Prosztataproblémák - Miért forduljunk orvoshoz?

A leggyakoribb prosztatabetegségek közül annak gyulladását, jóindulatú megnagyobbodását, illetve daganatos elváltozását emelhetjük ki. Természetesen ettől jóval több megbetegedése ismert, azonban a legfontosabbak a fent említettek.

A prosztata a férfi kismedencében található, szelídgesztenyényi nagyságú szerv. A húgyhólyagból induló húgycső keresztülfut rajta. Ez fontos tényező, mivel a prosztatabetegségek leggyakoribb tünetei az esetek nagy részében a vizeléssel összefüggnek.

Vegye komolyan a prosztatagyulladást!

A prosztatagyulladás leggyakrabban akut – hirtelen jelentkező, gyors lefolyású – betegség, de lehet hosszan elhúzódó, krónikus forma is. A tünetek sokszor nem specifikusak, gyakori vizelési inger, vizeléskor jelentkező fájdalom, illetve előfordulhat deréktáji, gáttáji, vagy akár herefájdalom is. A betegség oka legtöbbször valamilyen bakteriális fertőzés, de gyulladás kialakulhat baktériumok jelenléte nélkül is. A kórképet nem jellegzetes tünetei miatt a nehéz felismerni. Mindenképpen javasolt orvosi vizsgálat, szükség esetén a vizelet baktériumtenyésztése. Az esetek nagy részében ezzel sikerül felállítani a diagnózist. A kezelés alapköve az antibiotikum, mely a bakteriális eredet esetén a betegséget gyógyítja. Nem bakteriális eredet, vagy krónikus forma esetén a lefolyás elhúzódóbb.

Első az orvosi vizsgálat!

Leggyakrabban a prosztatával kapcsolatban annak jóindulatú megnagyobbodásáról (BPH – Benignus Prostata Hyperplasia) hallhatunk. 40 éves kor után hormonális hatásra a prosztata mérete növekedni kezd. A fent említett anatómiai helyzet miatt ez nem csak külső átmérőbeli növekedést jelent, hanem a benne keresztülhaladó húgycsövet is összenyomja. Emiatt akadozik a vizeletsugár, gyakori vizelési inger – mely éjszaka még gyakoribbá válik - jelentkezik, illetve maga a húgyhólyag sem tud rendesen kiürülni, ami a vizelet pangásához, ezzel másodlagos fertőzés kialakulásához, akár a húgyhólyag károsodásához vezet.

A diagnózis felállításához szintén orvosi vizsgálat, esetleg ultrahangvizsgálat, illetve PSA, azaz prosztataspecifikus antigén meghatározása lehet szükséges. A PSA-szintet a vérből határozzák meg. Fontos időben felismerni a betegséget, mivel – a nevéből is látszik – viszonylag könnyen kezelhető, de legalábbis hosszú ideig egyensúlyban tartható. Számos recept nélkül kapható készítmény van forgalomban, mely megelőzheti a receptre felírt gyógyszerek szedését, azonban fontos hangsúlyozni, hogy legelső lépés az orvosi vizsgálat legyen.

Daganatos elváltozás

A prosztatarák a fejlett országokban a férfiak körében az egyik leggyakoribb daganattípus. A kialakulás oka nem ismert pontosan. Mint minden daganatnál itt is hangsúlyozandó a korai felismerés jelentősége, ezért 40 éves kor fölötti férfiaknál javasolt az évenkénti rendszeres urológiai szűrés. A kórkép sok esetben sokáig tünetmentes, azonban a vizelet elakadása, gyenge sugara, indítási nehézsége mind figyelmeztető jel. Hangsúlyozni kell, hogy a tünetek hasonlóak lehetnek, mint a jóindulatú megnagyobbodásánál, ezért fontos a mihamarabbi orvosi vizsgálat, PSA szűrés, esetleges ultrahangvizsgálat. Kezelése a rák típusától, stádiumától függően komplex kezelés.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Sándor