ilyenkor sem biztos, hogy könnyen kideríthető, mi is a bajok forrása. Ezért fontos megismerni a lehetséges hajlamosító tényezőket, és már a legelső alkalommal átbeszélni a kezelőorvossal, hogy a fertőzés megismétlődésének elkerülése érdekében hogyan tudjuk kiküszöbölni azokat.

Cikkünk bevezetőjében említettük, hogy a gombás hüvelyfertőzést az egészséges hüvelyflóra részét képező gombák elszaporodása okozza. Egészségesen is ott van, de bajt is okozhat? Akkor hogy is van ez?

Azt az emberek többsége tudja, hogy az emberi szervezet közel sem steril, rengeteg baktérium, gomba, különféle „kórokozók” élnek bennünk szoros együttműködésben. Régebben ezt egyszerűen normál flórának hívták, manapság ennél sokkal komplexebb jelenséget írnak le mikrobiom néven. Ez valójában szervről szervre más és más összetevőjű, szorosan együttműködő élőlények egyedi ökoszisztémája. Leírható ugyan, hogy bizonyos szervek esetében melyek a mindenkiben jelen lévő, gyakoribb mikroorganizmusok, ám ezek emberről emberre finom, vagy éppen igen markáns különbségeket mutathatnak.

A hüvely is ilyen speciális hely a nők szervezetében, és egy igen fontos pont a kórokozók elleni védekezésben. Jellemző összetevője a Laktobacillus, amely segít leküzdeni a betegséget okozó élőlényeket. Fontos tudni, hogy ezeknek a védő baktériumoknak is több fajtája van, továbbá a mikrobiom többi összetevője sem pontosan azonos minden nő hüvelyében. Így könnyű megérteni, miért olyan nehéz időnként egy makacs, visszatérő gyulladás kezelése. Amikor ennek a normálisan létező mikrobiomnak az összetevői megváltoznak, akkor bizonyos kórokozók – amelyeknek a számát és a szaporodását a többi baktérium eddig kordában tartotta – ezután könnyebben el tudnak szaporodni, amivel az egyensúly még jobban felborulhat.

Minden hüvelygyulladás esetén a gyógyszeres kezelést egy kiegészítő, regeneráló kezelésnek kell követnie. Ennek fő célja általában az, hogy a hüvely normál flóráját részben visszapótoljuk, így megerősítsük annak a védekezőképességét. Emellett a kezelés segíthet regenerálni a hüvelyhámot, visszaadhatja a megfelelő nedvességet, és helyreállíthatja az esetlegesen felborult pH-t is (bár gombás hüvelyfertőzés esetében a pH általában nem tolódik el).

A mai piacon bárki láthatja, hogy számtalan készítmény közül választhatunk, és felmerül a kérdés, vajon melyik a legjobb. A válasz egyszerű: mindenkinek más válik be. Ez azért van így, mert a hüvelyi mikrobiom is egyénenként különbözik, és míg az egyik készítmény beválik, addig egy másik akár kifejezett panaszokat is okozhat. Emiatt egy visszatérő panasz kezelése, sőt időnként még a regeneráló, megelőző kezelés is kihívást jelent, mert meg kell találni azt a személyre szabott terápiát, amelynek hosszú távon (heteken és hónapokon át) történő alkalmazásával a betegség kiújulását megelőzhetjük.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász