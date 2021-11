Stroke-rehabilitáció, különös tekintettel a spasztikus bénulásra

A stroke, vagyis az agyi érkatasztrófák csoportjába sorolunk minden olyan esetet, mely az agyi erekben keletkezik. Akkor fordul elő, ha az agysejteket megfosztja valami (vérzés, érelzáródás) az oxigéntől és elkezdenek elhalni.

Kétféle stroke létezik, a hemorrhagiás és az ischaemiás A vérzéses (hemorrhagiás) stroke ritkább, az összes stroke 15 százaléka, de ez felelős a stroke halálozás 40 százalékáért. Az ilyen típusú stroke leggyakoribb oka a kezeletlen magasvérnyomás, az öregedő véredények, illetve egy agyi aneurysma megrepedése. Kórokként szerepelhet még a masszív alkoholfogyasztás. Súlyos betegség, a betegek 35-50 százaléka egy hónapon belül meghal, a túlélők legalább 20 százaléka pedig tartós ápolást igényel. Az intracerebrális vérzések súlyos következményeit enyhítő gyógyszeres terápiával nem rendelkezünk. A gyakoribb ischaemiás stroke akkor fordul elő, amikor az agyi eret vérrög blokkolja és a vér nem jut el az agy egyes területeire. Ismétlődésének valószínűsége nagy, az első 5 éven belül a betegek 25-40 százaléka újabb stroke-ot szenved el.

A stroke betegek hosszú távú ellátása komplex feladat

A számok tükrében kiemelten fontos ugyanis a kórházi akut kezelés utáni otthoni illetve rehabilitációs ellátás. Ennek célja kettős: egyrészt a stroke ismétlődésének megelőzése, másrészt az életminőség megőrzése és további javítása.

A stroke gyakori ismétlődése miatt a rehabilitáció egyik fő célja a másodlagos stroke-prevenció, vagyis úgynevezett trombocitaaggregáció-gátló (a vérlemezkék összetapadását megakadályozó) gyógyszerek, igazolt kardiális embóliaforrás – pl. pitvarfibrilláció – esetén pedig véralvadásgátló terápia alkalmazása, ha nincs ellenjavallat. A vérnyomást az akut stroke lezajlása után 140/90, diabetesben is szenvedők esetén 130/85 Hgmm körüli értékre kell fokozatosan beállítani a többi rizikófaktor megfelelő kezelése mellett.

Hasonlóan fontos terület a kialakult károsodások következményeinek csökkentése, az életminőség javítása. A rehabilitációs osztályos kezelés során rehabilitációs szakorvos, neurológus, szakápoló, gyógytornász, logopédus, neuropszichológus, dietetikus, szükség szerint szociális munkás segíti a felépülést. Otthonukban a betegek otthonápolási szolgálat keretében gyógytornát, logopédiai kezelést, illetve a napi rutin ellátásában ápolási segítséget kaphatnak.

A megfelelő izomműködés az egyik legfontosabb a betegek hétköznapjaiban

Számos kutatás bizonyítja, hogy a betegek életminőségét legjobban a csak később kialakuló (posztstroke) spaszticitás rontja. Ha akárcsak a csukló és az ujjak területén jelentkezik a görcsösség, már az is jelentősen gátolhatja a betegeket a tisztálkodásban, étkezésben, és a legalapvetőbb napi tevékenységek elvégzésében. Nem meglepő, hogy ennek a fogyatékosságnak a hatékony oldása egy vizsgálat eredménye szerint kifejezetten javította a betegelégedettséget, és a javulás szubjektív érzését hozta magával. Még akkor is, ha a rokkantsági állapot változatlan is maradt, a betegek elérhették saját céljaikat.

De hogyan lehetséges ez? A mozgás visszanyerése, helyreállítása, az izmok összehúzódásának vagy zsugorodásának megelőzése által!

Hogyan lehet segíteni az izomműködés helyreállítását?

Az izomerősítés, a fizikoterápia, fájdalomkezelés, ortopédiai segédeszközök, vagy akár sebészi megoldások mellett ma már rendelkezésre állnak korszerűbb gyógyszeres, szisztémás vagy lokális injekciós megoldások is.

A terápia célja a fokozott izomtónussal bíró izmok lazítása; a jelenleg alkalmazott izomlazító gyógyszeres kezelések központilag ható és perifériás hatású izomlazító szereket tartalmaznak.

A központi hatású izomlazítók szájon át, vagy közvetlenül a gerincvelői folyadékba, infúziós pumpa segítségével adagolhatóak. Ez utóbbi megoldás viszont magasabb rizikóval jár a perifériás hatású izomlazító szerekhez képest.

A perifériás hatású izomlazítók közé tartozik a lokális intramuszkuláris injekcióval bejuttatott botulinum toxin, és ma a spasztikus bénulás egyik leghatékonyabb terápiájának tartják, amely szelektív és célzott kezelést tesz lehetővé, a spasztikus bénulással érintett izmokba injekciózva. A hatás akár már néhány napon belül jelentkezik, a csúcsot pedig 4-6 hét alatt éri el. A hatóanyag az idegvégződésekre hatva gátolja az izmok összehúzódását stimuláló anyag felszabadulását, csökkentve ezzel a kórosan fokozott izomtónust.

Bár a hatása átmeneti és a kezelést esetenként ismételni kell, a betegek elégedettségét mégis jelentősen javíthatja más terápiákhoz képest. Különösen hasznos lehet a hajlító tónus, a mozgáskorlátozottság és az életminőség javításában azoknál a betegeknél, akiknél a stroke után az ujjak és a csukló vált görcsössé, merevvé.

A kezelés hatékonysága fokozható fizikoterápiával, elektromos stimulációval, ezen kívül a lokális izomlazító kezelést követő rehabilitáció bizonyos pácienseknél elősegítheti a finom mozgáskoordináció képességek visszaszerzését.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

A tartalom megjelenését az IPSEN Pharma Hungary Kft. Támogatta

