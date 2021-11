A stroke egy súlyos következménye: a spaszticitás

A gazdaságilag fejlett országokban a stroke a harmadik leggyakoribb halálok és a maradandó rokkantság vezető oka, Magyarországon évente kb. 30-35 ezer új eset következik be. A magyar stroke betegek átlagéletkora 5-10 évvel alacsonyabb a fejlettebb országokban élőknél. A stroke kialakulása szempontjából a döntő rizikófaktor a tartósan magas vérnyomás, ami az esetek több mint 70 százalékában igazolható. Emellett a vesebetegség és az obstruktiv apnoe is rizikófaktor. A carotis rendszer területén stroke-ot elszenvedő betegeknek csak mintegy 10 százaléka épül fel teljesen: megközelítőleg 50 százalékuk munkaképtelenné válik, 30-40 százalékuk pedig a mindennapi életvitelben is segítségre szorul. Bővebben a stroke szövődményeiről: A leggyakoribb fizikai funkciózavarok szélütés után