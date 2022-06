Országos kampány a „Női szívekért!”

A nőknek indít ötalkalmas szűrési kampányt a SZÍVSN Országos Betegegyesület, kapcsolódva ahhoz az európai, FH Europe kezdeményezéshez, ahol 1000 olyan hölgyet keresnek, akiknek magas a koleszterinszintje.

Azokra a nőkre, édesanyákra, nagymamákra hívják fel a figyelmet, akik a hétköznapok terhei miatt nem tudnak eljutni kardiovaszkuláris szűrésekre. Ebben az évben közel 1000 pácienst hívnak meg rizikófaktorok, vérnyomás, testsúly, ritmuszavarok és szívelégtelenség jeleinek szűrésére. Az első állomás június 26-án lesz, amelyre június 6-tól lehet jelentkezni.

A nőknél előforduló szívproblémák, amelyek az összes női halálozás egyharmadát teszik ki világszerte, rosszabb kimenetelűek és magasabb halálozási arányt mutatnak, mint a férfiaknál. A nőknek sokkal nagyobb az esélyük arra, hogy valamilyen szív-érrendszeri betegségben haljanak meg, mint bármilyen más rendellenességben. A nemek közötti szakadék csökkentése a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, diagnosztizálásában és kezelésében az Európai Kardiológusok Társaságának (European Society of Cardiology (ESC)) célkitűzésévé is vált. A szívbetegséggel élő páciensek érdekvédelmével foglalkozó SZÍVSN betegszervezet rendhagyó „Virág mellé prevenció!” néven indított nőnapi szűrőkampányt, ami aggasztó eredményeket hozott. A szív- és érrendszeri betegségek több nő halálát okozzák, mint férfiét, és még a 65 évnél fiatalabbak közül is több mint kétszer annyi nő hal meg szív- és érrendszeri betegségekben, mint mellrákban. Sajnos a nők kardiovaszkuláris mortalitása – a rákkal ellentétben – nem csökken, hanem stagnált vagy nőtt, és sok nő krónikus, nem gyógyítható szív- és érrendszeri betegséggel él. Ezért sürgősen fel kell hívni a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségekre, nemcsak a nyilvánosságban vagy az egészségügyi szakemberek körében, hanem minden korosztályban a nők körében is.

„Ezt a kampányunkat figyelemfelhívásnak szántuk, miután a nők 57 százaléka hal meg ma Magyarországon szívbetegségek miatt, 43 százalékuknál pedig semmilyen tünet sem utal arra, hogy nagy a baj. A nőnapra hirdetett rendkívüli szűrés jelezte, szükség van a folytatásra: a regisztrációt fél órával a felhívás után le kellett zárnunk, annyian jelentkeztek, pedig jöttek volna még tízszerennyien is, vagyis éreztük, hogy a kezdeményezésünknek nagyon is van helye, az eredmények pedig azt mutatják: nagyon is szükség van arra, hogy figyeljünk a nőkre! A résztvevők felének magas volt a koleszterinszintje, harmaduknak 150/80-nál magasabb a vérnyomása, minden hetedik páciesnek extrém magas a vércukorszintje. Ráadásul kapcsolódunk is ezzel ahhoz az európai, FH Europe kezdeményezéshez, ahol 1000 olyan hölgyet keresnek, akiknek magas a koleszterinszintje” – nyilatkozta Bernáth-Lukács Zsuzsa, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika Astellas-díjas diplomás ápolja, a SZÍVSN országos betegegyesület vezetője.

„A nők szívbetegsége gyakran a szív kisebb ereiben (mikrovaszkuláris betegség) jelenik meg, nem pedig a fő koszorúerekben. Ez azt jelenti, hogy tüneteik nem feltétlenül illeszkednek a szívbetegség klasszikus tankönyvi képéhez. A nők nagyobb valószínűséggel tapasztalnak mellkasi kényelmetlenséget (nem pedig nyomasztó fájdalmat), légszomjat, fáradtságot, emésztési zavarokat vagy hányingert, hát- vagy nyakfájdalmat. A mikrovaszkuláris betegségek diagnosztizálása ma sem könnyű, ugyanis a coronarographia gyakran nem mutatja ki, illetve indirekt jelekből lehet rá következtetni. A stressztesztek szintén kevésbé érzékenyek a hölgyekre. A nők szívére hatással van a terhesség, a menopauza és a hormonális változások egész életük során. A hölgyek átlagosan csak feleannyian vesznek részt szívinfarktus utáni rehabilitációs programokban, mint a férfiak, pedig a szívrehabilitáció kulcsfontosságú a második szívinfarktus megelőzésében, és a programot teljesítők jobb funkcionális képességekkel, jobb életminőséggel rendelkeznek, és kevesebb depressziót tapasztalnak” – fogalmazott Gellér László professzor, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika elektrofiziológiai részlegének vezetője, a Magyar Kardiológusok Társaság leendő elnöke.

Az első állomás június 26-án lesz, amelyre június 6-tól lehet jelentkezni a www.szivsn.hu weboldalon.

(SZÍVSN Országos Betegegyesület)